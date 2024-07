La defensa de David Bustamente a todos los camareros de España que se ha hecho viral

David Bustamante ha acudido al célebre podcast La Pija y La Quinqui, presentado por Carlos Peguer y Mariang, donde nos ha dejado numerosos titulares. Uno de ellos, en el que el cantante reflexiona sobre su trato a los camareros, ha desatado multitud de elogios en redes sociales.

Todo comenzó cuando Mariang le preguntó al cantante por su método de pedir la cuenta en un restaurante. "Por favor, ¿sería tan amable de traerme la cuenta?", confesó el artista, a lo que la presentadora volvió a insistir si tenía "alguna frasecilla tipo la dolorosa".

"No, no, porque además soy súper empático con la gente de trabaja de cara al público. Si me paso es por demás, y si algún compañero de mi mesa es maleducado o quiere hacer la gracia me pongo de muy muy muy mal humor. Yo estuve en una barra cuando era chaval, para sacarme unos ahorros, cuando trabajaba en la obra, y me han tratado mal", respondió el de San Vicente de la Barquera.

El fragmento de la entrevista ha sido compartido en la cuenta de La Pija y la Quinqui en Tiktok, y en menos de 24 horas ha superado las 800.000 reproducciones y las 70.000 interacciones. No es de extrañar teniendo en cuenta la impresionante audiencia con la que cuenta este podcast, que empezó como un pequeño proyecto amateur desde el salón de estos dos jóvenes y ha acabado siendo uno de los espacios sonoros más destacados de todo el país, llegando incluso a entrevistar al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Lo cierto es que en su episodio con David Bustamante también han logrado alcanzar gran repercusión, especialmente con este vídeo del cantante hablando sobre un tema tan transversal como el trato a los profesionales de la hostelería.

"La gente tiene que saber que los camareros llevan muchísimas horas, que tienen sus preocupaciones, que igual han discutido con su pareja, y que no tiene ganas de aguantar a ningún estúpido. Entonces siempre, con la gente de cara al público, hay que ser pacientes y respetuosos", confesaba el cantante al final de su aplaudida exposición.

"Debería ser obligatorio que todo el mundo trabajase de cara al público al menos una vez así dejarían de tratar mal a las personas o les tratarían incluso mejor" o "Bustamante se acaba de convertir en mi persona favorita" son algunos de los comentarios que podemos leer al respecto.