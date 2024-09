Marlaska responde a Vinicius: "El respeto a la diversidad forma parte del ADN de España"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayando que el respeto a la diversidad forma parte del ADN de nuestro país, en respuesta a las declaraciones del jugador del Real Madrid Vinicius Jr. en las que puso en tela de juicio la idoneidad de que España acoja el Mundial de 2030 debido al racismo en los estadios.

"Lo único que debo decir es que nuestro país es un país donde el respeto a la diversidad forma parte de nuestro ADN y, por eso, nuestra lucha efectiva y directa contra toda conducta discriminatoria", ha señalado el ministro en rueda de prensa en la que ha presentado el balance de siniestralidad del verano al ser preguntado por las declaraciones del jugador brasileño.

El ministro ha incidido en que la lucha contra los delitos de odio en general, pero también en el ámbito deportivo, es una de las prioridades del Gobierno y "evidentemente" del Ministerio del Interior.

Marlaska ha recordado que se ha implementado ya el segundo Plan de lucha contra los delitos de odio al que se ha dotado de más medios y se ha reforzado la colaboración de manera importante con la Fiscalía de sala de delitos de odio y contra la discriminación.

"En el ámbito del deporte nos preocupa y seguimos trabajando en la nueva instrucción que dictó la Secretaría de Estado de Seguridad para clarificar más la función del coordinador de seguridad dentro de sus competencias", ha precisado.

La entrevista a Vinicius

La cruzada de Vinicius contra el racismo continúa. "Si vuelve a pasar, todos los jugadoras han dicho que abandonaran el campo para que todas esas personas que nos insultan paguen un precio más elevado al que están pagando.Después de lo que pasó en Valencia todo el mundo dijo que lo mejor es abandonar el campo. No todo el mundo que está en un estadio es racista, están ahí para ver el partido", declaró el brasileño en una entrevista en CNN.

Y fue un paso más allá: "Espero que España pueda evolucionar y entender lo grave que es insultar a alguien por el color de su piel. Hasta 2030 tenemos un margen de evolución muy grande. Así que espero que España pueda evolucionar y entender lo grave que es insultar a una persona por el color de su piel, porque si en 2030 las cosas no evolucionan, creo que hay que cambiar de lugar el Mundial porque si el jugador no se siente cómodo y no se siente seguro jugando en un país donde puede sufrir racismo, es un poco complicado", aseguró.