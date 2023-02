Disenso, la fundación de Vox sobre la que sospecha Olona: 4,9 millones para "combatir el comunismo"

Disenso era, hasta el pasado domingo, una discreta fundación partidista cuya existencia apenas era conocida entre los más fervientes guerreros de la batalla cultural en España y entre afiliados de Vox. Pero desde la entrevista en ‘prime time’ de la exdiputada y exsecretaria general del partido derechista en el Congreso, Macarena Olona, con el periodista Jordi Évole, la fundación ha centrado la atención de todas las miradas.

Disenso es un ‘think tank’ creado por Vox en 2020, con el objetivo de servir como un laboratorio de ideas para la formación política. Es a Vox lo que FAES al PP, o la Fundación Pablo Iglesias al PSOE. Entre sus fines está estudiar y analizar temas de actualidad y discutir y debatir sobre ellos. La Fundación organiza eventos como seminarios y charlas, edita su propio periódico digital, La Gaceta de la Iberoesfera, publica informes y estudios sobre temas de actualidad e investiga cómo estos se relacionan con la agenda política de Vox.

En resumidas cuentas, y según confiesan a este periódico fuentes cercanas a Vox y a su fundación, se sustenta sobre tres pilares fundamentales: “Ser la artillería ideológica del partido, combatir al comunismo en la ‘Iberoesfera’ [España y el mundo hispano en América] y apuntalar la idea de España”.

Con Disenso, Vox pretende extender una red que establezca alianzas con sus contrapartes en Europa pero, sobre todo, en América Latina, hacia donde proyecta su idea de Hispanidad como principal elemento en contra de los régimenes de izquierdas que gobiernan en varios países de la región. Álvaro Uribe en Colombia, Jaïr Bolsonaro en Brasil, Javier Milei en Argentina son algunos de los puntales derechistas con los que la fundación de Vox trabaja estrechamente.

Olona lanzó contra esta plataforma ideológica de Vox un dardo envenenado, por el lado económico. Uno más en su estruendosa salida del partido, hace ya siete meses: retó a su antigua formación a desvelar los pormenores de la financiación de Disenso, la cual ha recibido, desde su fundación en 2020, 4,9 millones de euros del partido.

“¿Están dispuestos a aportar el modelo 347 para un ejercicio de absoluta transparencia?”, dijo, en alusión a la declaración que autónomos y sociedades tienen que presentar ante Hacienda sobre las operaciones con terceros por importes superiores a 3.005,06 euros. También se preguntó “qué hay dentro de la partida de ‘otros gastos y servicios exteriores’”, donde “se suelen esconder las maldades”.

El dinero de Disenso

Olona no aportó pruebas, pero con estas preguntas extendió una sombra de sospecha sobre el partido que dirige Santiago Abascal y su fundación, insinuando irregularidades en su financiación. Para Olona, Vox funciona como una empresa con sociedades pantalla: una red en la que se mueve dinero sin fines demasiado claros, con políticos y contratistas de por medio. Pero las fuentes cercanas a Vox consultadas por EL ESPAÑOL no dudan de calificar la intervención de Olona como un “globo sonda” sin fundamento.

“El modelo 347 se presenta formalmente a Hacienda, que es la única que tiene la obligación y el derecho de tener esa información. Todo lo demás es espionaje industrial. Según ella, ¿cualquier empresa u organismo privado tiene que decir con quién contrata o con quién no?”, dicen desde el entorno del partido.

Por otro lado, sobre la acusación de esconder “maldades” bajo uno de los conceptos en sus cuentas, las mismas fuentes afirman: “Las cuentas son públicas y están perfectamente claras y auditadas, como las de todas las empresas y fundaciones, con los conceptos que consideren como, por ejemplo, ‘salarios’, pero no se publica cada sueldo, porque es información privada”.

Desde su nacimiento, Disenso ha recibido dos importantes donaciones por parte de su partido matriz: 2,5 millones en 2021 y otros 2 millones en 2022. En total, la fundación de Vox ha ingresado 4,9 millones del propio partido, sumando otra donación de 370.000 euros en 2020 y otra de 30.000 en el momento de su constitución.

Una de las polémicas que ha suscitado Disenso desde la entrevista con de Olona es que no se haya informado a sus afiliados de esta segunda donación de 2 millones en 2022. Desde Vox aseguran que no se ha incurrido en ninguna ilegalidad, que esa donación constará en las cuentas al cierre de año y que se informará a su electorado en la asamblea de 2023.

En este sentido se expresó el diputado por Badajoz de la formación Víctor Sánchez del Real, a través de su cuenta de Twitter: “Las cuentas son anuales (por año natural) y no se cuenta lo de ayer, sino lo del ejercicio que se somete a aprobación”, aseguró Sánchez del Real en una discusión en la red social con un periodista.

Abascal, patrono vitalicio

Las fuentes de Vox consultadas por este periódico rechazan otra de las insinuaciones que estos días han crecido alrededor de Disenso, como que Santiago Abascal sea patrono vitalicio de la fundación. Según los estatutos de la sociedad, a los cuales accedió El País, el nombramiento del patronato no está vinculado al partido, de tal forma que, si Abascal dejase de dirigir la formación, nadie podría apartarlo de Disenso, hacia donde se ha producido un importante trasvase de fondos.

“Todas las donaciones se ejecutan en los presupuestos de cada año, como muestran, por ejemplo, las cuentas públicas y auditadas de 2021. Disenso no amasa patrimonio para los fines personales de nadie. Y es más, si un día el presidente de Vox —el que sea— no quiere transferir fondos a Disenso, la fundación no recibe nada”, apuntan.

En las cuentas referidas, de 2021, Disenso ingresó, por “actividad propia”, 2.578.944 euros que en su totalidad procedieron de la mencionada donación del partido aquel año. En los gastos, 638.010,31 euros fueron destinados a “personal”, mientras que 1.547.334,27 fueron a “otros gastos”. La fundación cerró aquel ejercicio con un excedente o patrimonio neto de 376.945,19 euros que, según las fuentes cercanas al partido, se reinvirtieron en actividades de 2022. Las cuentas de ese año aún no están disponibles.

Son esos “otros gastos” los que señaló Olona como el concepto detrás del cual se esconden las supuestas “maldades”. Pero desde Vox hacen gala de la intensa actividad que la fundación desarrolla desde su nacimiento, la cual, según las fuentes consultadas, se financia con esa cantidad.

El director de Disenso, Martín Frías, junto a Hermann Tertsch en una visita a la líder derechista peruana Keiko Fujimori. Disenso

¿Qué hace Disenso?

Disenso cuenta con un local en el barrio de los Jerónimos en Madrid, un piso en la calle Antonio Maura número 20. También edita La Gaceta de la Iberoesfera, un medio que cuenta con cinco redactores fijos y que recientemente ha incorporado como jefe de su sección ‘Ideas’ al columnista Paco Santas, conocido como Hughes, recién salido de Abc. El periódico es heredero de la antigua La Gaceta, propiedad del empresario y político Julio Ariza, quien antes estuvo al frente de Intereconomía TV.

“Solo La Gaceta [de la Iberoesfera] deben ser unos 300.000 euros de gastos”, dicen las fuentes cercanas de Vox, preguntadas por las actividades de la fundación. “La memoria de actividades da buena cuenta de todas las cosas que se hacen y las donaciones de Vox denotan la importancia que el partido da a Disenso y a la batalla ideológica”, añaden.

La fundación también organiza charlas y seminarios, en su sede de Madrid y en capitales latinoamericanas. Algunos de sus eventos se han celebrado en la sede del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP) en la calle Nicasio Gallego del barrio madrileño de Chamberí. El ISSEP es una institución educativa promovida por la sobrina de Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, cuya finalidad es la formación de líderes políticos y sociales de derechas en Europa.

A pesar de ser independiente, los vasos comunicantes del ISSEP con Vox y con Disenso son obvios. Su director, por ejemplo, es el filósofo Miguel Ángel Quintana Paz, uno de los principales activos intelectuales de Vox, quien contribuye también a las publicaciones y eventos de Disenso.

El asesor de Santiago Abascal, Kiko Méndez Monasterio.

Disenso también edita publicaciones; costea los viajes internacionales de Santiago Abascal y de otros miembros vitalicios de su patronato como Hermann Tertsch o el asesor Kiko Méndez Monasterio; paga los salarios del personal de la propia fundación; financia programas para jóvenes líderes latinoamericanos en Europa, surgidos del entorno de políticos derechistas de la región como el colombiano Álvaro Uribe o el brasileño Jaïr Bolsonaro, a quienes lleva de gira por Europa para establecer sinergias con sus pares Marine Le Pen en Francia, o Viktor Orban en Hungría…

La fundación se hizo cargo igualmente de la producción de un documental de 23 minutos contra el Foro de São Paulo, una alianza de izquierdas fundada en 1991 por Luiz Inácio Lula da Silva y Fidel Castro en la ciudad brasileña. En este sentido, la fundación de Vox organizó el Foro Madrid, como contraparte y respuesta ideológica a los principios fundacionales de la unión progresista. Porque si la fundación de Vox tiene una obsesión, esa es la del combate a las ideas de izquierdas en América Latina.

Algunas de estas actividades fueron cubiertas con subvenciones que también forman parte de la financiación de la fundación. En 2021, Disenso ingresó 77.762,98 euros del Ministerio de Cultura y Deporte, con los cuales pagó el documental. En 2022, la fundación de Vox recibió algo más de 105.000 euros por parte de los ministerios de Cultura y Exteriores: 54.434,09 euros fueron destinados a publicaciones mientras que 51.692,72 euros se emplearon en “Encuentros, Observación Electoral e Informes para la Iberoesfera”.

¿Una nueva FAES?

Tras las insinuaciones de Olona ante Évole, el vicepresidente primero de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, insistió el pasado lunes en que “Disenso es Vox”. Para el portavoz lo es tanto en el terreno de su financiación como en el de los cargos que forman parte del partido y la fundación. El patronato de Disenso está formado por el ya mencionados Abascal, además del tesorero de Vox y de la fundación, Pablo Sáez, el escritor Fernando Sánchez Dragó, el sociólogo Amando de Miguel o la portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio.

Jorge Martín Frías, director de Disenso y excolaborador de FAES.

El director de Disenso es Jorge Martín Frías, experto en comunicación política y con experiencia con el PP en el Ayuntamiento de Madrid de 2010 a 2015. Trabajó para FAES al lado de José María Aznar y en la Red Floridablanca, otro ‘think tank’ conservador.

A Martín Frías le acompañan en el equipo de dirección nombres desconocidos en la escena política, la mayoría con trasfondo académico o en la asesoría política en el ámbito hispanoamericano. Son Eduardo Fernández Luiña —también excolaborador de FAES—, el salvadoreño Eduardo Cader, Juan Ángel Soto Gómez y la publicista Emma González Tuche.

En una entrevista en El Debate, en julio de 2022, Martín Frías recordó las bases sobre las que se asienta Disenso: primero, en dar la batalla cultural que otros partidos de derechas han abandonado en favor de enfoques menos ideológicos y centrados en la economía. “Queremos comparecer ante la batalla cultural y dar la guerra cultural”, dijo. Vox y la mayoría de sus partidos homólogos en el mundo, tienen como principales enemigos en esta “guerra cultural” al feminismo y a la ideología de género, contra los que esgrimen los valores religiosos y de la familia tradicional.

La segunda base sobre la que pivota la fundación la definió como “llegar a un consenso en la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada, la soberanía de la nación y la reivindicación de España”.

Al contrario que otros partidos, para la formación de Santiago Abascal, su fundación es una pieza clave de su proyecto político. El dirigente comparte frecuentemente los informes del Foro Madrid y contenidos de su propio periódico. Las fuentes cercanas a Vox rematan: "Ante la polémica que ha suscitado Olona tenemos una gran oportunidad de dar a conocer Disenso. Abascal ya lo dijo: ojalá pudiésemos dar a Disenso, no 4,9 millones, sino 50".

