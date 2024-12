Un nutricionista español revela la relación entre el ayuno intermitente y el ejercicio: "¿Podrías entrenar más fuerte?"

En los últimos meses, el ayuno intermitente se ha convertido en la solución más popular para aquellas personas que buscan perder peso. Como su propio nombre indica, se trata de un régimen alimenticio que busca obtener diferentes beneficios a base de estar un periodo de tiempo sin ingerir alimentos sólidos.

Debido a esta exigencia, son muchas personas las que se replantean si incorporarlo a su día a día o simplemente no es algo para ellas, especialmente, los deportistas. Para hacer ejercicio necesitamos tener el cuerpo a tope de energía porque de lo contrario vienen los problemas: no se realiza el ejercicio de forma correcta, los mareos.

Por este motivo, hay muchas personas que se preguntan si es beneficioso combinar ambos: el ejercicio y esas horas sin comer. Según los expertos, como Javi Aoiz, "A priori no se ha demostrado ningún tipo de evidencia en que mejore el rendimiento".

¿Ayuno y deporte?

A pesar de que el ayuno se defina como ese periodo de tiempo en el que no se ingieren alimentos, este régimen tiene que ir acompañado de una buena alimentación y de ejercicio para conseguir unos resultados beneficiosos. No sirve de nada ayunar durante 12, 16, 18 horas al día o 2 días a la semana si no aportas a tu organismo los nutrientes que necesita y no te mueves lo suficiente.

Para movernos, siempre hemos creído que necesitamos una dosis de energía proveniente de la alimentación. Sin embargo, cada vez es más popular que se combinen ambas técnicas. Javi Aoiz, nutricionista, ha hablado al respecto en colaboración con la nutricionista @comiendoconmaría.

"Como mucho, la combinación del ayuno y el ejercicio ha demostrado que es el mismo rendimiento", explica el experto. "Si tú eres una persona que haces actividad física y necesitas consumir 3.000-3.5000 calorías, puedes hacerlo durante todo el día o en 8 horas. Si yo como nutri necesito que rindas a tope, sí, en 8 horas se puede comer, pero vas a comer a desgana y no vas a tener hambre".

De esta forma, juntar todas las calorías en un periodo de tiempo y comer sin parar en ese lapso, puede suponer mayor estrés. "Si te apetece disfrútalo. Pero no es para nada la estrategia más cómoda para rendir a tope".

"Para muchos deportes, el ayuno intermitente es contraproducente. Si entrenas por la mañana y comes por la tarde, vas a ir con mucha menos energía durante el entreno. ¿Que no te supone un problema? Vale, pero ¿Podrías entrenar más fuerte y a más intensidad si desayunaras durante todo el día?".

Al final, la comida y en específico ciertos alimentos, son los encargados de otorgarnos una energía sostenida por unas horas. Si dejamos que nuestro cuerpo funcione a base de reservas, es posible que nuestra fuerza al hacer deporte caiga.