Mazón pide que se detengan los "bulos" sobre su actuación durante la DANA y señala las "contradicciones" del Gobierno

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha pedido este domingo que paren ya "los bulos y mentiras" sobre su actuación en la tarde del 29 de octubre, en la que ha insistido en que no estaba incomunicado durante horas, y en la que incluso habló con el alcalde de Cullera. Mazón ha señalado que el Gobierno "está cayendo en una contradicción tras otra" a través de "sus entidades" y ha criticado que el Gobierno no tomase el mando de las emergencias durante la fatídica DANA si poseía información de que la presa de Forata podía romperse a través de la Aemet.

Las declaraciones se han producido antes de asistir a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) en el Centro de Coordinación de Emergencias de L'Eliana. "Si es cierto que el Gobierno a través de Aemet pensaba o tenía información de que (la rotura de) la presa era inminente a esa hora a las 5:30 -de la tarde-, ¿por qué no tomó el mando?, ¿por qué no obligó a que se mandara ese ES-Alert? ¿Me quiere usted decir que el Gobierno a las 5:30 ya sabía que podían correr peligro 80.000 vidas de valencianos y no toma el mando porque supuestamente aquí en el CECOPI, en un órgano donde forma parte el propio Gobierno, están zozobrando o no están sabiendo tomar decisiones?", ha cuestionado.

En la misma línea, ha negado su responsabilidad por la gestión de la catástrofe y ha manifestado que quien ha de responder es el Gobierno central, que según el propio Mazón, está "cayendo en una contradicción tras otra". Concretamente, Mazón considera incoherente señalar que el Gobierno no tomase el mando por estar a la espera del Ejecutivo valenciano, a la vez que la UME saca pecho de haber estado actuando con iniciativa propia y anticipándose a las órdenes del gobierno autonómico, como señaló ayer el general jefe de la UME, Javier Marcos. "Ya está bien de engañar a la gente, porque lo que ha pasado es muy grave como para estar cambiando de relato con la UME sí o con la UME no", ha añadido el propio Mazón.

Precisamente este domingo, se ha confirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará explicaciones sobre la gestión de la DANA ante el Congreso para exponer las razones por las que no se decretó la Emergencia Nacional, aunque habrá que esperar hasta el 27 de noviembre. El PP, por su parte, ya registró una solicitud urgente para este fin el pasado 12 de noviembre, pero cabe recordar que Sánchez viajará a Brasil durante la próxima semana para participar en el G-20.

El presidente valenciano se ha quejado, especialmente, de que se haya difundido una información según la cual, estuvo incomunicado durante cinco horas el día en que se produjeron las inundaciones. Mazón ha tratado de desmentir esta acusación insistiendo en que habló con el alcalde de Cullera a las 18:28 horas para interesarse por la situación, obteniendo como respuesta que "estaba lloviendo y no se esperaban grandes problemas".

Mazón ha concluido su reflexión señalando que se está haciendo un gran esfuerzo por la recuperación y ha afeado que en un momento de "dolor tan tremendo" tenga que estar "desmintiendo mentiras y bulos permanentemente".

