El mapa interactivo de las EBAU más fáciles y las más complejas: la dificultad de la Selectividad por CCAA

Quedan 48 horas para que empiece la Selectividad 2024 en España. Los primeros alumnos del país en realizar la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) son los madrileños y los riojanos. Este lunes serán los primeros en inaugurar las pruebas y, a partir de ahí, comienza la cascada de exámenes por todo el país. Los últimos en iniciarlos serán los estudiantes de las islas Baleares. Deberán esperar hasta el 11 de junio.

Lo que está claro es que este lunes, 3 junio, en la Comunidad de Madrid y en La Rioja los alumnos de segundo de Bachillerato realizarán los exámenes de la fase de acceso –o fase general– comunes para todos los estudiantes. En otras palabras, harán las pruebas de Lengua Castellana y Literatura II, Primera Lengua Extranjera II –Inglés– y, como novedad de este 2024, podrán elegir entre Historia de la Filosofía e Historia de España.

Por ser los cuatro exámenes que realizarán todos los aspirantes al acceso a la universidad, EL ESPAÑOL inició una serie en la que una experta en la Selectividad ha analizado las pruebas con el fin de establecer un ranking sobre el nivel de dificultad de las mismas. Ha comparado las preguntas de las EBAU de 2023 de cada asignatura –y cada comunidad autónoma– y las ha calificado con una nota de 0 a 10. El 0 equivale a un examen sin ninguna dificultad y el 10, a una prueba con el máximo nivel de complejidad.

Los datos recabados por este medio a lo largo de estas últimas semanas, en este sentido, han permitido realizar una media numérica para poder afirmar qué comunidades plantearon una EBAU más fácil en 2023 y qué autonomías fueron las que propusieron exámenes más difíciles. En el podio de dificultad de 2023, de esta forma, hay cuatro comunidades. Con una media de 6,25, Galicia fue la región con la Selectividad más dura, seguida por Cataluña y País Vasco, empatadas con un 6 de media; y por Baleares, con un 5,75 de promedio.

En la otra cara de la moneda, la última plaza del ranking la ha ocupado la EBAU de Andalucía, Ceuta y Melilla. Su escaso 3,25 de media en el nivel de dificultad le ha llevado a ser el farolillo rojo de la clasificación autonómica. Sin embargo, no ha sido la única Selectividad que, en promedio, ha suspendido a juicio de Leticia Fernández, una experta en la Selectividad que ha colaborado con este diario para realizar el análisis.

Selectividades suspensas en dificultad

De las 17 fases de acceso de la EBAU planteadas en España el pasado curso, seis no llegaron al aprobado en el nivel de dificultad, de acuerdo con los parámetros establecidos por este medio. Las Selectividades suspensas, que corresponden con las más fáciles, son las de la Comunidad Valenciana, con un 4,25 de media; de Castilla y León, con un 4; de la Comunidad de Madrid o de Murcia, empatadas con un 3,75; de Navarra, con un 3,5; y de Andalucía, Ceuta y Melilla, con un 3,25.

La comunidad andaluza ha cosechado este bajo resultado, ya que el examen de Lengua y Literatura ha sido valorado con un 5 en dificultad, mientras que los de Filosofía, Historia de España e Inglés sólo han obtenido un 2, otro 2 y un 4, respectivamente. Unos malos datos que sólo son comparables con la EBAU navarra, la segunda más fácil del país. En su caso, el examen de Lengua ha sido valorado con un 3 y los de Filosofía, Historia e Inglés con, en ese orden, un 5, un 3 y otro 3.

Cerraría este bloque de comunidades autónomas con Selectividades fáciles y que, según el criterio de la profesora Leticia Fernández, no están a la altura de los contenidos que debe dominar un bachiller, la Comunidad Valenciana (4,25), Castilla y León (4) y la Comunidad de Madrid y Murcia (ambas 3,75).

En la zona templada de la tabla hay cinco comunidades autónomas que han aprobado el nivel de dificultad de la EBAU con un 5 raspado. En este grupo se encuentran Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria y Extremadura. Pero, recordemos, el cálculo se hace con la media. Si, por ejemplo, hiciéramos la comparativa de la asignatura de Historia de España: Aragón, Canarias y Extremadura ganarían con 7 en dificultad, frente al 6 asturiano y el 3 cántabro.

Las más difíciles de España

Cabe mencionar que la media de dificultad de las pruebas de Selectividad de todas las comunidades de España va desde el 3,25 cosechado por Andalucía al 6,25 obtenido por Galicia. En otras palabras, ninguna llega al notable, al 7.

Galicia, no obstante, ha sido una comunidad autónoma muy regular en cuanto a su nivel de exigencia. Sus notas de dificultad han sido: 7 en Lengua y Literatura y 6 en Filosofía, Historia de España e Inglés. Ha sido la única autonomía con todos sus exámenes aprobados desde un punto de vista del nivel de exigencia.

Cataluña, una de las dos subcampeonas junto al País Vasco, empezó muy fuerte con la nota de dificultad del examen de Lengua y Literatura. Obtuvo un 9, el único sobresaliente en dificultad que la profesora Fernández ha dado a ningún examen en este mes y medio de análisis. Continuó con una buena nota en Filosofía, con un 7, pero se desinfló con sendos 4 en Historia de España e Inglés.

En particular, a la profesora le sorprendió para mal el contenido del examen de Historia de España en Cataluña. “Lo que veo en general es que más que un examen de Historia de España, es de Historia de Cataluña por su contenido. Es normal que las comunidades históricas propongan preguntas sobre sus historias regionales, pero debe haber mayor equilibrio”, razonaba la profesora Fernández.

En el caso vasco, el talón de Aquiles que le ha bajado la media a la EBAU regional ha sido la asignatura de Inglés, con un 3. “Este examen no tiene nada de use of English, y, por ende, de gramática. En otras palabras, es una prueba muy fácil que no responde al nivel de la Selectividad”, afirmaba con dureza la docente. Ese 3 claramente bajó una buena media de dificultad de una EBAU que acumulaba un 6 en Lengua, un 8 en Filosofía y un 7 en Historia de España.

Baleares sería una Selectividad que, con una correcta tercera posición gracias a su 5,75, cerraría el podio de las EBAU más difíciles de España. En este caso, los alumnos insulares hicieron en 2023 un examen de Lengua con un nivel de dificultad 4; uno de Historia, con un 5, y otro de Inglés, con otro 7.

A las puertas del podio, y empatadas con un 5,5 de media, se quedaron dos comunidades del centro de España: Castilla-La Mancha y La Rioja. En los dos casos, sus exámenes tuvieron una dificultad aprobada, salvo el de Historia de España, en el que ambas autonomías tropezaron con un 4 en complejidad, según el criterio del análisis realizado con la experta de la Academia Nueva Futuro. Leticia Fernández es especialista en la preparación de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU).

Este estudio, como se ha ido diciendo, se ha realizado con el análisis de los contenidos de los exámenes de EBAU de 2023. Concretamente, los de la convocatoria ordinaria. Ahora, y desde este lunes, saldrán a la luz los nuevos contenidos que determinarán si la EBAU de este 2024 es más fácil o difícil que la anterior.