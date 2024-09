Vinicius avisa: "Al próximo insulto racista que reciba, el Real Madrid y yo nos iremos del campo"

La cruzada de Vinicius contra el racismo continúa. No está solo en ella, el mundo del fútbol en general y sus compañeros en particular. Tanto, que si el brasileño vuelve a vivir una situación similar a la experimentada en Mestalla hace dos temporadas, tanto él como el resto de jugadores del Real Madrid abandonarán el terreno de juego negándose a jugar.

"Si vuelve a pasar, todos los jugadoras han dicho que abandonaran el campo para que todas esas personas que nos insultan paguen un precio más elevado al que están pagando.Después de lo que pasó en Valencia todo el mundo dijo que lo mejor es abandonar el campo. No todo el mundo que está en un estadio es racista, están ahí para ver el partido", declaró Vinicius en CNN.

El brasileño reconoce que suele tratarse de caso aisladaso, pero hace hincapié en que pese a ello no deben quedar impunes. "La situación está yendo a peor. Lo único que podemos hacer es abandonar el campo para que las cosas cambien lo más pronto posible. Siempre es muy difícil terminar un partido, pero con todo lo que está pasando, que cada vez va a más, necesitamos salir del campo para que todo cambie cuanto antes", detalla.

Sentencia histórica tras lo de Mestalla

Los aficionados del Valencia que profirieron insultos racistas a Vinicius en Mestalla fueron condenados a ocho meses de prisión. Además, se les castigó con dos años sin entrar a estadios de fútbol y el pago de las costas. Esta sentencia condenatoria, la primera de este tipo en nuestro país, supuso un importante paso adelante en la lucha contra el racismo en el fútbol español. En los últimos tres años, desde 2021, se han realizado 18 denuncias por incidentes racistas en un total de nueve estadios de fútbol.

"La falta de castigo es lo que más me frustra, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después de lo que hace nada. En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera para que la gente deje de decir lo que dicen. Para que los niños no digan esas cosas, porque es verdad que yo cuando era niño no sabía lo que era el racismo", aseveró en su día Vinicius.

Dos meses y medio después, llegó la primera sentencia condenatoria por incidentes racistas en el fútbol español. Y dos temporadas y media después, Vinicius asegura cómo actuarán en el Real Madrid en caso de que se repita la situación. La lucha contra el racismo en La Liga nacional comenzó en 2015 con la creación de la Direccion de Integridad y Seguridad para coordinar junto a los clubes las acciones contra la intolerancia en el deporte.