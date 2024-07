Gamarra califica de "excusa o coartada" la ruptura de Vox en CCAA por el reparto de 'menas'

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que desconoce si se van a romper definitivamente los gobiernos que su partido comparte con Vox en cinco comunidades autónomas. "Es algo que habrá que preguntarle a Vox. Sólo lo sabe Santiago Abascal y su equipo", ha señalado en declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3.

Según la portavoz del PP, esa decisión sería "absolutamente desproporcionada e irresponsable", y por ello "tiene toda la pinta de ser una excusa o una coartada".

"No es serio romper gobiernos que funcionan, que están dando estabilidad a millones de españoles, porque unos menores sean acogidos en sus servicios públicos si tienen capacidad para ello", ha aseverado.

Gamarra ha advertido que, previamente, los de Abascal "tendrían que comunicárselo a sus dirigentes en los gobiernos de coalición" que comparten con el PP. "Lo que está claro", ha continuado, "es que nadie se cree que lo que dicen que van a hacer tenga algo que ver" con el asunto del reparto de menores no acompañados.

"Son cinco comunidades autónomas donde en el último año se ha estado dando acogida a 1.800 menores no acompañados", ha recalcado.

Nadie se cree, ha afirmado Gamarra, que "viviendo en esas CCAA once millones de españoles el problema sea que, aplicando el principio mínimo de solidaridad entre territorios, vayan a acoger entre diez y treinta menores no acompañados". Unos menores "que están en una situación en Ceuta o Canarias que no es sostenible".

Sobre todo, ha subrayado Gamarra, "cuando el problema real no es este, sino la absoluta irresponsabilidad del Gobierno de no atajar el problema de la inmigración irregular”.

La amenaza de Vox

Anoche, nada más finalizar la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Tenerife, el partido de Santiago Abascal acusó a Alberto Núñez Feijóo, de ser el responsable directo de "romper los pactos de gobierno". Le acusan de haber llamado "uno a uno" "a los presidentes regionales" y de haberles "obligado a votar sí al reparto de 400 menas".

A través de un comunicado, Vox anunció la convocatoria "urgente y extraordinaria" este jueves del Comité Ejecutivo Nacional para acordar "los próximos pasos" a dar en los gobiernos autonómicos con el PP.

"Otra cortina de humo"

Cuca Gamarra también ha sido preguntada hoy acerca de la reciente detención del productor musical Nacho Cano, que Isabel Díaz Ayuso calificó de persecución política y "estalinismo". El propio Cano afirmó ser víctima de una "conspiración" por apoyar a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La portavoz del PP ha afirmado haber "escuchado a Nacho Cano" este jueves "hablar con mucha sensatez". También, que nunca ha "visto a nadie dar tantas explicaciones sobre una investigación".

En su opinión, existe una "absoluta desproporción sobre cómo se está hablando de este asunto". En el PP piensan que "es otra cortina de humo para que no se hable de los casos de corrupción que asedian a Begoña Gómez" y al entorno del presidente.