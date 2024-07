El PP de Murcia: "No podemos dar la espalda a Canarias si pide atender a 16 niños sin familia"

En la sala de prensa del Palacio de San Esteban había este jueves más periodistas que integrantes del Consejo de Gobierno. El plantón de los dos miembros de Vox a la sesión ha encendido las alarmas en la parte del Ejecutivo de la Región de Murcia que lidera el PP. Marcos Ortuño, portavoz del Ejecutivo autonómico y hombre de la máxima confianza del presidente, Fernando López Miras, ha aclarado que sus socios no les han comunicado la ruptura del pacto de gobernabilidad.

"No nos han comunicado la ruptura del acuerdo. En cualquier caso, será una decisión unilateral de Vox porque el acuerdo lo estamos cumpliendo punto por punto en la Región de Murcia", según ha remarcado Orutño. "Si deciden marcharse del Gobierno, insisto en que será una decisión unilateral. Todo lo que sabemos lo estamos conociendo a través de los medios de comunicación".

El Consejo de Gobierno de Murcia cuenta con una mayoría popular de 8 consejeros frente a solo 2 de Vox, lo que pone de manifiesto que el PP, junto a sus 21 diputados en la Asamblea Regional, tiene capacidad para terminar la actual legislatura gobernando en minoría. A este respecto, el portavoz autonómico no ha aclarado si escogerán la opción de seguir en minoría o si convocarán elecciones autonómicas de forma anticipada: "Estamos trabajando en todas las posibilidades. Haremos siempre lo mejor para la Región de Murcia y con responsabilidad".

Ortuño ha tenido que responder a las numerosas preguntas que le han planteado los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, a raíz del plantón de sus socios de Vox: el vicepresidente, José Ángel Antelo, y el consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo. Todo ello, tras la convocatoria por parte de Santiago Abascal de un Comité Ejecutivo Nacional de Vox, para decidir si rompe los gobiernos de coalición de Murcia, la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Castilla y León.

El portavoz del Ejecutivo autonómico y miembro relevante en el PP murciano ha sido claro, respecto a la exigencia que está planteando Abascal¡, de no recibir a menas en las comunidades autónomas donde gobiernan con los populares. "No se nos puede pedir que no atendamos a 16 niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad. No podemos darle la espalda a Canarias cuando nos pide atender a 16 menores sin familia. Estamos en una situación de crisis migratoria sin precedentes que se ha provocado por un Gobierno central que ni está ni se le espera".

La posible ruptura del pacto del PP y Vox en Murcia podría llegar justo cuando se ha iniciado la tramitación de la modificación de la Ley de Protección del Mar Menor en la Asamblea Regional. Precisamente, uno de los asuntos que mayor fricción genera esta legislatura entre los populares y la formación de ultraderecha, muy beligerante con esta norma porque frena la actividad agrícola y ganadera en el Campo de Cartagena: el principal caladero de votos de Santiago Abascal en la comunidad murciana.

Un déjà vu

La habitual comparecencia que se celebra a las doce del mediodía, este jueves, se ha retrasado 20 minutos, lo que pone de manifiesto la tensión que se respira en San Esteban donde no quieren un déjà vu como el de la pasada legislatura, cuando su socio, Ciudadanos, pactó una moción de censura con el PSOE, obligando al PP a tumbar la moción pactando con tránsfugas de Cs y expulsados de Vox con los que conformaron un Ejecutivo autonómico que la izquierda atacó con mucha dureza.

Esta opción no está sobre la mesa, ya que el portavoz Ortuño ha asegurado que desde el PP "no han planteado" a los miembros de Vox abandonar el partido de Santiago Abascal, para acabar el mandato como independientes, preservando la composición actual del Ejecutivo murciano.