La 'comisión Koldo' cita a Hidalgo con un edicto en el BOE "ante la nula colaboración del Gobierno" para localizarlo

El presidente de la Comisión de Investigación del llamado caso Koldo en el Senado ha decidido convocar a Javier Hidalgo para el próximo viernes 29 de noviembre con un edicto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según fuentes del Partido Popular en el Senado, esta decisión se toma "ante la falta de colaboración por parte del Gobierno para localizarlo" y hacerle entrega de la citación, pasadas cinco semanas.

Al empresario se le cita para que aclare las conexiones entre uno de sus socios, Víctor de Aldama, el rescate de Air Europa, la trama presuntamente corrupta del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, y los negocios de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

La publicación de la citación vía edicto en el BOE significa un paso más en el empeño del PP por no soltar la presa. "Utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para que se produzca la comparecencia de Hidalgo en la comisión de investigación".

La nueva convocatoria, tramitada por Eloy Suárez, presidente de la comisión, será "mediante edicto penal para el próximo viernes 29". Se trata de la primera vez que sucede en democracia, destacan las fuentes, que culpan a la "nula colaboración del Gobierno" por tener que dar este paso.

Mediante esta vía, se da por notificado al compareciente de sus obligaciones con la Cámara legislativa. Y si no acude a la Comisión, estaría cometiendo un delito recogido en el artículo 502.1 del Código Penal:

"Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia".

La pena de prisión que establece el artículo 556.1 es de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses.

Antecedentes

El pasado 10 de octubre, la comisión de investigación del Senado sobre el llamado caso Koldo aprobó un nuevo calendario de comparecencias, entre las que estaba agendada la de Javier Hidalgo para el pasado jueves, 7 de noviembre.

El ex consejero delegado de Globalia no se presentó dado que no se le pudo entregar la notificación, tras cuatro semanas en las que el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska alegó que no encontraba a Hidalgo en ninguna de sus direcciones conocidas. Aquel día se retrasó su comparecencia al 22 de noviembre, pero el Senado ya da por imposible que se cumpla esa fecha.

Entonces, las fuentes consultadas en la Cámara Alta ya confesaron sospechar que Hidalgo podría haber huido de España para eludir la posible acción de la Justicia contra él en el caso Koldo o en alguna de las otras tramas que lo vinculan al conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama.

Pero ahora las fuentes del PP ya elevan la "nula colaboración" al conjunto del Gobierno. Los populares registraron un escrito, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, para reclamar no sólo a Interior, sino también a Exteriores, Hacienda e Industria que "colaboraran" en su localización. El documento instaba al Senado a que "exija al Gobierno que colabore en la localización de Javier Hidalgo".

El empresario turístico tampoco se presentó a declarar en la comisión de investigación abierta en el Parlament de Baleares. Y es que el que fue CEO de Globalia se instaló en Botsuana después de que estallaran los casos Koldo y Begoña.

Botsuana es uno de los países africanos que no tienen tratado de extradición con España. Este sería, según señalan fuentes de la investigación, el principal motivo para el cambio de residencia del empresario.

Sin embargo, Hidalgo sí acudió a declarar como testigo ante el juez Ismael Moreno, que investiga el caso Koldo en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, el pasado 12 de septiembre.

El ex CEO de Globalia, y todavía dueño de un 10% de las acciones de la compañía, afirmó entonces no recordar las reuniones mantenidas en 2020 con la esposa de Pedro Sánchez y el comisionista Aldama. Asimismo, aseguró que el director comercial de Air Europa fue quien se ocupó de gestionar el transporte de las mascarillas durante la pandemia.

Nueva citación: viernes 29

Ni el departamento de Marlaska ni el de José Manuel Albares, ni el de María Jesús Montero, ni el de Jordi Hereu han "logrado localizar" a Hidalgo para hacerle llegar la notificación de su nueva fecha de comparecencia, esta vez prevista para el próximo viernes 29 de noviembre.

Tras reiteradas convocatorias al empresario, "frustradas por la incapacidad para notificarle su comparecencia", según el PP, "ninguno de estos ministerios del Gobierno de Sánchez ha colaborado para que Hidalgo pudiera comparecer en el Senado".

Según los populares, esto puede calificarse directamente de "una obstrucción a la comisión" que, además, "ya se ha vivido anteriormente".

Al inicio de los trabajos, Interior dijo que no había encontrado el protagonista inicial del caso, Koldo García Izaguirre, exasesor de Ábalos en el Ministerio y eslabón clave para el presunto fraude de las mascarillas. "Entonces, el PSOE aprovechó para pedir la suspensión de su comparecencia".

Meses después, lo mismo aconteció con un ex alto cargo clave del Ministerio del Interior, al que Interior tampoco logró ubicar, y cuya comparecencia se acabó suspendiendo. Se trataba de José Manuel Fraile Azpeitia, ex subdirector general de Gestión Económica y Patrimonial en 2020, y responsable de las adjudicaciones de contratos de Interior a la trama Koldo.

Las fuentes del PP en el Senado consideran todo esto indicios de que "Sánchez está acorralado por la corrupción". Y de que, como "tiene pánico a que se sepa toda la verdad" de los casos que lo acosan. Y que ha puesto en marcha toda la maquinaria del Estado para tapar "la trama que le cerca en su Gobierno, su partido y su entorno personal".

"Una trama en la que Javier Hidalgo cobra un protagonismo muy importante", destaca este portavoz popular en la Cámara Alta. "Son muchas las preguntas que tiene que responder y parece que es mucho el miedo que tiene Sánchez a que las responda".