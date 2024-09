HUAWEI sorprende con dos smartwatch de calidad premium a un precio imbatible: descubre los nuevos HUAWEI Watch GT5 y GT5 Pro

New Mall Media

HUAWEI vuelve a abrirse camino en el mercado de los relojes inteligentes con un doble lanzamiento. Desde hoy, 19 de septiembre, la compañía tiene a la venta dos nuevos modelos de la serie Watch: el HUAWEI Watch GT5 y el GT5 Pro. Dos soluciones parecidas, pero a la vez diferentes, que traen la tecnología más avanzada y los diseños con más estilo a nuestras muñecas.

El lujo de los Gran Turismo vuelve en una quinta edición que quiere reforzar la personalización y ofrecer más y mejor. Diseños y materiales de primera, nuevas tecnologías y sistemas como TruSense, HUAWEI Sunflower Positioning System y multitud de modelos y colores diferentes son solo la punta de lanza de lo que ofrecen estos nuevos relojes que quieren demostrar por qué HUAWEI es el gran referente de los smartwatch en el campo de la tecnología.

Un lanzamiento que llega en un momento ideal, ya que si compras uno de los nuevos modelos GT5 y GT5 Pro antes del 31 de octubre, HUAWEI te regala unos auriculares inalámbricos Freebuds 5i. A los que pueden acompañar gratis una correa o una báscula si lo añades a tu cesta de la compra y usas el cupón especial AANMGT5. Además si compras en HUAWEI Store disfrutarás de un montón de ventajas (envíos rápidos, precios más ajustados, etc.).

HUAWEI Watch GT5

Apertura-HUAWEI-GT5-brown

La funcionalidad y el estilo se fusionan como nunca en el Huawei Watch GT5. Este modelo destaca por su diseño geométrico delgado y ligero, junto con sus correas EasyFit. Es el complemento perfecto para cualquier look y un modelo que puedes ajustar perfectamente a tu estilo gracias a sus 12 esferas personalizables. Si eres de los que valoran el estilo, pero también el buen rendimiento, este reloj inteligente es justo lo que estás buscando.

Totalmente compatible con iOS y Android, te da libertad total para controlar llamadas, contestar a mensajes y estar al tanto de todos tus perfiles sociales. Por supuesto, también despunta en materia de salud, con el avanzado sistema TruSense que monitoriza la frecuencia cardíaca, el sueño, la salud femenina e incluso el bienestar emocional. Y además cumple sobradamente como reloj deportivo al incluir 100 modos perfectos para entrenar cualquier deporte, hacer yoga o incluso Pilates.

Apertura-HUAWEI-GT5-azul

Su autonomía puede alcanzar las dos semanas sin renunciar a funciones tan innovadoras como HUAWEI Sunflower Positioning System, que hace un seguimiento de lo más preciso de tu entrenamiento al aire libre. Además, cuenta con recordatorios para controlar tu salud y mantener un estilo de vida activo. Su capacidad para proporcionar un análisis exhaustivo de la forma física es ideal, y además se puede mejorar con Huawei Health App, que cuenta con la suscripción Health+ para disfrutar de ejercicios que mejoran la salud física y mental y que brinda una membresía de 3 meses gratis al comprar este reloj.

Puedes conseguir ya el Huawei Watch GT5 en cualquiera de sus variantes de 41 y 46 mm (Blue y White) o hacerte con alguno de sus modelos exclusivos online, llevándote de regalo unos auriculares Freebuds 5i y una correa o báscula gratis si usas el cupón AANMGT5 en tu compra y lo añades a tu paquete personalizado.

HUAWEI Watch GT5 PRO

Apertura-HUAWEI-GT5

Si quieres subir de nivel, el HUAWEI WATCH GT5 Pro es lo que buscas, disfrutarás de las funciones más avanzadas desde tu muñeca. Cuenta con diferentes diseños de lujo para que encuentres el que más se adapta a tus gustos, a elegir entre un acabado en aleación de titanio de grado aeroespacial y correa de titanio para mayor durabilidad; un acabado de cerámica blanca ideal para el día a día o un acabado en acero inoxidable. Además, su pantalla tiene un diseño octogonal de lo más característico en los relojes de las gamas más altas.

Tiene todas las bondades del modelo HUAWEI GT5, pero eleva el listón con sus modos dedicados al buceo en apnea, trail running y golf (puedes ver mapas del campo de golf). Aunque también destaca por la app StayFit del otro modelo, que controlan tu bienestar físico para que mejorar tu calidad de vida. Algo que también consigue gracias al sistema HUAWEI TruSense que monitoriza por completo tu salud.

HUAWEI-GT5-PRO-negro

Seguimiento constante vía satélite gracias a HUAWEI Sunflower Position System, un acabado estiloso, compatibilidad plena con iOS y Android y una autonomía de hasta dos semanas. El modelo GT5 Pro es el tope de gama de esta nueva remesa de HUAWEI, mejorando su experiencia aún más con la Health App de la marca y permitiéndote una experiencia aún más personalizada gracias a sus diferentes modelos de 42 ó 46 mm. Hazte con él ahora y usa el cupón AANMGT5 para, además de llevarte unos FreeBuds 5i de regalo, conseguir también una corra o báscula gratis.

HUAWEI ha vuelto a la carga con dos nuevos modelos de reloj que muestran el afán de la marca no solo por traer la tecnología más avanzada, sino también por brindar más estilo a nuestras muñecas, mejorar nuestra calidad de vida y ayudarnos a ahorrar por el camino. Y los beneficios no acaban ahí, porque todavía está activa la campaña Back to School que cuenta con un 10% de descuento en todo el catálogo de HUAWEI (menos en nuevos lanzamientos). Descubre todas las características de los nuevos relojes inteligentes de HUAWEI.