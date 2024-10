De una maquilladora en Telecinco al vínculo con un político: así son los otros cinco hermanos de Paz Padilla

De forma repentina y totalmente inesperada, Luis, hermano de Paz Padilla (55 años), fallecía este pasado domingo, 20 de octubre, a los 57 años. Una triste pérdida de la que aún no han trascendido las causas, aunque sí se sabe que se produjo en la mañana del domingo, mientras su hermana estaba en Tarragona por motivos labores, regresando rápidamente a tierras gaditanas al conocer la trágica noticia.

Luis Padilla Díaz era uno de los cinco hermanos de Paz, con quienes siempre ha tenido una relación verdaderamente estrecha y a quienes, a lo largo de los años, hemos podido conocer algo mejor.

Además de Luis, la presentadora de televisión tiene otros cinco hermanos, Ana, Soledad, Lola, Manolo y Pedro, quienes lloran también la inesperada pérdida de su hermano. Una familia cuyo hermetismo dista mucho de la realidad que vive Paz pero de la cual siempre se ha mostrado de lo más orgullosa.

Los seis hermanos son hijos de Luis Padilla y Dolores Díaz, fallecidos hace ya unos años, y siempre han optado por un perfil de lo más hermético en su vida privada. Sin embargo, lo cierto es que gracias a sus redes sociales o a sus palabras en entrevistas y otras apariciones públicas, han trascendido datos sobre los hermanos de la reconocida Paz Padilla.

1. Luis

Luis era para Paz su "ojito derecho" y, como llegó a confesar en alguna que otra ocasión, por quien guardaba una especial "debilidad". Era dos años mayor que ella y compartía con Paz su sentido del humor.

En lo que respecta a lo profesional, había regentado durante once años un conocido chiringuito en Zahara de los Atunes, El Trompeta Beach, en honor al apodo con el que era conocido en la intimidad. El pasado agosto los seguidores de la humorista pudieron ver cómo celebraba el cumpleaños de su hermano.

2. Ana

Una de las más discretas de la familia Padilla y cuya única aparición en televisión se remonta al año 2021 en Mi casa es la tuya con Bertín Osborne (69). Allí hablaba del interés mediático en torno a ellos, y, especialmente, durante la época de la muerte de su cuñado, el marido de Paz. "Yo me escondí en la sacristía. Es verdad. Me puse muy nerviosa porque no sabía por dónde iba a salir todo aquello. Entonces pues me quité del medio", recordaba con humor sobre cómo vivió aquellos intensos momentos.

3. Manolo

Al igual que Ana, siempre se ha mentido en un perfil bajo, aunque bien es conocido su fuerte vínculo con el mundo de las chirigotas. Manolo, como el resto de sus hermanos a excepción de Pedro, acompañaron a la actriz la entrevista en el mencionado formato de Telecinco.

Allí, el hermano de la presentadora se atrevió a relatar detalles del entierro de Antonio, viudo de Paz. "¡Un entierro con música! Esta mujer está loca. No veas la que se va a liar con los periodistas con esto y lo otro...". recordaba haber pensado, para acabar asegurando que había sido una muy buena idea. "Mi hermana tiene una virtud que es que en todo lo que se mete le sale bien".

4. Soledad

Casi a ciencia cierta es la hermana más conocida de Paz, ya que también ha trabajado en televisión. En concreto, como maquilladora durante años en Telecinco, lo que le ha permitido tener contacto con muchísimas caras conocidas de la pequeña pantalla.

A pesar de vivir en Madrid -lo que le permite ver frecuentemente a la presentadora-, Soledad siente predilección por su tierra natal y se traslada hasta allí siempre que tiene la posibilidad.

5. Lola

Paz Padilla junto a sus hermanos en el programa 'Mi casa es la tuya'.

Paz siempre ha estado muy unida a todos sus hermanos, aunque la relación con Lola siempre ha sido de lo más cercana y especial. "Cuando me fui a Madrid dejé en Cádiz una de las mejores hermanas del mundo, cada día que paso alejada de ella me duele, algún día volveremos a estar todo el día juntas", confesaba en un post de Instagram.

Además del fuerte vínculo familiar, también les une la formación académica, pues mientras Paz estudió para ser auxiliar de enfermería y trabajó de ello varios años, su hermana Lola es técnico de rayos X.

6. Pedro

El benjamín de la familia y el único hermano más joven que la presentadora. Aunque no estuvo presente en el formato de Bertín Osborne junto al resto de sus hermanos, lo cierto es que parece compartir con Paz su sentido del humor y su carácter espontáneo y divertido.

Pedro se hizo un hueco propio en redes sociales al difundir contenidos centrados en su Cádiz natal, ya sea de política, de costumbres o de apoyo al equipo de fútbol local. En 2023 se hizo viral una canción que le dedicó al exalcalde de la ciudad, José María González tras dejar su cargo.