Ya ha comenzado el Amazon Prime Day 2024: 5 ofertas que no te puedes perder

New Mall Media

El Amazon Prime Day 2024 acaba de comenzar con las mejores ofertas del año en la tienda online. Los días 16 y 17 de julio, todos los miembros Prime podrán disfrutar de grandes descuentos en productos de las mejores marcas, además de tener acceso a ventajas adicionales en diferentes servicios cortesía de Amazon.

Las rebajas inundan Amazon durante estos días. En 2023, los usuarios de Prime lograron ahorrar más de 2.400 millones de euros gracias al Prime Day, y este año la cifra puede ser aún mayor. Además, no son solo rebajas lo que te espera. Si formas parte del servicio de suscripción Prime de Amazon, tendrás acceso a los descuentos y, también, a ventajas exclusivas como más facilidades en las compras, envíos gratis y rápido y acceso a servicios adicionales como Prime Video totalmente gratis.

Presta atención, porque encontrarás ofertas Amazon Prime Day 2024 en la sección personalizada "Ofertas para ti" y otras de lo más interesantes en secciones como "Marcas populares" o "Productos del momento". Una forma de acceder rápidamente a los grandes descuentos que protagonizan marcas como Ariel, Xiaomi, PlayStation, ASUS, Cecotec, Lenovo, Levi's o ghd, entre otras.

Prepara tus alertas y recordatorios para no perderte nada del Amazon Prime Day. Además de las ofertas normales, también hay ofertas flash durante hoy y mañana que duran unas pocas horas, y que suelen tener los descuentos más potentes. Tu suscripción de Prime te abre las puertas a un gran ahorro. Y, para que puedas conseguir lo mejor de lo mejor, te traemos una selección con las mejores ofertas del Amazon Prime Day 2024. ¡Echa un vistazo!

freidora de aire cosori

6,4 litros de capacidad, 12 programas preconfigurados y una interfaz muy intuitiva para que puedas experimentar a tu gusto con su temporizador y termostato manuales. La freidora de aire COSORI Wifi 6 es uno de los mejores modelos de la marca no solo por el genial acabado que da a cada plato, o por no necesitar más que una cucharada de aceite para cada receta, sino por su conectividad inalámbrica y su capacidad.

Prepara más de 6 raciones de una vez y controla tus elaboraciones desde el teléfono móvil con la app de COSORI. Además, gracias a esta podrás probar las más de 60 recetas integradas que trae. Cocinar nunca había sido tan fácil, tan sano ni tan económico. Ahora con un descuento del XX durante el Amazon Prime Day.

robot aspirador roomba

Barrer y fregar los suelos es cosa del pasado, y la marca iRobot se va a encargar de que también lo sea para ti. Su robot aspirador Roomba 692 combina la tecnología más avanzada con el precio más ajustado. Usa un sistema de limpieza en 3 fases que elimina toda la suciedad, y además cuenta con conexión Wi-Fi para controlar y programar la limpieza desde tu teléfono móvil.

Detecta tus rutinas para sugerir los mejores planes de limpieza, mapea la vivienda con precisión y se puede usar incluso con Alexa u otros asistentes de voz. Sin duda, es de los mejores robots aspiradores en oferta por el Prime Day.

patillas lavavajillas finish

Una de las ofertas del Amazon Prime Day 2024 favoritas, y también de las más interesantes. Si tienes un lavavajillas en casa, necesitarás pastillas para usarlo, y no las hay mejores que las Finish Poweball All in 1. Un pack de 110 pastillas que limpian y dan brillo a tu cubertería y vajilla sin que tengas que preocuparte por marcas o por restos de suciedad.

Las metes en el lavavajillas y punto. Así de fácil, ¡y así de barato gracias a Amazon!

Desodorante rexona

El calor aprieta con la llegada del verano, y hay que prepararse para evitar los malos olores. Por eso mismo, este pack de 6 desodorantes para hombre Rexona Invisible es una de las ofertas del Prime Day más destacadas. Disponible en formato aerosol, con 200 ml de capacidad por unidad, garantiza horas y horas de frescor y buen olor, ideal para cuando sales de la ducha.

Antitranspirante y con eficacia durante 48 horas, su fórmula evita las marcas en la ropa y se activa con el movimiento. Es ideal para los más deportistas.

Xiaomi Redmi watch

Y para cerrar la selección, nada como echar un vistazo a la mejor tecnología para tu muñeca. El Xiaomi Redmi Watch 3 Active es un reloj inteligente que enamora a todo el que lo prueba, y que se ha convertido en una oferta top del Amazon Prime Day 2024. Tiene una pantalla de 1,83 pulgadas, 100 modos deportivos, monitor de frecuencia cardíaca y autonomía de 12 días.

Además, incluye 3 años de garantía para darte más seguridad y, por supuesto, se conecta al momento con tu smartphone por Bluetooth para controlar llamadas, notificaciones y hasta música. ¿Qué más se puede pedir por ese precio?

Esta selección reúne lo mejor de las ofertas del Prime Day 2024 de Amazon. Aprovecha tu suscripción a Prime y arrasa estos días 16 y 17 de julio con nuestras propuestas y las miles de rebajas de la tienda online.