Los 10 mejores colchones hinchables del año: comparativa de productos y recomendaciones

New Mall Media

New Mall Media

Ya sea para una escapada a la montaña, para tener una cama extra en casa para cuando vienen invitados o para montar un dormitorio improvisado en cuestión de unos pocos minutos, un buen colchón inflable es todo lo que necesitas. Pero claro, no todos son iguales, y escoger uno a la ligera puede traerte consecuencias importantes como amanecer con dolor de espalda o no descansar bien. Además, algunos se desinflan pronto, otros hacen ruido cada vez que te mueves etcétera. Hay que elegir bien.

¿Y cómo hacerlo? Pues tomando una decisión consciente y cuidados después de haber probado unos cuantos. Claro está, entendemos que no tienes tiempo para ello, pero nosotros hemos decidido hacerlo por ti y hemos seleccionado nuestros diez colchones hinchables favoritos después de valorar cuestiones como su nivel de firmeza, lo fácil que es de inflar, su tamaño cuando no tiene aire. Prácticos y cómodos, estos son nuestros diez colchones inflables favoritos del momento.

Selección de los mejores colchones hinchables del año.

Comparativa de sus características clave para que elijas el que más se adapte a ti.

Preguntas frecuentes para que resuelvas tus dudas.

Tabla comparativa de los mejores colchones hinchables 2025

Producto Medidas (cm) Estancia Tiempo de hinchado Firmeza Extras destacados Colchón hinchable Intex 137x191x25 Interior y exterior 3 min 30 seg Firme Soporta hasta 272 kg, 8 láminas verticales Colchón hinchable individual 76x191x25 Interior y exterior 2 min 30 seg Firme Superficie aterciopelada, resistente, ligero Colchón Prestige hinchable 137x191x25 Exterior 3 min 30 seg Firme Bomba de batería, superficie lavable Colchón hinchable grueso Intex 99x191x42 Interior 2 min 15 seg Firme Almohada incorporada, elegante, duradero Colchón inflable Active 99x187x46 Interior y exterior 1 min 30 seg Blando Almohada integrada, 21 resortes internos Colchón flocado Bestway fino 188x99x22 Interior y exterior No especificado Normal Superficie flocada, parche de reparación incluido Colchón inflable matrimonial 137x193x46 Interior y exterior 3 minutos Firme Multicapa, muy silencioso, impermeable Colchón inflable Bestway 203x152x46 Interior y exterior 4 minutos Normal Bomba integrada, soporta hasta 295 kg Colchón hinchable KESSER 203x152,5x51 Interior y exterior 2-5 minutos Media Almohada elevada, ergonómico, ideal furgoneta o tienda Colchón infantil hinchable 114x178x71 Interior No especificado Media Con forma de osito, bordes elevados para mayor seguridad infantil

1-39

Uno de los colchones hinchables más populares en la actualidad es este modelo de Intex, que cuenta con unas medidas de 137x191x25 centímetros. Destaca especialmente por estar elaborado con una tecnología de fibras de poliéster de gran resistencia que no se desgastan con el paso del tiempo ni con el uso, ofreciéndote una estabilidad permanente. Tiene unos acabados en color crema y unos bordes redondos y se compone de ocho láminas verticales. Podrás inflarlo rápidamente en 3,30 minutos y además es ideal para parejas, soportando un peso máximo de 272 kilogramos.

Características e información:

Marca: Intex

Modelo: Classic Downy

Color: Beige

Medidas: 137x191x25 cm (Hay otras disponibles)

Estancia: interior y exterior

Tiempo hinchado: 3min 30seg

Firmeza: firme

3-39

Si estás buscando un colchón hinchable individual de gran calidad, esta alternativa de Intex que te presentamos a continuación no te decepcionará. Se trata de un colchón ideal para usar en interiores y en exteriores, con unas medidas de 76x191 centímetros. Tiene una altura sobre el suelo de 25 centímetros, lo que te garantiza una gran comodidad y soportará hasta 136 kilos. Ha sido fabricado con tecnología Fiber-Tech y cuenta con un exterior de PVC laminado con una superficie aterciopelada y fibras de poliéster en su interior que le dotan de una gran firmeza y resistencia.

Características e información:

Marca: Intex

Modelo: Classic Downy de la gama Dura-Beam

Colores: Azul

Medidas: 76x191x25 cm

Estancia: interior y exterior

Tiempo hinchado: 2min 30seg

Firmeza: firme

4-35

El Prestige es un colchón hinchable Intex que viene con una práctica bomba de batería y está elaborado con tecnología Fiber-Tech para garantizarte el mayor confort posible cuando duermas en exteriores, al aire libre o de acampada. Está elaborado con fibras de poliéster que, además de garantizarte un gran confort, lo hacen muy ligero, poco voluminoso a la par que ultra resistente. Asimismo, se trata de un colchón fiable y por encima está cubierto con un material aterciopelado que es sencillo de limpiar y ampliamente resistente al agua.

Características e información:

Marca: Intex

Modelo: INTEX Prestige Downy

Colores: Verde

Medidas: 137x191x25cm

Estancia: exterior

Tiempo hinchado: 3min 30seg

Firmeza: firme

intex indiv grueso

Otra fantástica opción de Intex es este colchón hinchable individual de tecnología Fiber-Tech con unas medidas de 99 x 191 x 42 centímetros. Cuenta con miles de fibras de poliéster que lo hacen muy resistente y garantizan durabilidad. Su textura es aterciopelada y elegante y tiene acabado en forma de almohada para aportar una mayor comodidad.

Características e información:

Marca: Intex

Modelo: Dura-Beam Plus Deluxe Pillow

Colores: Azul marino y gris

Medidas: 99x191x42cm (Otras disponibles)

Estancia: interior

Tiempo hinchado: 2min 15seg

Firmeza: firme

5-35

Este colchón de Active hinchable cuenta con una capa externa gruesa, impermeable y resistente que ofrece una comodidad óptima. Además, integra una bomba eléctrica para poder inflarlo en menos de un minuto y medio en cualquier lugar. Cuenta con un diseño ergonómico con 21 resortes que te garantizarán un gran soporte y comodidad. También integra una almohada para la cabeza y para el cuello y es de tamaño individual, con unas medidas de 99x187x46 centímetros.

Características e información:

Marca: Active Era

Modelo: Dura-Beam Plus Deluxe Pillow

Colores: Azul marino y gris

Medidas: 99x187x46cm (Otras disponibles)

Estancia: interior y exterior

Tiempo hinchado: 1min 30seg

Firmeza: blando

bestway colchon indiv

A continuación, hemos elegido el colchón inflable individual de Bestway ideal para festivales y para ir de acampada o usar como colchón interior en la tienda de campaña. Tiene unas medidas de 188x99x22 centímetros y cuenta con válvulas para poder inflarlo y desinflarlo rápidamente. Además, cuenta con una estructura muy estable y con una superficie flocada que te garantizará el mayor confort posible. Es una alternativa perfecta para utilizarla en interiores y en exteriores y viene con un parche de reparación de gran resistencia y calidad.

Características e información:

Marca: Bestway

Modelo: 67001

Colores: Azul

Medidas: 188x99x22

Estancia: interior y exterior

Tiempo hinchado: No especificado

Firmeza: Normal

7-36

Como siguiente alternativa te presentamos un colchón inflable matrimonial multicapa elaborado con tela de PVC laminada, resistente y de gran calidad. Es muy resistente al desgaste, cómodo y fácil de inflar y de desinflar. Además, cuenta con una cobertura exterior gruesa, impermeable y confortable. Este colchón es también ligero y sencillo de almacenar y te proporcionará un soporte único para un descanso profundo. Además, no hace nada de ruido y es apto para usarlo en casa, de camping o en tu vehículo.

Características e información:

Marca: iDoo

Modelo: B09N8VK9MD

Colores: Azul y gris

Medidas: 137x193x46cm

Estancia: interior y exterior

Tiempo hinchado: 3 minutos

Firmeza: Firme

8-35

A continuación hemos escogido un colchón hinchable de Bestway en formato colchón flocado con un tamaño de 203x152x46 centímetros, ideal para usarlo como colchón de camping o como colchón de piscina. Soporta hasta 295 kilos de peso y cuenta con una bomba de inflado integrada que te permitirá hincharlo en tan solo 240 segundos y desinflarlo también rápidamente. Viene con parches de reparación autoadhesivos y es una alternativa recomendada sobre todo para usos en exteriores.

Características e información:

Marca: Bestway

Modelo: 67403

Colores: Negro

Medidas: 203x152x46 cm

Estancia: interior y exterior

Tiempo hinchado: 4 minutos

Firmeza: Normal

Kesser colchón hinchable

A continuación, hemos elegido un colchón inflable para dos personas con unas dimensiones de 203 x 152,5 x 51 centímetros que viene con una bomba de aire eléctrica integrada para poder inflarlo rápidamente. Es ideal para usar tanto en casa como de campamento o de viaje y cuenta con un diseño especial, ya que incorpora una práctica almohada elevada con unos acabados ergonómicos que te aportarán el apoyo perfecto para tu cabeza y tu cuello. Asimismo, cabe reseñar también que es un colchón inflable resistente, cómodo e ideal para furgonetas y para usar como colchoneta en una tienda de campaña.

Características e información:

Marca: KESSER

Modelo: KESSER

Colores: Beige

Medidas: 203 x 152,5 x 51 cm

Estancia: interior y exterior

Tiempo hinchado: No especificado

Firmeza: Media

10-37

Para cerrar esta completa recopilación hemos querido seleccionar un colchón inflable infantil con un diseño muy bonito que fascinará a los más peques de la casa y les ayudará a descansar mejor cuando durmáis al aire libre o en la furgoneta o autocaravana. Se trata de un colchón Intex de gran calidad en un bonito color crema y con forma de un osito de peluche. Tiene unas medidas de 114x178x71 centímetros y está elaborado con PVC de gran calidad, además de incorporar un colchón extraíble en color azul pastel. Cuenta con unos bordes exteriores más altos para aportar seguridad al descanso de los pequeños y pueden inflarse rápidamente en dos minutos. Además, incorpora la tecnología Fiber-Tech para garantizar el sueño perfecto de los niños.

Características e información:

Marca: Intex

Modelo: 86852861

Colores: Crema

Medidas: 114x178x71 cm

Estancia: interior

Tiempo hinchado: No especificado

Firmeza: Media

Con un colchón hinchable podrás descansar donde quieras sin renunciar al confort. Existen modelos para niños, alternativas para adultos, colchones inflables de dos plazas y opciones individuales. ¿Qué colchón inflable vas a escoger?

Guía para comprar un colchón hinchable y preguntas frecuentes

¿Tienes alguna duda respecto a la compra de un colchón inflable? Quizá en este apartado encuentres la respuesta que buscas.

¿Qué valorar al comprar un colchón hinchable?

A la hora de elegir un colchón inflable son varias las cuestiones que tienes que tener en cuenta. Por una parte has de tener claro qué uso vas a darle y si este va a ser utilizado por una o dos personas para escoger un modelo individual o uno doble. Por otro lado puedes fijarte en si cuenta con un hinchado eléctrico o con un hinchado manual, pues el esfuerzo que deberás hacer en cada uno de los casos no es el mismo.

Además de estas cuestiones, debes fijarte en el material con el que están fabricados, pues has de asegurarte que sea duradero. También has de buscar uno impermeable en caso de que quieras utilizarlo en exteriores. Por último, fíjate en los kilos que soporta, pues es otro factor importante para que no se pinche.

¿Cuánto dura un colchón inflable?

Los colchones hinchables duran como mínimo un año si se le da un uso regular. No obstante, si se le da un uso esporádico su vida útil se alarga mucho más en el tiempo.

¿Cuál es la mejor marca de colchones hinchables?

Intex es una de las marcas mejores valoradas, tiene muchísimos colchones inflables disponibles en el mercado y entre todos ellos habrá, seguro, un modelo que se adapte a lo que buscas. Suelen ser colchones cómodos y resistentes, por eso recibe tan buenas reseñas de los compradores.

¿Cuánto peso soporta un colchón inflable?

Los individuales aguantan una media de 130 kg y los dobles, de 270 kg. Sin embargo, esto no es un dato exacto y todo depende del fabricante y del modelo en cuestión. De este modo, encontrarás algunos que aguantan menos y otros que soportan más de 300 kg.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.