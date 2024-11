Nueve bulos y un gran enigma sobre lo que pasó el 29-O entre la Confederación del Júcar, Mazón y el CECOPI

El Gobierno, sus organismos dependientes como la Confederación Hidrográfica del Júcar o la Aemet y sus medios afines han lanzado noticias incorrectas o falsas, lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez denomina "bulos", sobre la gestión de la DANA y la responsabilidad de la Generalitat.

Incluso el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera emitió un comunicado el pasado 4 de noviembre omitiendo que la Confederación avisó de la subida del cauce de la Rambla del Poyo a las 18:43 horas.

Sin embargo, la propia nota del Ministerio de Transición Ecológica afirma que "a partir de las 17 horas se detecta un aumento brusco del caudal del Barranco del Poyo".

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, la Confederación del Júcar omitió 15 veces la alerta por escrito que exige su protocolo durante la hora y media clave de la crecida del barranco del Poyo.

Estos son los nueve los bulos que ha lanzado el Gobierno, sus organismos dependientes y sus medios afines sobre lo ocurrido el 29 de octubre en las inundaciones que costaron la vida a, al menos, 219 personas.

1. La Confederación Hidrográfica del Júcar transmitió en tiempo real y con avisos las variaciones de caudal

Es falso que la Confederación Hidrográfica del Júcar avisara del riesgo por el incremento del caudal del barranco del Poyo en tiempo real.

La Confederación tenía la obligación, según su propio protocolo interno, de haber avisado al Centro de Coordinación de Emergencias a las 17:25. A esta hora se habían vuelto a superar los 150 m3/s en el barranco del Poyo.

Gráfico con la evolución del caudal de la Rambla del Poyo y de las alertas enviadas por el sistema y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Sin embargo, los técnicos de la Confederación no mandaron la alerta hasta las 18:43 cuando el caudal de dicho barranco estaba a punto de superar los 2.000 m3/s.

Durante esta hora y 18 minutos, la Confederación omitió 15 veces la alerta por escrito que debía haber enviado a Emergencias.

El último email de la Confederación antes de que se desbordara la Rambla del Poyo fue a las 16:13 para informar de que el caudal estaba por debajo de los 30 m3/s, es decir, que el umbral era inferior al nivel más bajo de alerta, que es el 1.

El Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera omitió en la nota de prensa publicada el 4 de noviembre cualquier referencia al email que la Confederación envió a las 18:43 sobre el caudal de la Rambla del Poyo.

La vicepresidenta Tercera del Gobierno de España ocultó de esta forma que, aunque como pone en la nota de su ministerio, "a las 17:30 horas alcanza el mismo nivel de aforo que motivó la alerta emitida por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana del mediodía", la Confederación no alertó de ello hasta casi una hora y media después.

2. No existió un "apagón informativo" por parte de la Confederación y se enviaron emails entre las 16:13 y las 18:43 del día de la tragedia

El Gobierno y la Confederación Hidrográfica del Júcar han hecho llegar a diversos medios de comunicación una lista de emails que se enviaron en esa franja horaria.

Sin embargo, ninguno de ellos se corresponde con la situación en el barranco del Poyo, tal y como denunció Carlos Mazón en su comparecencia en las Cortes Valencianas.

El Ministerio de Transición Ecológica reconoció en su comunicado que "a partir de las 17 horas se detecta un aumento brusco del caudal del barranco del Poyo".

Fragmento del comunicado enviado por el Ministerio de Transición Ecológica el pasado 4 de noviembre.

Sin embargo, si se detectó en aquel momento, no se avisó a Emergencias por escrito como es obligación. El ministerio de Teresa Ribera recogió en su nota de prensa los cuatro correos electrónicos anteriores a las 18:43, pero no el último que llegó tarde con el barranco ya desbordado.

Si el Ministerio de Transición Ecológica tuvo conocimiento "a las 17 horas" del aumento del caudal debería haber avisado inmediatamente a la Generalitat. Circunstancia que nunca se produjo.

La mayoría de los emails enviados por la Confederación fueron sobre precipitaciones en localidades cercanas al barranco del Poyo, como es el caso de Chiva.

Estos correos electrónicos se envían de forma automática por el sistema al superarse los niveles máximos de precipitaciones que marcan los pluviómetros.

A diferencia de estas notificaciones automáticas, las alertas sobre los caudales deben ser validadas cada una de ellas por un técnico de la Confederación.

Por tanto, los trabajadores de la sala del SAIH (Sistemas Automáticos de Información Hidrológica) omitieron cualquier tipo de información sobre el barranco del Poyo entre las 16:13 y las 18:43.

Estos técnicos cuentan en la sala del SAIH con información detallada sobre el caudal del barranco, además de tener a su disposición tres pantallas gigantes con la situación en tiempo real en todas las localidades.

La información que ofrece el SAIH a los técnicos es mucho más detallada, incluyendo dibujos, mapas y valores, que los simples datos sobre el caudal que se publican en su web.

3. El barranco del Poyo es competencia de la Generalitat y no de la Confederación Hidrográfica del Júcar

Es falso. El Plan Especial de Inundaciones, revisado en 2021 por la Generalitat presidida por el socialista Ximo Puig, establece claramente cuáles son las funciones y las obligaciones de las Confederaciones en las páginas 81 y 82.

Las Confederaciones Hidrográficas del Júcar, Segura y Ebro son "los organismos con responsabilidades directas en la gestión e información de las cuencas fluviales de toda la Generalitat Valenciana".

Plan Especial de Inundaciones de la Generalitat Valenciana, actualizado en 2021 por el Ejecutivo del socialista Ximo Puig.

Entre sus funciones específicas está la de "informar al Centro de Coordinación de Emergencias de los incrementos relevantes de caudales que se produzcan en los ríos y barrancos de sus respectivas cuencas".

También tiene que "recomendar a la Dirección del Plan la activación de la Alerta Hidrológica-Emergencia 0 a los municipios de la cuenca afectada, ante la posibilidad de que se produzcan inundaciones en esta zona".

4. Mazón estuvo incomunicado durante cinco horas en la tarde de la tragedia

El presidente de la Generalitat sólo estuvo incomunicado cuando llegó a la reunión del CECOPI y ante la caída de las redes móviles de Telefónica en esa zona por el temporal.

Mazón continuó haciendo llamadas a través del teléfono de un miembro de su equipo, ya que su terminal disponía de la red de Vodafone.

Según varios testigos y la propia Generalitat, Mazón estuvo atendiendo todas las llamadas en la tarde de la tragedia.

Mazón también mantuvo contactos telefónicos durante su comida de trabajo con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección de la televisión autonómica Á Punt.

El propio Mazón ha negado públicamente que estuviera incomunicado, tal y como dejó entrever el alcalde socialista de Cullera Jordi Mayor en el programa Todo es Mentira de Cuatro.

El presidente de la Generalitat ha afirmado que habló con el propio alcalde de Cullera "a las 18:28" del 29 de octubre de 2024. "Es otro bulo que hay que desmentir", sentenció Mazón.

5. La UME no pudo intervenir en Valencia al no tener la autorización de la Generalitat

Existe una clara contradicción entre lo explicado por el general jefe de la UME, Javier Marcos, tras la catástrofe del 29 de octubre y las declaraciones realizadas este sábado, más de dos semanas después.

La UME "se preparó", según el general. Aseguró el pasado 4 noviembre, en aquella primera comparecencia, que "se entró cuando llegó la pertinente autorización", ya que nivel de emergencia 2 hace que sea competencia de la Generalitat.

Sin embargo, ahora sabemos que la UME se activó a las 15:41 horas del 29 de octubre, pero que sólo 56 soldados lograron llegar hasta el epicentro de la DANA.

Por tanto, la UME no necesitó ninguna autorización ni petición de la Generalitat para trabajar sobre el terreno de la catástrofe tal y como argumentó el propio Gobierno de Pedro Sánchez.

A las 15:41 del 29 de octubre salió de la base militar de Bétera (Valencia) un primer equipo de 96 militares de la UME, para ayudar en las tareas de rescate a los afectados.

Sin embargo, de esta cifra, sólo 56 militares lograron llegar a la zona de Utiel-Requena, donde se encontraba el epicentro de los daños causados por la DANA: tardaron casi dos horas en llegar a Chiva (una de las poblaciones más afectadas), debido a las carreteras inundadas y destruidas que encontraban a su paso.

Los otros 40 tuvieron que regresar a su base, si bien en el trayecto de regreso estuvieron rescatando a personas que habían quedado atrapadas en la autovía

Los primeros soldados lograron entrar en la localidad de Paiporta (la más afectada por las riadas) tras la medianoche, a las 00:28 horas del miércoles 30 de octubre.

6. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar informó sobre el estado del barranco del Poyo en la reunión del CECOPI

Ningún miembro presente en la reunión del CECOPI ha confirmado públicamente esta versión. La Generalitat lo niega categóricamente, mientras que Miguel Ángel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, no ha hablado ni ha comparecido públicamente desde el día de la tragedia.

No existe, por tanto, ninguna prueba que confirme que Polo informó en tiempo real de la situación en el barranco del Poyo.

Las únicas pruebas documentales muestran que la Confederación omitió cualquier tipo información sobre la Rambla del Poyo entre las 16:13 y las 18:43 del 29 de octubre.

7. La Generalitat envió cuando ya era demasiado tarde en el barranco del Poyo el mensaje a través del sistema de ES-Alert a todos los móviles

Esta afirmación es inexacta. En el CECOPI se puso toda la atención ante la posible rotura de la presa de Forata.

Es por este motivo, y no por el desbordamiento del barranco del Poyo, por el que se utilizó por primera vez en la Comunidad Valenciana el sistema ES-Alert.

La falta de comunicación sobre el barranco del Poyo por parte de la Confederación provocó que no se pudiera mandar antes ese mensaje a todos los móviles de los ciudadanos de las localidades afectadas.

No existe en la actualidad un protocolo nacional fijado para el sistema de ES-Alert. Es decir, el Gobierno no ha fijado los criterios en los que se debe utilizar ni en qué casos se debe avisar a la población.

La Generalitat sí envió una alerta hidrológica tras un email de las 12:07 de la Confederación en el que avisaba de que el caudal de la Rambla del Poyo había superado los 150 m3/s.

Emergencias avisó entonces a todos los municipios por los que discurre el barranco del Poyo y les instó a constituir los CECOPAL (Centros de Coordinación Operativa Municipal).

Esta alarma nunca se desactivó, a pesar de que la Confederación envió tres emails (13:42, 15:04 y 16:13) informando de que el caudal del barranco del Poyo había descendido de los tres umbrales de alerta y se situaba en 28,7 m3/s.

8. En el CECOPI no se pudieron tomar decisiones porque estaban esperando a que Mazón llegara a la reunión

Carlos Mazón no es miembro del CECOPI y se mantuvo en contacto con su consejera de Interior y Justicia, Salomé Pradas.

El CECOPI sí tomó decisiones durante el tiempo en el que Carlos Mazón no estuvo presente. De hecho, a las 17:35 el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generaliat envió una alerta hidrológica en los ríos Magro y Júcar.

(17:35 h)🚨El Centro de Coordinación de Emergencias emite un aviso especial de alerta hidrológica por el aumento de caudal en el rio Magro:



➡️La @CHJucar informa que podrá alcanzar los 1.000 m3 /s aguas abajo del embalse de Forata, como consecuencia de la precipitación… pic.twitter.com/c9KrgFHGCL — Emergències 112CV (@GVA112) October 29, 2024

Tal y como se puede ver en el mensaje publicado en la red social X, antes llamada Twitter, Emergencias publicó un documento que recomendaba "no acercarse a la población a las riberas de los ríos y barrancos activos" por peligros de desbordamientos.

9. Se avisó del riesgo inminente de rotura en la presa de Forata a las 17:30 horas en el CECOPI

La Aemet ha asegurado este sábado que la Generalitat estaba informada de los riesgos de la rotura inminente de la presa de Forata a las 17:30 horas del 29 de octubre.

La presa de Forata no es competencia de la Aemet. La Generalitat desmiente este punto tajantemente y que fue alrededor de las 20:00 horas cuando la Confederación se lo comunicó a Mazón y al resto del CECOPI.

En ese momento fueron conscientes de ese peligro inminente y es entonces cuando se mandó la alarma a la población a través del sistema ES-Alert.

"Si es cierto que el Gobierno a través de AEMET tenía información de que la rotura de la presa era inminente a las 5:30, ¿por qué no tomó el mando? ¿Por qué no obligó a que se mandara ese ES-Alert? ¿Me quiere usted decir que el Gobierno sabía que podían correr peligro 80.000 vidas de valencianos y no toma el mando porque supuestamente están zozobrando o no están sabiendo tomar decisiones?, ha declarado este domingo Mazón.

El propio Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, confirmó que llamó a las 20:00 a la consejera Pradas ante el inminente riesgo de rotura en la presa de Forata.

El secretario de Estado de Medio Ambiente estaba en Cali (Colombia) participando en la COP de biodiversidad. "Mi llamada difícilmente se pudo producir antes. Yo tengo la información a las 19:30", afirmó en el programa Hora 25 de la Cadena SER.

Según Teresa Ribera, intentó hablar con Mazón en tres ocasiones entre las 19:35 y las 20:20. El presidente de la Generalitat estaba sin cobertura debido a la caída de la red de Telefónica.

Ribera, que estaba en Bruselas preparando su candidatura a la vicepresidencia de la Comisión de la UE, envió un mensaje de texto a Mazón a las 20:20. Por tanto, no hubo ningún intento de comunicación entre la ministra o el secretario de Estado con el presidente de la Generalitat entre las 17:30 y 19:30.

El enigma: ¿qué sucedió tras el email de las 18:43 de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre el caudal del barranco del Poyo?

La alerta de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre el desbordamiento del barranco del Poyo llegó a las 18:43. En aquel momento el CECOPI continuaba centrado en la posible rotura de la presa de Forata.

Sin embargo, ¿qué sucedió a partir de las 18:43? Si no se habló del barranco del Poyo en los minutos posteriores, ¿nadie de la Confederación avisó a su presidente, Miguel Ángel Polo, de lo que estaba sucediendo?

Polo se encontraba en una sala de reuniones en la propia sede de la Confederación Hidrográfica del Júcar, según la versión del propio organismo.

¿Prestó alguien atención al email sobre el caudal del Barranco del Poyo? Tampoco se conoce qué medidas tomó Emergencias tras este aviso.

Mazón habló por teléfono con la consejera Pradas, que presidía el CECOPI, a las 17:37, a las 18:16, a las 18:25 y a las 18:30 horas. Cuatro llamadas que fueron anteriores al envío de la alerta de la Confederación sobre el caudal del barranco del Poyo.

Sin embargo, no existe constatación alguna de que volvieran a hablar en el periodo que va desde la recepción del email a las 18:43 y la llegada del presidente al CECOPI sobre las 19:30.

¿Qué sucedió en la reunión del CECOPI para que nadie diera una voz de alarma sobre el cauce de la Rambla del Poyo? Si el mensaje del sistema ES-Alert fue enviado por la presa de Forata, ¿significa eso que todos los organismos se desentendieron de lo que estaba ocurriendo con el barranco o que no fueron informados?

Tampoco se conocen qué temas se trataron en el CECOPI durante las horas posteriores a conocer que el barranco del Poyo había superado los 2000 m3/s.

La Confederación Hidrográfica del Júcar no volvió a mandar ningún aviso por escrito sobre la Rambla del Poyo, a pesar de que en su correo informaba como siempre de que las actuaciones seguían bajo vigilancia en la sala del SAIH.

Tampoco existe ningún email posterior a la rotura del único sistema de medición del caudal a las 19:00 horas. La tremenda corriente de agua formada, cuatro veces el caudal del Ebro o 53 veces la del Tajo-Segura, se había llevado por delante el medidor.

El único medidor del caudal del barranco del Poyo, que tiene una longitud de 43,5 km, está situado en la localidad de Riba-roja a unos 23 km de distancia de Paiporta, la declarada como zona cero de la tragedia por la DANA.