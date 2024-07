Bendodo dice que el PP recusará a dos miembros del TC en el 'caso ERE' pese a estar fuera de plazo

El Partido Popular va a instar a la abstención de al menos tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en los próximos días por su posible incompatibilidad para dictar resoluciones sobre el caso de los ERE de Andalucía. En concreto, el PP presentará la recusación contra dos magistradas del Constitucional, Inmaculada Montalbán y María Luisa Balaguer, y pedirá la abstención de su presidente, Cándido Conde-Pumpido.

Tras anunciar la decisión, el vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que la posible incompatibilidad de estos magistrados en las resoluciones de los ERE es "gravísima" y ha lamentado que "nunca había ocurrido en la historia de este país".

El dirigente popular también ha señalado a los magistrados Juan Carlos Campo y María Luisa Segoviano como los otros que también podrían ser incompatibles para votar en resoluciones de los ERE, aunque de momento no les recusarán.

Según Bendodo, el PP lo hace para "garantizar la imparcialidad del Constitucional y para velar por su correcto funcionamiento". "Tenemos a cinco magistrados que con una mano votan a favor de exculpar por los ERE a condenados y con la otra, hace años, firmaron sentencias sobre los mismos casos", ha denunciado.

También ha explicado, uno por uno, por qué desde el PP consideran que no deberían votar en las resoluciones sobre los ERE.

"Pedimos a Conde-Pumpido que se aparte de los recursos porque ya tuvo que abstenerse cuando los ERE llegaron al Tribunal Supremo (TS) porque siendo fiscal general del Estado participó en la tramitación del asunto. Fue consecuente y se abstuvo como miembro del TS, cosa que no ha hecho ahora como presidente del TC", ha explicado. "¿Por qué se abstuvo entonces y ahora no con los mismos condenados?", ha aseverado.

Sobre la magistrada Montalbán, Bendodo ha afirmado que fue ponente en al menos 22 sentencias relacionadas con el escándalo de corrupción en la Junta de Andalucía, lo cual es un "claro motivo" por el que el PP va a pedir su no participación.

En cuanto a Balaguer, la otra magistrada que recusarán para negarle el voto en las resoluciones sobre los ERE, el PP alega que "fue consejera del Consejo Consultivo de Andalucía en 2012, 2013 y 2014 y que fue ponente en 28 dictámenes que abarcaban toda la casuística del caso".

Fuera de plazo

El TC ya ha anulado varias condenas de los ERE en el último mes. El pasado 19 de junio anuló la condena por prevaricación a la exministra y exconsejera de la Junta Magdalena Álvarez y el 2 de julio revocaron la sentencia por malversación impuesta al exdirector del Instituto de Fomento Andaluz, Miguel Ángel Serrano.

La recusación del PP contra las magistradas está fuera de plazo ya que se tendría que haber realizado después de la admisión a trámite de los recursos presentados por los condenados y antes de las resoluciones mencionadas ya dictadas.

El próximo martes 16 de julio está prevista una votación que podría exculpar a los expresidentes de la Junta de Andalucía condenados por los ERE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Aunque de momento no recusarán a Juan Carlos Campo y a la magistrada María Luisa Segoviano, Bendodo también ha expuesto los motivos por los que el PP considera que podrían ser incompatibles para votar en las resoluciones de los ERE.

Campo pasó de ser ministro de Justicia a miembro del TC "directamente". También fue director general de Justicia con Manuel Chaves como presidente de Andalucía en el período investigado por los ERE. Asimismo fue secretario general con el Parlamento andaluz en 2015, "fechas en las que la cámara de Andalucía abordó en muchas ocasiones estos casos de corrupción y malversación". Por esos motivos, el exministro de Justicia no debería votar, argumenta el PP.

Segoviano, por su parte, fue magistrada de lo social del TS y firmó sentencias de los ERE, ha asegurado Bendodo.

El PP "no descarta ampliar la recusación" hasta Campo y Segoviano "en el futuro en función de cómo avance todo".

"Estos miembros del TC no deben votar sobre los ERE. No pueden arrastrar el crédito de este órgano, que no puede convertirse en un órgano de sentencias no solo del Supremo, sino también de 20 juzgados", ha concluido Bendodo.