¿Eres adicto al café? Esta catera portátil de viaje baratísima en Amazon te va a salvar la vida

¿Eres de los que necesita una buena taza de café para empezar el día? ¿O de los que no perdona el de después de comer? Es una de las bebidas más consumidas en España, así que seguro que tú también has dicho alguna vez eso de 'yo sin un café no soy persona'. Si te sientes identificado, te va a encantar la solución que tenemos para esos días que necesitas tu café y no estás en casa: ¡una cafetera portátil! Es un pequeño dispositivo con el que puedes preparar tu especialidad favorita sin necesidad de tener baterías ni enchufes cerca.

Tienen un diseño pequeño y compacto, así que caben en cualquier maleta o mochila. Suelen funcionar con sistemas de bombeo manual que generan una alta presión para extraer un café con la mejor calidad, normalmente con solo introducir una cápsula o café molido. Una cafetera portátil es muy útil en viajes, escapadas y hasta para llevártela a la oficina. ¿Quieres comprobarlo?

Hemos fichado en Amazon la cafetera portátil WACACO Nanopresso, que está rebajada un 20% solo por tiempo limitado. Es un dispositivo con muchísimos puntos fuertes, y uno de ellos ahora es su precio, porque puede ser tuya por menos de 60€. ¡Consíguela ya!

Cafetera portátil WACACO

La cafetera portátil WACACO Nanopresso es pequeña, compacta y de este color amarillo tan original. Si lo prefieres, también está disponible en gris, naranja o rojo, siempre con una capacidad de 80 ml.

El Nanopresso es compatible con cápsulas Nespresso, aunque la marca recomienda utilizar café molido para obtener café de mejor calidad. No necesitas enchufes ni batería, porque basta con tener tu cafetera portátil, introducir el café en el formato que prefieras y un poco de agua.

El resultado lo tendrás en la pequeña taza incorporada en apenas unos segundos. Además, es un café que nada tiene que envidiar al que consumes en casa y, por supuesto, puede ser de tu especialidad favorita.

No ocupa prácticamente espacio en la maleta ni en una mochila, así que podrás llevarlo donde necesites. Y tampoco te preocupes por el mantenimiento, porque puedes separar todos los componentes del filtro de esta cafetera portátil WACACO fácilmente para limpiarlos. ¡Un chollo a un precio brutal!