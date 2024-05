Leticia Fernández, la sabia de la EBAU: los exámenes de Inglés más fáciles por CCAA, según su 'ranking'

Cinco días naturales. Es el tiempo exacto para que los primeros alumnos de segundo de Bachillerato de España comiencen la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) de 2024. Entramos ya en el tiempo de descuento para que los estudiantes madrileños y riojanos empiecen sus pruebas, el próximo 3 de junio, siendo los primeros españoles en realizar los exámenes. Los baleares serán los últimos en iniciarlos, el 11 de junio.

Pese a la fecha de realización de cada Selectividad, todos los alumnos deberán realizar de manera obligatoria en la fase general –o de acceso– un examen sobre la Primera Lengua Extranjera II. Aunque los estudiantes pueden elegir qué idioma quieren estudiar durante el Bachillerato de cara a realizar la EBAU, los datos demuestran que la mayoría estudia Inglés como primera lengua.

Así lo refleja un estudio de Eurostat de abril de 2024 que explica que el 98 % de los alumnos de la E.S.O. y Bachillerato de España estudian Inglés, mientras que sólo un 23 % aprende Francés –la segunda lengua más estudiada–. Por tanto, la mayoría de los alumnos de segundo de Bachillerato cursan Inglés para luego examinarse de ese idioma en la EBAU.

Por ello, EL ESPAÑOL cierra su serie de reportajes sobre el grado de dificultad de la Selectividad de las 17 comunidades autónomas, analizando las EBAU de Inglés de 2023. Este periódico inició hace unas semanas la serie y ya ha comparado las pruebas de Lengua Castellana y Literatura II, Historia de la Filosofía e Historia de España. Sólo faltaba examinar las pruebas de la Primera Lengua Extranjera II, que será Inglés, para cerrar la fase general. La obligatoria.

Para ello, este diario ha descargado los 17 exámenes de Inglés de la convocatoria ordinaria de la EBAU de 2023 para que una profesora experta en la materia pueda analizarlos. Por ello, este medio ha contactado con la profesora experta en la Selectividad, Leticia Fernández (Bilbao, 1985), que lleva 12 años ayudando a preparar la EBAU a sus alumnos. Actualmente, lo hace en la Academia Nuevo Futuro, que tiene cuatro sedes en Madrid.

Licenciada en Ciencias Sociales y de la Comunicación por la Universidad del País Vasco (UPV), de Lengua y Literatura por la UNED y con C1 en Inglés acreditado, la profesora Fernández explicará por qué unos exámenes son más difíciles que otros, comunidad por comunidad. Así podrá establecer una nota numérica del grado de dificultad, siendo el 0 el examen con menor grado de dificultad y el 10, el examen con el mayor grado. De esta forma, se podrá establecer un ranking objetivo de los exámenes más fáciles y difíciles de 2023 por comunidades autónomas.

[La sabia de la EBAU, Leti Fernández: los exámenes de Historia más fáciles por CCAA, según su 'ranking']

Canarias

Leticia Fernández recibe a EL ESPAÑOL en el número 19 de la calle de Nuestra Señora de Guadalupe, en Madrid. Allí, la profesora se predispone a analizar 17 exámenes de EBAU en el aula de la Academia Nuevo Futuro donde suele dar clase. Frente a ella, tiene los 17 exámenes de Inglés, sin un orden aparente, para que no pueda influir en su juicio. El azar hace que la primera prueba que analiza sea la de Canarias.

Leticia Fernández, analizando una EBAU de Inglés. N. A.

Esta EBAU, de la convocatoria ordinaria de 2023, constó de seis preguntas en cada una de las dos opciones, A y B, y se puede elegir una pregunta o su contraria de la otra opción. Modelo Covid. “Las dos primeras preguntas son de comprensión lectora de verdadero y falso y de responder preguntas sobre un texto. No es complicado. En la siguiente te piden sinónimos, pero es vocabulario básico”, valora la profesora Fernández.

“La cuarta es de use o english o gramática y, en la quinta, hay modal verbs, equivalentes a nuestras perífrasis verbales. Eso es más complejo de un conocimiento B2 y eleva la dificultad del examen. Y la última es una redacción corta, de 150 palabras. En suma, el examen de Inglés canario tiene un cinco porque preguntan modal verbs”, comenta la docente.

Cantabria

El examen de Cantabria de Inglés consta de cinco preguntas y dos opciones a escoger. Son bloques, por tanto, ya se ha eliminado el modelo Covid. Las preguntas uno y dos son de comprensión lectora de un texto en inglés. “Sólo hay que poner si las frases propuestas son verdaderas o falsas o responder algunas cuestiones. Algo fácil”, opina la experta en la EBAU.

La tercera pregunta es de semántica y sinonimia. “La cuarta, de comprensión lectora, y la quinta es una redacción. Por tanto, a esta EBAU le pongo un tres en dificultad, debido a que omiten el use of english y la gramática”, concluye la experta.

Castilla y León

La EBAU de Inglés de Castilla y León tiene dos opciones, A y B, y nuevamente son indivisibles. Las preguntas uno y dos son de comprensión lectora, como el resto de exámenes analizados hasta el momento. “La primera es de responder preguntas y la segunda de verdadero o falso. La primera es algo más difícil”, valora Leticia Fernández.

Varios alumnos, en un examen de la EBAU de 2023. EP

“La tercera pregunta también tiene que ver con el texto y es escoger una frase correcta entre dos. Es un punto regalado”, lamenta la experta. Para finalizar, la pregunta cuatro es de vocabulario y la cinco, de redacción. “También le pondré un tres en dificultad, ya que no tiene ninguna cuestión de gramática”, sentencia la profesora.

[Leticia Fernández, la sabia de la EBAU: los exámenes de Lengua más fáciles por CCAA, según su 'ranking']

Castilla-La Mancha

La EBAU de Castilla-La Mancha se compone de cuatro partes. La primera de ellas es un texto con sus preguntas. “Algo normal”, dice Leticia. Sin embargo, la sorpresa salta con la parte dos, que también guarda relación con el texto. “Hay dos preguntas, una de léxico y otra de fonética. ¡Esto es mucho más complejo porque no la solemos dar ni en Lengua!”, se sorprende la experta.

“Además, la parte tres es de use of english, pero con un nivel complicado porque hay que reescribir frases. Concretamente, seis de 12 a elegir. Por último, la redacción, que es similar a la de las demás comunidades. No obstante, por la fonética y la complicada gramática, esta EBAU se merece un siete en dificultad”, decía Leticia Fernández. Al final, ésta y la de Baleares serían valoradas como las más complicadas del país.

Cataluña

La EBAU catalana es un cuadernillo de ocho páginas con preguntas. A diferencia del resto de comunidades, el primer bloque es sobre un listening o prueba de entendimiento de inglés hablado. “Eso eleva la dificultad”, explica Leticia Fernández. Eso sí, las preguntas sobre dicho listening son de tipo test. Hay ocho con tres opciones cada una.

“La segunda parte es de comprensión lectora. Y, en este caso, es muy fácil porque también es tipo test. Ocho preguntas con tres opciones a elegir. Esto me decepciona”, explica la especialista en la Selectividad. Por último, la tercera parte es de redacción con tres temáticas a elegir. “En suma, la pondré un cuatro en dificultad porque me ha sorprendido el listening, pero me han decepcionado la comprensión lectora y la redacción. Además, este examen no tiene preguntas de gramática”, lamenta la experta.

Comunidad de Madrid

La EBAU de la Comunidad de Madrid de Inglés tiene dos opciones, A y B, con cinco preguntas cada una. “Y sigue teniendo el modelo Covid, es decir, las preguntas van en parejas: A.1 con B.1; A.2 con B.2… Hasta las cinco. Los alumnos pueden elegir una pregunta de una opción y otra de la contraria. Por ejemplo: A1; B2; B3; A4… En función de la conveniencia, como si fuera un supermercado. Es el modelo Covid, pero este es el último año. Eso facilita mucho la EBAU”, critica Leticia Fernández.

Leticia Fernández, profesora, posa con las EBAU de Inglés antes de empezar el análisis.

En cuanto a las preguntas, las dos primeras son de comprensión lectora: “una de verdadero o falso y la otra de responder con tus propias palabras”. Es similar a las de las demás autonomías. “La tercera es de sinonimia; la cuarta, de use of english preguntado al estilo Cambridge y, la quinta, una redacción fácil”, comenta la experta. Por todo ello, al final Leticia Fernández califica al examen madrileño con un cinco.

[Los exámenes de Filosofía de Selectividad más fáciles por autonomías, según la profesora Fernández]

Comunidad Valenciana

El examen planteado por la Comunidad Valencia es similar al de Madrid: cinco preguntas y modelo Covid, es decir, tiene dos opciones y se puede elegir una pregunta o la contraria de la otra opción. A la carta. “Las dos primeras, como en todas, son de comprensión lectora. Verdadero o falso y responder con tus propias palabras, como todas, vaya”, dice Leticia Fernández.

La tercera, nuevamente, es de sinonimia, “pero más fácil porque es unir con flechas, de Primaria”, opina la especialista. La cuarta es de comprensión lectora y la cinco, una redacción. “Al final, le pondré a esta EBAU un tres en dificultad porque no hay use of english y porque la pregunta de sinonimia es de unir flechas”, sentencia la experta.

Extremadura

La Selectividad de Inglés en Extremadura se compone de tres bloques. El primero de ellos, con dos ejercicios, es sobre comprensión lectora. “La primera pregunta es muy sencilla, pero la segunda no tanto: es un ejercicio en el que combinan comprensión lectora con sinonimia y antonimia, que eleva la dificultad”, dice la experta.

El segundo bloque es una redacción sencilla y el tercero es una pregunta de transformación gramatical, “pero dan la pista de cómo se debe reescribir. Eso no tiene mérito”, se decepciona la profesora Fernández. Por todo ello, al final, esta EBAU sería calificada con un cuatro.

Comunidad Autónoma Grado de dificultad del examen Baleares 7 Castilla-La Mancha 7 Galicia 6 Asturias 5 Canarias 5 Cantabria 5 Comunidad de Madrid 5 La Rioja 5 Murcia 5 Andalucía 4 Aragón 4 Cataluña 4 Extremadura 4 Castilla y León 3 Comunidad Valenciana 3 Navarra 3 País Vasco 3

Fuente: elaboración propia

Galicia

La EBAU de Inglés en Galicia tiene tres partes y cada una de ellas tiene entre tres y cuatro preguntas. Sin embargo, los alumnos gallegos sólo deben hacer dos de ellas para optar al 10. En este cóctel hay preguntas de comprensión lectora “de verdadero o falso y semántica relacionada con el texto”, cuestiones de redacción, “como en todas las comunidades”.

Aparte, hay cuestiones de fonética y de use of english, “lo que eleva la dificultad”. “De ahí que califique a este examen con un seis en dificultad: tienen preguntas de todo tipo y los alumnos gallegos, hagan lo que hagan, siempre van a tener que hacer fonética y use of english. Aun así, no le pongo el siete porque tiene varias opciones a elegir”, culmina la profesora Fernández.

La Rioja

La Rioja plantea una EBAU de Inglés con tres bloques. El primero es de comprensión lectora; el segundo, de use of english, y, el tercero, de redacción. “En el bloque de comprensión lectora las preguntas son de responder con tus propias palabras o de tipo test”, comenta la experta.

“La parte dos es de reescribir utilizando la gramática. Hay ocho frases, pero sólo hay que reescribir cuatro”, dice. Por último, el tercer bloque es sobre redacción. “A tener de la dificultad de los contenidos, le pongo a esta EBAU un cinco en dificultad”, califica Leticia Fernández.

Murcia

La EBAU de 2023 de Murcia, minutos antes de comenzar. EP

La EBAU de Murcia de Inglés tiene tres secciones. En la primera, el alumno debe elegir un texto para leerlo y responder unas preguntas. “Nuevamente, tenemos comprensión lectora. Hay dos preguntas, una de verdadero o falso y otra de responder con tus propias palabras. Son sencillas y son unas preguntas similares a las del resto de comunidades”, valora Leticia Fernández.

La sección dos es un bloque dedicado al use of english. Es decir, de gramática. “Uy, hay preguntas complejas, inspiradas en los exámenes de Cambridge”, dice la docente antes de empezar a calificar la última sección. Se trata de una redacción a elegir entre cuatro opciones. “Le voy a poner a esta EBAU un cinco en dificultad, porque tiene un use of english complejo, pero el resto de secciones son fáciles”, culmina la experta en la Selectividad.

Navarra

Navarra plantea una EBAU de Inglés de cinco preguntas. Las tres primeras, como viene siendo habitual, son de comprensión lectora. “Una de responder preguntas; otra de verdadero o falso; y otra de vocabulario relacionado con el texto, ya que hay que buscar palabras en él”, describe la profesora Fernández.

“La siguiente pregunta, la cuarta, es de use of english, pero decepciona bastante que sea de rellenar huecos y el propio examen te venga con una tabla con las palabras que se deben usar. Es un regalo. La última cuestión en una redacción a elegir entre dos opciones. Por todo ello, y sobre todo por la facilidad de la gramática, califico a este examen con tres en dificultad”, culmina la experta.

País Vasco

La EBAU de Inglés en el País Vasco consta de dos opciones indivisibles y los aspirantes pueden realizar la A o la B. Cada opción tiene cuatro preguntas. “En la primera, los estudiantes tienen que responder unas cuestiones de comprensión lectora y, en la segunda, un verdadero y falso, como en otros exámenes”, comenta la experta.

La sorpresa salta con las preguntas tercera y cuarta, porque una es sobre sinonimia y la última de redacción. “Este examen no tiene nada de use of english, y, por ende, de gramática. En otras palabras, es una prueba muy fácil que no responde al nivel de la Selectividad. Le pongo un tres en dificultad”, concluye Leticia Fernández.

Andalucía, Ceuta y Melilla

El examen de Selectividad de Andalucía, Ceuta y Melilla tiene tres bloques: comprensión lectora, use of english y redacción. Cada bloque tiene dos opciones, por lo que los alumnos pueden escoger si decantan por uno o por otro. El primero, el de comprensión lectora, tiene tres preguntas: de escoger la opción correcta, verdadero y falso y de encontrar palabras en el texto.

Leticia Fernández, profesora, analizando las EBAU de 2023. N. A.

“Luego, las preguntas de use of english del segundo bloque están bien, porque hay gramática, pero su nivel es bajo. Por último, hay dos opciones de redacción. Es corta, pues sólo piden 120 palabras. Por todo ello, califico a esta EBAU con un cuatro en dificultad”, expone la profesora Fernández.

Aragón

La EBAU de Inglés aragonesa también tiene tres bloques: comprensión lectora, use of english y redacción. Cada bloque, por su parte, tiene dos opciones, la A y la B. Por tanto, los estudiantes aragoneses pueden escoger. El primer bloque, como viene siendo habitual, es el de comprensión lectora. “Hay tres preguntas. La primera, de verdadero o falso; la segunda, de responder cuestiones; y la tercera, de buscar palabras”, describe la docente.

El bloque dos es de use of english. Concretamente “de reescribir frases”. “Es algo más difícil que los anteriores, pero más fácil que los ejercicios estilo que Cambridge que hemos visto en exámenes como el de Murcia y Madrid. Por último, la redacción en la que hay dos opciones. En suma, por contener use of english, pero por ser fácil, le pongo un cuatro en dificultad”, dice la profesora Fernández.

Asturias

Asturias plantea una EBAU de Inglés con tres bloques y, a juicio de Leticia Fernández, merece una calificación de cinco en dificultad. Lo que ha marcado la diferencia es que, en el bloque tres, el de redacción, sólo proponen un tipo de texto en las dos opciones. “Por lo tanto, los alumnos deben ensayar todos los géneros cuando estudien. Eso eleva la dificultad”, explica Fernández.

Los bloques uno y dos, por su parte, son como los de la mayoría de exámenes: uno de use of english y el otro de comprensión lectora. “Nada que destacar en estas preguntas”, comenta la docente.

Baleares

La última EBAU en ser analizada por Leticia Fernández ha sido la de Baleares. Sin embargo, junto a la de Castilla-La Mancha, ha sido el tipo de examen con mayor grado de dificultad de España. La prueba ha obtenido una nota de siete. En este caso, está compuesta por una pregunta de verdadero y falso sobre un texto, otra de comprensión lectora, una de vocabulario, una de gramática y otra de fonética. Seis cuestiones.

“El use of english es bien complicado porque han incluido una pregunta de phrasal verbs, aparte de las otras. Luego, encima, hay una pregunta de fonética, que no la ha tenido casi ninguna EBAU. Es el examen más complicado”, sentencia Leticia Fernández, profesora experta en formar para la EBAU en la Academia Nuevo Futuro.