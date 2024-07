El PP acusa al TC de hacer "desaparecer" los ERE, el "mayor caso de corrupción de la historia europea"

"El Tribunal Constitucional está haciendo desaparecer a cuentagotas los efectos del mayor escándalo de corrupción de la historia europea". Así se ha pronunciado este martes el portavoz del PP, Borja Sémper, en referencia al desmontaje de la condena por el caso de los ERE que inició el Tribunal Constitucional (TC) el pasado 19 de junio.

"Un escándalo", ha añadido Sémper, "que se regó con dinero que debía ir destinado a los parados y que acabó en los bolsillos de quienes ahora mismo están siendo amnistiados", ha dicho. "Un dinero destinado para comprar cocaína y prostitución".

Cabe recordar que el TC ha impuesto sentencias favorables a la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, a otros cuatro exconsejeros y al exdirector del Instituto de Fomento de Andalucía, y que prevé hacer lo mismo con los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

"Todo lo que estamos viendo", ha concluído el portavoz del PP, "es la antítesis de la regeneración de la que habla el señor Sánchez y que no practica el señor Sánchez".

Desde el PP entienden que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no está dispuesto a irse ni a convocar elecciones" porque "necesita mantenerse para proteger a su entorno político y personal de la Justicia".

Esa es la razón fundamental, argumentan desde el grupo popular, "de la ley de censura que anuncia", que se temen "será una norma para restringir la libertad informativa bajo la exclusiva motivación personal de protegerse a sí mismo y a los suyos". Pedro Sanchez pretende, según el PP, "un apagón informativo de los casos de corrupción que le acorralan".

Además, desde el partido de Alberto Núñez Feijóo afirman que en el Gobierno "no son capaces de aprobar leyes". De hecho, se han referido sólo a una, "la que aprobaron con el objetivo de amnistiar también la corrupción de los líderes del procés".

Reparto de menas

El portavoz del PP también ha acusado al Gobierno de "no cumplir con sus obligaciones en materia de inmigración y control de fronteras" en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del partido que ha tenido lugar este martes.

Igualmente, ha abordado la cuestión del reparto de menores extranjeros no acompañados (menas) a las CCAA desde Canarias. "Los menores no acompañados no son bultos. En este sentido quiero decirles que ni nos impresionan las amenazas de Vox ni los chantajes del Gobierno", ha dicho.

El partido de Santiago Abascal lanzó un órdago a Alberto Núñez Feijóo este lunes, advirtiendo de que si acogían menas en las CCAA en las que gobiernan juntos, romperían su apoyo a los populares. "Solidaridad toda, chantajes ninguno", ha añadido Sémper.

Esta es precisamente la posicion que llevará el PP mañana a la Conferencia Sectorial que el Gobierno ha convocado en Tenerife "a rastras" para abordar la situación "cada vez más preocupante de la inmigración y de los menores no acompañados".

En cuanto a la propuesta de reparto que se plantea desde el Gobierno a las CCAA, la respuesta del PP es que "los territorios pueden atender a los menores hasta el límite de su capacidad". Excederla, ha dicho, "sería favorecer las consecuencias que tienen que ver con la seguridad ciudadana".

Desde el PP afirman que los presidentes autonómicos del partido de Feijóo "son los que mejor saben lo que se puede hacer para ayudar" y van a defenderles "de la presión de un Gobierno que aterriza y llega tarde".

Nadie puede pedirles "a nuestros presidentes de CCAA" que "ofrezcan más de lo que tienen", ha sentenciado Sémper.

Entre "no atender a los menores no acompañados que proclama Vox" y el "sí a todo sin distinción que propugna el Gobierno de España", el PP defiende que "exista un sistema de ayuda y solidaridad", que debe contar "con recursos y con medios".

En este sentido, exigirán el miércoles un "fondo de contingencia con dinero suficiente para dotar a las CCAA de medios personales, materiales, técnicos y económicos para abordar la grave situación de los menores que ya han sido acogidos".

Según ha afirmado su portavoz, las comunidades del PP "acogen ya a 5.000 menas, el 81%". Mientras que las del PSOE, "a 341".

Carta a la Comisión Europea

También desde el PP exigen que el Gobierno "desarrolle una política exterior eficaz, que trabaje con los países de origen para atacar a las mafias". Y que desarrolle un verdadero control de fronteras, "estableciendo rutas migratorias para personas que quieran venir a trabajar".

Ante una "flagrante inacción en política exterior ante la UE", Sémper ha anunciado que este martes remitirán "una carta firmada por Dolors Montserrat a la Comisión alertando de lo que está sucediendo en España".