HP rebaja el ordenador perfecto para mejorar la productividad: ¡ahora tiene más de 350€ de descuento!

¿Comprar un ordenador de sobremesa está entre tus planes? Los portátiles han ganado mucho terreno en los últimos años, porque los puedes llevar cómodamente a cualquier sitio para trabajar donde más te apetezca. Pero cuando se trata de montarte una oficina en casa o adaptar un espacio para trabajar, estudiar o simplemente jugar a videojuegos, los PCs son la opción más completa. Aumenta su tamaño y también sus prestaciones.

Los ordenadores de sobremesa están diseñados para ofrecer un rendimiento superior, con más memoria RAM, mejores capacidades de almacenamiento y una potencia a altura de lo que necesitas. Lo mejor es que son dispositivos perfectos para todos los sectores, aunque imprescindibles si te dedicas a la edición de foto, vídeo o al diseño gráfico. Además, ofrecen una pantalla de grandes dimensiones que permite visualizar toda la información de manera sencilla para reducir la fatiga visual.

Todo son ventajas y lo mejor es que el ordenador All in One HP Pavilion 32-b1017ns, uno de los modelos más completos del mercado, ahora tiene un 20% de descuento en la HP Store. Así que puedes llevarte un dispositivo de altas prestaciones ¡con casi 350€ de descuento! Un chollazo en toda regla.

El ordenador All in One HP Pavilion 32-b1017ns es un dispositivo de 31,5 pulgadas que llega para satisfacer las necesidades de los más exigentes. La pantalla es uno de sus puntos fuertes, pero también incorpora gráficos Intel® UHD 730 para mejorar la calidad de las imágenes.

A pesar de sus grandes dimensiones, este ordenador de sobremesa tiene un tamaño compacto que mantiene el orden. Además, podrás trabajar sin cables, porque incluye un ratón y un teclado inalámbrico para mayor comodidad.

Incorpora un potente procesador Intel® Core™ i5 de 13.ª generación que te ofrece el rendimiento que necesitas en cada momento. Es uno de los más avanzados del mercado, ya que está diseñado para ofrecer una multitarea más eficiente. Y también acompañan las nuevas optimizaciones del sistema y la inteligencia artificial, que permite hacer infinidad de funciones con la máxima eficiencia.

Además, tiene hasa 512 GB de almacenamiento SSD y una memoria RAm de doble canal que aumenta considerablemente el rendimiento del sistema. Este ordenador HP es toda una experiencia que ahora puede ser tuyo a un súper precio.