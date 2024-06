Un meteorólogo de TV3, el jefe de la fundación de Vox y otros aspirantes a escaño en Bruselas a 8.000€ al mes

Casi 2.000 españoles se presentan como candidatos a las elecciones del Parlamento Europeo el próximo 9 de junio. Lo hacen por alguna de las 33 formaciones políticas o coaliciones que se han definido en tiempo y forma, entre las que destacan la del Partido Popular, el PSOE, Ahora Repúblicas (ERC, EH Bildu y BNG), Sumar, Podemos o Creemos en Europa (Coalición Canaria y PNV).

Sin embargo, España sólo elegirá, en total, a 61 eurodiputados, que alternarán Bruselas y Estrasburgo como su lugar de trabajo. Según el estatuto único de los diputados, en vigor desde julio de 2009, cobrarán 9.975 euros brutos al mes (unos 7.776,06 euros netos) que podrán llegar a los 15.000 euros en concepto de dietas. Es el sueldo base más alto al que un político español puede aspirar: en el Congreso de los Diputados y en el Senado es de 3.126,89 euros.

De los que encabezan las listas de los principales partidos, la mayoría tienen experiencia como políticos en instituciones como el Congreso de los Diputados, el Senado, parlamentos autonómicos o ayuntamientos. Otros, también, han sido eurodiputados durante muchos años o vuelven después de algún tiempo. Y unos pocos harán las maletas hacia la capital de la Unión Europea sin haber sido nunca político: desde asesores hasta presentadores de televisión, el Parlamento Europeo se convierte en una catapulta amable para muchos.

Exteriores del Parlamento Europeo en Bruselas. Archivo.

De TV3 al Parlamento

Algunos casos destacan por encima de otros. El de Tomàs Molina, el cuarto en las listas de Esquerra Republicana, es uno de ellos. Durante 35 años ha sido una de las principales imágenes de TV3, la televisión autónomica catalana, donde es el jefe de meteorología. Nacido en Badalona en 1963, está vinculado nacional e internacionalmente a diversos organismos meteorológicos.

Forma parte, por ejemplo, de la Asociación Internacional de Meteorología, del Servicio Meteorológico de Cataluña y del Climate Broadcaster Networks. Aunque, desde el mes de abril, no ha vuelto a predecir el tiempo. Sus redes sociales se han volcado desde entonces a la campaña electoral y, allá donde el partido realiza mítines, se le puede ver siempre acompañando a Oriol Junqueras.

"No soy político, ni creo que lo sea nunca, pero tal y como están las cosas, he decidido presentarme con ERC a las próximas elecciones al Parlamento Europeo", dijo Molina en un mítin en el que afirmó que una de sus medidas estrellas sería que Cataluña participara en Eurovisión. Sin embargo, eso no es competencia de los eurodiputados. "Trataré de llevar a Cataluña a Europa", sentenció.

Los candidatos de Vox

Vox siempre defendió que la Fundación Disenso, el 'think tank' creado en el 2020 con el objetivo de servir como laboratorio de ideas para la formación política, era algo independiente. Entre sus fines está estudiar y analizar temas de actualidad y discutir y debatir sobre ellos. Organizan eventos, seminarios, charlas, editan su propio periódico digital. Pero, en realidad, mantienen una estrecha relación con la agenda política del partido político.

El director de la Fundación, Jorge Martín Frías, aparece como el número 6 en las listas de Vox a las elecciones al Parlamento Europeo. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y nunca ha ostentando un cargo político. Aunque ha sido asesor del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid y, anteriormente, becario en la Fundación FAES. Ésta última nació de una manera parecida a Disenso, a través del Partido Popular y ligada a José María Aznar.

Martín Frías ha tenido el encomendado en Disenso durante estos últimos cuatro años de "ser la artillería ideológica del partido, coatir el comunismo en la 'Iberoesfera' [como hacen referencia a los países de Hispanoamérica] y apuntalar la idea de España", según comentaron a EL ESPAÑOL fuentes cercanas a la Fundación. Ahora intentará hacerlo en las instituciones europeas, bajo sufragio, con un salario público.

Como número 8 de Vox se presenta Marcela Reigía Vales, una abogada egresada en la Universidad Francisco de Vitoria sin tampoco experiencia en política y que, de ser elegida, cambiará su puesto de junior en un despacho madrileño por la ciudad de Bruselas. También, como número siete, aparece Pedro Raúl Narro Sánchez, quien fue director de la oficina de la Asociación de Jóvenes Agricultores hasta 2015 y posteriormente ha estado vincultado al sector de la biotecnología.

Jorge Martín Frías, durante uno de los eventos de la Fundación Disenso. Archivo.

Los de la izquierda

Sumar presenta como número 5 a Andere Nieva, de 28 años, una madrileña con estudios en el Reino Unido en política y relaciones internacionales pero que tampoco ha ostentado anteriormente ningún cargo público. Lo mismo sucede con Paula Moreno, la número 6 del mismo partido, una economista especializada en acción social con perspectiva feminista que ha escalonado diferentes trabajos en asociaciones y fundaciones y ahora es profesora asociada en la UNED.

De los principales nombres del PSOE destaca Elena Sancho Murillo, directora de compras y almacén en una empresa dedicada a instalaciones fotovoltaicas. Es la número 19 de los socialistas, aunque previamente no ha ejercido ninguna responsabilidad a nivel autonómico, nacional o internacional: es ahora mismo concejala de Juventud en Ribaforada, un municipio de menos de 4.000 habitantes.

Andere Nieva, candidata al Parlamento Europeo por Sumar, pertenece a las juventudes de Más Madrid. Archivo.

Los populares

De los que encabezan las listas del Partido Popular hay algunos nombres que nunca han ejercido desde la primera línea: es decir, que nunca han accedido a un cargo público a través de sufragio. El primero es Fernando Francisco Navarrete Rojas. Hasta ahora ejercía como director de gabinete del gobernador del Banco de España. Pero antes estuvo al frente de la Secretaría General del Tesoro (de abril de 2018 a junio de 2018) bajo el mandato de Román Escolano al frente del Ministerio de Economía, en el último Gobierno de Mariano Rajoy.

Pero antes también había sido el responsable financiero del Instituto de Crédito Oficial (2012-2018) y director durante cinco años (2007-2012) del área de Economía de la Fundación FAES, mencionada anteriormente. Desde hace unas semanas renunció a su puesto actual para también centrarse en la campaña electoral.

Pero hay otros nombres en los principales puestos de las filas populares que con casi toda probabilidad obtendrán acta del Parlamento Europeo y que destacan por encima de los otros por no haber tenido ningún cargo político anteriormente. Borja Giménez Larraz, quien fue exasesor en Bruselas del partido, deja de ser un perfil invisible para ser directamente diputado. Nicolás Pascual, un exdiplomático de 65 años que fue embajador de España ante la OTAN, busca ahora también el salto a la capital europea. Lo mismo con Maravillas Abadía, actualmente funcionaria en el Ayuntamiento de Alcantarilla (Murcia).

Fernando Navarrete, candidato al Parlamento Europeo por el Partido Popular. Europa Press.

Los 'outsider'

El término outsider es un anglicismo que viene a definir a aquellos candidatos que provienen "de fuera de la política". Las elecciones al Parlamento Europeo, concebidas bajo una única circunscripción electoral, se perciben como el intento mejor para muchos candidatos independientes o formaciones políticas sin representación.

Dentro de éstos, la mayoría de las encuestas proporcionan un escaño a Alvise Pérez, un exasesor de Ciudadanos en Parlamento Valenciano que desde hace años se dedica a difundir informaciones falsas a través de redes sociales. En este caso, él tampoco ha ejercido nunca en ningún cargo político bajo sufragio.

Otras formaciones como Izquierda Española buscarán ganar obtener un escaño. Ésta es liderada por Guilermo Valle, exmilitante de Ciudadanos y UPyD fundador y director de El Jacobino, otro think tank que defiende la integridad territorial de España, un estado centralizado y el castellano como lengua vehicular común.

Guillermo del Valle, líder de Izquierda Española, durante una entrevista en el Ateneo con El Español. Rodrigo Mínguez.

Luis Maria Pardo es el líder de Iustitita Europa, un partido político que rechaza la Agenda 2030, el cambio climático o la política de vacunación de la OMS, y que también buscará su primera experiencia política bajo el cielo de Bruselas. Tanto en el caso de Guillermo Valle como en el de Pardo, las encuestas no son tan optimistas.

Las elecciones al Parlamento Europeo se celebrarán en España el 9 de junio de 2024, los españoles elegirán a 61 representantes que se integrarán posteriormente a los diferentes eurogrupos que conforman las instituciones europeas. Para entonces habrá muchas caras conocidas en Bruselas y algunas otras que no tanto.