La Fiscalía denuncia insultos racistas contra Nico Williams en el Metropolitano

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia relacionada con los insultos racistas proferidos por un espectador contra Nico Williams, futbolista del Athletic, durante el partido de fútbol disputado el pasado 27 de abril de 2024 en el estadio Civitas Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el conjunto vasco.

La denuncia señala que en el minuto 36 del encuentro, cuando el jugador del Athletic iba a realizar un saque de esquina, "con evidente desprecio al color negro de la piel de éste", escuchó los insultos de un varón escenificados con gestos de menosprecio de carácter racista.

Los gritos, proferidos de forma repetida, consistieron en los sonidos "uh, uh, uh, uh", una onomatopeya que imita el sonido emitido por los monos, "que, como es público y notorio, ha sido proferido en diversas ocasiones por grupos de aficionados de distintos países para ofender públicamente a deportistas por el color de su piel".

La Fiscalía entiende que los gritos proferidos contra el futbolista, que este verano ha decidido seguir en su club a pesar de tener varias ofertas, podrían ser constitutivos de un delito de lesión a la dignidad.

"He ido a sacar de córner y he escuchado sonidos de mono, la verdad es que han sido pocos. Gente tonta hay en todas partes, pero no pasa nada, hay que seguir trabajando", decía Nico Williams en DAZN al término del partido. "Espero que esto vaya cambiando poco a poco porque al final estamos haciendo una lucha interna y externa contra esto", añadió.

El pequeño de los Williams volvió a ser protagonista en el partido al hacer el gol del empate poco después, celebrándolo con rabia dirigiéndose a la zona en la que escuchó los gritos: "Viene con un poco de rabia (la celebración), no es normal que todavía te insulten por tu tono de piel, pero no pasa nada, hay que seguir trabajando".

También habló al respecto Iñaki Williams, hermano mayor y compañero del internacional con España: "Me he dirigido hacia mi hermano, porque sabía que mi hermano no se suele encarar con la grada. Le han hecho la onomatopeya del mono y mi hermano ha reaccionado". "Creo que al final este tipo de cosas no se tienen que ver en los terrenos de juego ni en la vida en general, estamos dando pasos para acabar con esta lacra", añadió.

El colegiado del partido, Martínez Munera, detuvo el partido cuando se enteró de lo que estaba ocurriendo: "El árbitro ha estado muy bien, interviniendo, poniendo ese mensaje por megafonía". "Aún así, la gente le recriminaba no sé qué a mi hermano pitándole cada vez que tenía el balón, no entiendo muy bien esos actos. La gente tiene que pitar al que insulta, no a la víctima", lamentó Iñaki.

"Me da bastante pena que tenga que salir a dar este tipo de mensajes cuando los futbolistas venimos a hacer disfrutar, cuando es un deporte de niños. La esencia del fútbol tiene bastantes cosas positivas antes que negativas. Hay muchos niños viendo, tenemos que dar ejemplo, este tipo de cosas tienen que acabar ya y lo de hoy es otra muestra de que no se pueden tolerar este tipo de hechos", concluyó el hermano de Nico.