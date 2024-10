Amazon rebaja las botas UGG más trendy que vas a querer este otoño: ahora baratísimas

New Mall Media

¿Estás esperando que llegue el frío para ponerte unas botas y tener los pies siempre calentitos? Es, sin lugar a dudas, el calzado por excelencia cuando bajan las temperaturas y llega la lluvia. Protegen del frío, suelen ser supercómodas y además son estilosas, así que es la pieza imprescindible que no puede faltar en ningún look. Además, hay modelos planos, de tacón, de todos los colores que imagines, con o sin pelito por dentro y con la caña a la altura del tobillo y hasta por la rodilla. ¡Sobre gustos no hay nada escrito!

La mayoría de botas de invierno están diseñadas con materiales aislantes que mantienen el calor y evitan que tengas los pies siempre fríos. Y no podrán contigo en los días de lluvia. Al estar diseñadas para el otoño y el invierno, su suela es antideslizante y está preparada para ofrecer estabilidad al caminar por asfaltos mojados e incluso helados.

Si además quieres las más estilosas del mercado, ¡tenemos algo para ti! Las botas UGG Mini Bailey Bow Evergreen Fashion Boot son una de las tendencias de esta temporada, igual que casi todos los modelos de UGG han arrasado en las últimas temporadas. Son probablemente las botas con más personalidad que vas a tener en tu armario, y lo mejor es que ahora tienen un 28% de descuento en Amazon por tiempo limitado. ¡Aprovecha ahora y ahórrate 55!

Botas UGG

Las botas UGG Mini Bailey Bow Evergreen Fashion Boot se van a convertir en tu nuevo calzado favorito, porque son bonitas, planas y extremadamente cómodas. Están disponibles en este color gris, pero también en chestnut y en negro, entre las tallas 36 y 42.

Este modelo está fabricado con piel de oveja suave que le da un toque muy elegante y que hace que combine perfectamente con ropa deportiva, con jeans y hasta con vestidos. Vayas donde vayas este invierno, estas botas van a viajar contigo.

También están tratadas para repeler el agua, así que podrás seguir utilizando tus nuevas botas UGG cuando llueva sin miedo a que se estropeen. Tiene además suela Treadlite antideslizante.

Por supuesto, están protegidas por dentro con pelito que hará que siempre tengas los pies calientes. Este modelo también incluye una pequeña cinta en la parte trasera que le da un toque más estiloso a un calzado con mucha personalidad. ¡Consíguelas ahora a un precio bajísimo!