Las 10 mejores depiladoras de luz pulsada del 2023

New Mall Media

Tener una depiladora de luz pulsada en casa puede ser una excelente inversión a largo plazo. Esta herramienta de belleza utiliza la tecnología de luz pulsada intensa para eliminar el vello no deseado de forma efectiva, segura y duradera.

Entre las ventajas de tener una depiladora de luz pulsada en casa se encuentran la comodidad y la privacidad. No tendrás que programar una cita y desplazarte hasta un centro de estética, sino que podrás realizar el tratamiento en la comodidad de tu hogar, a cualquier hora del día.

Además, en comparación con otros métodos de depilación, la depiladora de luz pulsada ofrece resultados duraderos. En general, se necesitan entre 6 y 8 sesiones para lograr una reducción significativa del vello, pero una vez que se ha completado el tratamiento, los resultados pueden durar hasta varios meses.

Otra ventaja importante es el ahorro a largo plazo. Aunque la inversión inicial pueda parecer alta, el hecho de no tener que pagar por sesiones regulares en un centro de estética a lo largo del tiempo puede resultar en un ahorro significativo.

Guía de compra de las mejores depiladoras de luz pulsada

A continuación te mostramos las mejores depiladoras de luz pulsada calidad y precio de 2023 para que encuentres la tuya.

Braun Silk-expert Pro 5

Si buscas un modelo que incorpore calidad y resultados óptimos desde la primera pasada, con esta depiladora de Braun podrás conseguirlo. Avalada por la Skin Health Alliance, esta depiladora se adapta perfectamente a tu piel consiguiendo los mejores resultados. Dispone de una opción rápida con la que podrás depilarte ambas piernas en menos de cinco minutos, gracias a su opción de depilado rápido.

Philips Lumea Prestige BRI956

Otro de los modelos de última generación es este de la marca Philips. Con esta depiladora de luz pulsada profesional conseguirás resultados de salón de belleza. A su vez, está diseñada para uso doméstico, y te garantiza seguridad, sencillez y eficacia. Podrás reducir el bello de todo tu cuerpo en tan solo tres sesiones, además, contiene cuatro accesorios curvos inteligentes que se adaptan perfectamente a tu cuerpo de manera duradera y eficaz.

Philips Lumea Advanced BRI921

Con este modelo de depiladora de luz pulsada, te garantizas un 85% de reducción del vello tras 3 tratamientos. Podrás utilizarla en su función rápida, de manera que te llevará ocho minutos depilarte cada pierna, un minuto las axilas y un minuto la línea del bikini. Su uso es seguro y eficaz en tu propio hogar, y adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel.

Bamba depialdora luz pulsada Cecotec

Esta depiladora está diseñada para ayudarte a romper el ciclo de crecimiento del vello dirigiéndose a la raíz. En tan solo 12 semanas, reducirás más del 90% el crecimiento del cabello. Además, gracias a su innovadora función de compresa de hielo puede disminuir la inflamación y adormecer el dolor en el área después de la depilación permanente con láser IPL.

LINDA IPL

En tan solo ocho a doce semanas utilizando este modelo de depiladora de luz pulsada, el 90% de los usuarios podrán disminuir el crecimiento del pelo de manera rápida y eficaz. Así, esta depiladora IPL, cuenta con cinco niveles de energía ajustables y dos modos, de manera que se adapta a la perfección a las necesidades de cada usuario.

Beurer-pure-skin-pro-ipl-5800-depiladora

Con 999.000 flashes, esta depiladora de luz pulsada puede ayudarte a romper el ciclo de crecimiento de vello y realizar una depilación permanente dejando la piel más lisa y tersa. Una de las principales ventajas de este modelo, es que no necesitarás comprar ningún cartucho de repuesto para la depiladora.

Depiladora braun

Esta depiladora de luz pulsada puede utilizarse en su modo manual principalmente para la depilación en áreas pequeñas. Esto marca la diferencia respecto de otros modelos de depiladoras existentes en el mercado. Con su modo automático podrás utilizarla en cinco niveles de intensidad que garantizarán que la luz se adapte perfectamente a tu complexión.

Innza depiladora ipl

Este modelo de depiladora de luz pulsada IPL reduce el vello de forma permanente entre seis y ocho semanas. Se trata de una excelente manera de resolver los problemas del vello corporal. Podrás personalizar el nivel de energía de acuerdo al color de tu cabello y tono de piel. Además, es perfecta para áreas sensibles tanto para hombres como para mujeres.

9_Depiladora Silkn

Los fabricantes de este modelo de depiladora de luz pulsada garantizan la desaparición del vello en hasta un 92%. En tan solo veinte minutos, podrás depilarte las piernas, la zona del bikini, las axilas y la cara.

AMINZERL

Esta depiladora de luz pulsada tiene un diseño compacto y cuenta con 999.900 flashes que ofrecen grandes resultados. De esta manera, restringe los folículos pilosos y rompe el ciclo de crecimiento del cabello. La eliminación permanente del vello se puede lograr en ocho y doce semanas de tratamiento.

Preguntas frecuentes antes de comprar una depiladora de luz pulsada

Seguro que tienes muchas preguntas acerca de las depiladoras de luz pulsada, por eso a continuación te respondemos a algunas de las más habituales.

¿Qué es mejor el láser o la luz pulsada?

Tanto el láser como la luz pulsada son métodos efectivos para la depilación permanente, pero hay diferencias importantes entre ellos. El láser es más preciso y eficiente en la eliminación del vello oscuro y grueso en zonas grandes del cuerpo, mientras que la luz pulsada es más versátil y puede ser usada en diferentes tipos de piel y tonos de vello. El láser es más costoso que la luz pulsada y requiere de un personal especializado para su uso, mientras que la luz pulsada puede ser utilizada por cualquier persona en la comodidad de su hogar.

¿Es dañina la luz pulsada?

La luz pulsada es un método seguro y no invasivo para la depilación, siempre y cuando se use correctamente. Es importante seguir las instrucciones del fabricante y no exceder las recomendaciones de uso. El principal riesgo asociado con la luz pulsada es la posibilidad de causar irritación en la piel, enrojecimiento y descamación. En casos raros, la luz pulsada puede causar quemaduras o hiperpigmentación. Sin embargo, estos riesgos son bajos si se utiliza la depiladora de luz pulsada adecuadamente y se sigue una buena rutina de cuidado de la piel.

¿Cuáles son las mejores marcas de depiladoras de luz pulsada?

Hay varias marcas de depiladoras de luz pulsada que son muy populares en el mercado. Entre las mejores marcas se encuentran Philips, Braun, Remington, Silk'n. Estas marcas tienen una larga trayectoria en el mercado y han sido muy bien valoradas por los usuarios debido a su eficacia y calidad en los resultados de la depilación de luz pulsada.

¿Cuál es la mejor depiladora de luz pulsada relación calidad y precio?

En cuanto a la mejor depiladora de luz pulsada relación calidad-precio, la respuesta puede variar según las preferencias y necesidades de cada persona. Sin embargo, algunas opciones populares en el mercado son la Philips Lumea Advanced, la Braun Silk-expert 5. Estos modelos ofrecen una alta eficacia en la reducción del vello y un diseño fácil de usar.

Sigue los temas que te interesan