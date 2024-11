Una española que vive en Suiza no sabe cómo reaccionar ante esta situación laboral: "¿Esto es normal aquí?"

Mudarse a otro país es una experiencia tan enriquecedora como desafiante. Al cambiar de entorno, no solo tenemos que enfrentarnos a un nuevo idioma, cultura y estilo de vida, sino que también se descubren diferencias profundas en las costumbres y normas sociales, especialmente en el ámbito laboral.

En España, entendemos que muchas de las particularidades que suceden son algo frecuente o normal, ya que estamos en nuestro país. Sin embargo, el comenzar un oficio en otro lugar, es habitual que nos choquen ciertas circunstancias o costumbres que teníamos como desconocidas.

Algo así le ha pasado a la española Sara @sarainzurich, que vive en Suiza. La joven, que cuenta su día a día en el país desde su cuenta de TikTok, ha narrado una situación que ha vivido en su trabajo, "con la que jamás se había encontrado" y que no sabe si "es algo normal".

Los regalos en el trabajo

La tasa de paro juvenil en España es una de las más altas de Europa: los datos ascendieron al 26,2 % en el segundo trimestre de 2024, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Debido a esta dificultad para encontrar trabajo, cada vez más jóvenes deciden emprender este viaje en otro lugar, como Suiza.

Sara @sarainzurich es una de esas jóvenes que se mudó a Suiza para trabajar. De hecho, en su vídeo de TikTok explica que "jamás había estado tanto tiempo en una empresa". Por ello, muchas de las situaciones que suceden no las comprende del todo, una de ellas son los regalos en el trabajo.

La española cuenta, en su vídeo de TikTok, que el otro día recibió una notificación sobre que le habían añadido a un nuevo grupo, para hacerle un regalo a una compañera de su trabajo.

"No sé, pensé que la empresa le había hecho un regalo e íbamos a dárselo todos juntos", explica la española. Al ver que no se enviaba ningún mensaje en el grupo, decidió preguntar a otra compañera al respecto.

Ante la pregunta, la compañera le responde a Sara que "el grupo lo han creado para que, si quieres, le mandes 10 euros a esta persona, para comprarle un regalo a esta compañera", le explica.

"¿Esto es normal?", pregunta la española, y añade: "Soy yo, que no tengo casi experiencia en el mundo laboral y esto es algo normal, no lo sé, igual aquí es normal y soy yo la desubicada", explica.

En los comentarios, los usuarios le comentan que es algo normal, y que en España se suele hacer habitualmente. Sin embargo, le explican que está en todo su derecho a decir que no, y que "no pasa nada si no quiere".