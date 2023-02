Su sobrino, un experto en banca, abogados... Quién es quién en la moción de Ramón Tamames y Vox

Miércoles, cuatro y media de la tarde. Todo parece listo en el número 12 de Bambú. Santiago Abascal espera a su elegido para optar a la Presidencia del Gobierno casi tres meses después de anunciar la moción de censura. El hombre tiene 89 años, militó en el PCE durante el franquismo, firmó la Constitución y su Estructura Económica de España sigue reeditándose sesenta años después. Anda por allí su camarada Fernando Sánchez Dragó, cuya ocurrencia durante una mariscada con el líder de Vox y su principal asesor, Kiko Méndez-Monasterio, está a punto de cristalizar definitivamente. Llevan semanas preparando un discurso que, seis reuniones de trabajo después, cuatro en casa de Tamames y dos en la sede, tendrá 60 páginas. Ya está escrito.

Como Illarramendi cuando fichó por el Madrid o Neymar de vacaciones, Ramón Tamames, traje azul a cuadros, chaleco azul petróleo a juego con la empuñadura bastón, calcetines a rayas azules y verdes, el hombre de los 89 años, el De Gaulle que buscaba Dragó, acude en manada a las ocasiones importantes. Tal es su entusiasmo que, sin hipérboles, se cree Rodrigo Díaz de Vivar. "El Cid Campeador debió sentirse de forma parecida a esta cuando le pidió explicaciones al Rey Alfonso VI en la jura de Santa Gadea", comparó una vez terminada la reunión.

El séquito llega en dos tandas. Moncho y Emmanuel Tamames, hijo y sobrino, y el abogado y pariente Tomás Prieto-Castro lo acompañan. En algún momento llegan el abogado Lorenzo Garrido, el doctor en Economía Christian Careaga y su ahora responsable de Comunicación, Vicente Dalda, cuyo parentesco con la diputada de Unidas Podemos Lucía Muñoz Dalda, su sobrina, cobra cierto encanto. Todos hunden su relación en torno a la figura de Tamames, prolífico promotor de comidas y encuentros desde la Transición, un período que explica a un hombre brillante cosido por las anécdotas que lo desbordan.

Santiago Abascal y Ramón Tamames, este miércoles en la sede de Vox. Pool | Vox

Fueron muchos, presentes y no presentes, los que trataron de disuadirlo. En vano. La oferta le ha inyectado gasolina en las venas. Nada le importan las nulas posibilidades de éxito. Consciente de que está ante una oportunidad única en la vida, ya sueña con subir a la tribuna de oradores y cantarle las cuarenta al presidente del Gobierno. "En los últimos meses parecía más apagado, pero la moción de censura le ha devuelto la ilusión", revela uno de los presentes a EL ESPAÑOL. "Si Ramón me pide que lo acompañe, iré siempre: es como si Pedro J. te lo pide dentro de 30 años", compara con quien sería un centenario candidato.

"No es una persona vieja, es una persona mayor, que es muy diferente", lo defiende otro de sus acólitos, convencido de que "Ramón dirá lo que le dé la gana" a Pedro Sánchez. "A él no le dice nadie nada, te lo garantizo que lo conozco bien", insiste. Alberto Núñez Feijóo, presente en una de las últimas comidas en su casa, también trató cariñosamente de desalentarlo. El líder del PP aseguró este miércoles que la moción de censurá no hará sino "incrementar el show parlamentario".

La reunión sirvió para pulir los últimos flecos del discurso y confirmar la decisión de presentar la moción este lunes en el Congreso. También para que no haya "puntos de disenso entre uno y otro discurso, aunque sean consanguíneos", cuenta Sánchez Dragó en conversación con este periódico, a punto de tomar un AVE a Zaragoza. El otro es el de Abascal, que presentará la moción.

—¿Por qué se mareó tanto la perdiz con la candidatura de Tamames?

—No se mareó la perdiz en absoluto, eso son patrañas de la prensa. Simplemente se trataba de prepararlo. Ramón es un primus interpares con una trayectoria impecable que aceptó desde el primer momento —asegura el escritor.

Una foto histórica: la de la primera reunión en casa de Tamames a la que asistió Santiago Abascal... Ya puede hacerse pública. pic.twitter.com/M0GGwsUe92 — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) February 22, 2023

La cumbre Abascal-Tamames se rubrica con una foto de familia. El líder de Vox, acompañado de Iván Espinosa de los Monteros y Ignacio Garriga, posa junto al Team Tamames y el partido distribuye la foto. Que todos sean hombres genera una ola de automática indignación en la opinión pública. Hay exactamente las mismas mujeres que en el gabinete del Conde de Romanones. Los afines al partido de las tres letras replican con una foto de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Ramón Espinar, antaño líderes de Podemos, bajo el fingido lema Nosotras.

Los hombres del (potencial) presidente

Vicente Dalda es el que más experiencia tiene en la brega política. Fue responsable de Comunicación de Juan Costa ministro de Ciencia y Tecnología, durante la segunda legislatura de Aznar. Amigo de Tamames desde hace 35 años, Dalda será su cicerone durante la moción, quien se encargue de "dónde se sienta, qué apoyo puede tener o qué asesores pueden acompañarle", según ha declarado al medio Lucena Hoy.

Dalda, histórico de Izquierda Unida y con una reciente experiencia política en el partido Entre Tod@s Sí Se Puede Lucena, entre Garriga y Dragó en la foto, será el encargado de coordinar la relación del candidato con el Parlamento y con el grupo proponente de la moción de censura.

Espinosa, Garriga, Tamames y Abascal, este miércoles en la sede de Vox. Pool | Vox

Lorenzo Garrido, abogado penalista en ejercicio desde 1985, a la izquierda en la imagen, es otro habitual en las comidas que organiza Tamames. "Tiene una mente muy ágil, es como si fuera un chaval", defiende sobre alguien "con una memoria de elefante". Preguntado sobre la ausencia femenina en la foto, Garrido reconoce que son pocas las mujeres que transitan por la tertulia de don Ramón. "Pero somos muy partidarios de que las mujeres estén arriba, por sus méritos, cada vez serán más decisivas por su valía, pero no porque se impongan cuotas", argumenta este abogado apasionado por la Ciencia.

Christian Careaga, por su parte, es doctor en Ciencias Económicas y experto en banca internacional. Se trata, claro, de otro amigo íntimo de Tamames, habitual del restaurante en la calle Galileo donde celebran las tertulias. Careaga es autor de Perspetivas del modelo empresarial chino (2013), con prólogo de Tamames, y China antes los retos y anhelos mundiales (2015).

Su sobrino Emmanuel es un consultor con experiencia internacional, formado en universidades americanas. Gran lector, tiene experiencia en el mundo editorial, publicitario y en el capital riesgo.

Moncho, su hijo, siempre tuvo querencia por el mundo empresarial. Editor de la revista Bandera blanca en su juventud, escribió con 18 años la única biografía autorizada de la banda irlandesa U2 en español. También La cultural del mal, un libro publicado en 2010 del que ha vendido 35.000 ejemplares y en el que enmienda la plana de la sociedad estadounidense. Cada dos años, monta una nueva startup. El miércoles, alrededor de las seis y media de la tarde, abandonó el número 12 de la calle Bambú siendo hijo de un candidato a la Presidencia del Gobierno. Ganar le daría material para un tercer libro.

