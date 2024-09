El fútbol español se rebela contra las acusaciones de Vinicius: "No somos un país racista"

Vinicius se ha convertido en los últimos tiempos en todo un estandarte de la lucha contra el racismo en el deporte. Demasiados episodios desagradables ha tenido que soportar en diferentes estadios de la liga española el futbolista del Real Madrid, y un buen número de denuncias se han presentado por ello.

Por eso, cada vez que al brasileño le preguntan por este asunto se muestra inflexible hasta el extremo en sus respuestas. Es algo que le toca muy de cerca, que siente muy profundo, y con lo que no está dispuesto a negociar de ninguna de las maneras.

Su última manifestación al respecto llegó hace unos días en una entrevista que se publicará próximamente con la CNN. Sus palabras en esta ocasión retumbaron demasiado fuerte y provocaron la negativa de diferentes personalidades, desde compañeros suyos de vestuario hasta políticos.

Vinicius, durante el partido ante el Real Betis. REUTERS

Vinicius abogó por una decisión radical si no se terminan los episodios racistas en el fútbol español. Contempló sin tapujos la posibilidad de quitarle el Mundial 2030 a España para evitar que los futbolistas tuvieran que enfrentarse a pasajes xenófobos, pero enseguida estas declaraciones causaron una gran controversia.

Desde Dani Carvajal hasta José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid, se han manifestado contrarios a la opinión de Vinicius. Una gran corriente contraria a la opinión del brasileño se ha reproducido como la pólvora en las últimas horas aseverando que está fuera de lugar pedir la expulsión de España como organizadora del Mundial 2030.

Las palabras de la discordia

"Espero que España pueda evolucionar y entender lo grave que es insultar a alguien por el color de su piel. Hasta 2030 tenemos un margen de evolución muy grande. Espero que España pueda evolucionar y entender lo grave que es insultar a una persona por el color de su piel, porque si en 2030 las cosas no evolucionan, creo que hay que cambiar de lugar el Mundial", comentó Vinicius en su polémica entrevista.

Es cierto que el futbolista brasileño llegó a matizar. Comentó que quienes profieren este tipo de insultos racistas son apenas una minoría y que no dominan las gradas en los estadios de fútbol, pero de nuevo puso la duda y la sombra sobre si España es un país racista.

"Quiero hacer todo lo posible para que las cosas cambien, porque hay mucha gente en España, la mayoría, que no es racista. Lo es un grupo pequeño que termina afectando a la imagen de un país en el que es muy bueno vivir. Me encanta jugar en el Real Madrid. Amo España. Tengo las mejores condiciones para vivir aquí con mi familia", matizó.

Llegan las reacciones

Las palabras de Vinicius se extendieron rápidamente por los medios de comunicación y las redes sociales, y han generado un clima de crispación que vuelve a poner de relieve el debate sobre cuánto racismo hay realmente en España.

Las respuestas contrarias no se han hecho esperar, incluso por parte de gente que le aprecia y que comparte el día a día con el futbolista brasileño. Es el caso de Dani Carvajal. El capitán del Real Madrid no tuvo reparos en llevarle la contraria a su compañero de equipo y en señalar que está fuera de lugar pedir que España no organice el Mundial 2030.

Dani Carvajal y Luis de la Fuente, en la Eurocopa Reuters

"El Mundial 2030 será un éxito", aseveró Carvajal con rotundidad en la previa del partido que jugará la selección española este jueves ante Serbia en la Liga de Naciones.

El internacional español mostró por una parte su apoyo a Vinicius, pero también su firme creencia de que España no es un país racista: "Estamos contra el racismo, y sé lo que sufre 'Vini'. Le apoyamos interna y públicamente. Más allá de ese pequeño grupo de personas, creo que España es un país con diversidad y respeto, no es un país racista. Yo me he criado en Leganés, que es pura diversidad, y España no es racista".

En la misma línea se manifestó Luis de la Fuente en su comparecencia. "España no es un país racista. España es un ejemplo de convivencia, respeto e integración. ¿Siempre hay un indeseable? Por supuesto, pero insisto, España no es racista y es un ejemplo donde se tienen que mirar muchos países. Con Marruecos y Portugal, el Mundial será un acontecimiento único".

Respuestas muy contundentes, por lo tanto, las que llegaron por parte de dos grandes actores del fútbol español, uno de ellos incluso compañero de vestuario de Vinicius en el Real Madrid. Dos mensajes muy claros, el de que España no es racista y el de que el Mundial 2030 será un éxito.

Pero incluso más allá del fútbol se han manifestado al respecto. En el plano político, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también aprovechó la oportunidad para contestar al jugador brasileño. De hecho, pidió a Vinicius que "rectifique inmediatamente" sus palabras.

"Somos conscientes todos de que hay episodios racistas en la sociedad y de que tenemos que trabajar duro para eliminar esos episodios racistas. Sin embargo, es profundamente injusto con España y, particularmente con Madrid, decir que somos una sociedad racista y que, además, ponga en peligro la celebración del Mundial 2030", espetó el alcalde de la capital.

Precisamente Madrid será uno de los principales focos de este Mundial 2030 gracias a las sedes del Metropolitano y el Santiago Bernabéu. Incluso a falta tan sólo de confirmación oficial, la gran final se disputaría en el Bernabéu, por lo que el alcalde se sintió en la necesidad de enfrentar las palabras de Vinicius.

Un auténtico terremoto el que se ha vuelto a desencadenar con las últimas palabras del futbolista brasileño, siempre apoyado en la pelea contra el racismo pero que ha causado división por su posición con respecto al Mundial 2030.