Movistar+ tira el precio de su plataforma de streaming: Las mejores series, películas y deportes por solo 9,99€ al mes

Movistar Plus+ nació de la fusión de Movistar TV y Canal+ y el resultado fue una plataforma de streaming en la que disfrutar de las mejores producciones audiovisuales. Sin duda, le hace competencia a los gigantes del sector, porque tiene series y películas de estreno, así como una amplia variedad de documentales y deportes. Su oferta es infinita y su precio, de los más atractivos del mercado.

Esta plataforma es para ti si tu plan favorito es el de sofá y manta o si te gusta ver documentales interesantes, pero también si eres de esas personas que se desvive por el deporte. El catálogo de Movistar Plus+ es tan amplio que encontrarás siempre eso que más te apetece ver. ¡Sin importar de qué operador seas! Pero lo mejor no es eso, sino su precio tan competitivo: por solo 9,99€ al mes, sin compromiso de permanencia y con la posibilidad de reproducir contenidos en dos pantallas de manera simultánea.

¿Todavía no lo tienes claro? Pues sigue leyendo, porque a continuación te detallamos todo lo que ofrece este servicio de streaming. Eso sí, una cosa puedes tener clara: no encontrarás tal variedad de producciones para todos los públicos en ninguna otra plataforma.

Movistar+: las mejores series, películas, documentales y podcast a tu alcance

No importa cuál sea tu contenido favorito, porque debes tener claro que en Movistar Plus+ vas a encontrarlo. Es una plataforma de streaming perfecta para seriéfilos y cinéfilos, también para curiosos que quieran aprender a través de los documentales. Pero eso no es todo, sino que en ella podrás también escuchar podcasts o ver tus deportes preferidos.

El catálogo de series de Movistar+ contiene producciones nacionales e internacionales para todos los públicos. Desde Outlander hasta Objetivo: París, pasando por Rapa o Marbella, encontrarás thrillers, dramas, comedias o lo que sea que te apetezca ver.

Por su lado, los más pequeños de la familia tendrán a su alcance un variado catálogo infantil con el que podrán divertirse, entretenerse y aprender a partes iguales. Para aprender, Movistar+ cuenta también con un amplio abanico de documentales, para saber más sobre el planeta o sobre personajes del mundo. Pero lo mejor de todo es que hay más de 10 estrenos mensuales.

En Movistar+ también encontrarás películas para todos los gustos gracias a las que disfrutar de grandes maratones de cine. Desde Top Gun: Maverick hasta Super Mario Bros. La Película, las opciones son múltiples. Y es que la plataforma cuenta con más de 700 largometrajes entre los que hay películas españolas, producciones independientes y hasta piezas del cine más prestigioso.

Por si todo esto no fuera suficiente, esta plataforma de streaming pone a tu disposición más de 80 canales distintos, con todo tipo de contenidos, así como una sección de programas de entretenimiento del que destacan Ilustres Ignorantes o El Consultorio de Berto. Sin olvidar los canales de música o los espacios deportivos, de los que también hay mucha variedad.

Ahora, Movistar Plus+ cuenta también con la nueva sección VideoPodcast, en la que los consumidores pueden escuchar podcasts tan conocidos como por ejemplo Estirando el Chicle.

La plataforma para amantes del deporte

Ver un partido de cada jornada de LaLiga EA Sports o disfrutar de 3 partidos semanales de LaLiga Hypermotion es posible con Movistar+ Deportes. También ofrece lo mejor de la Champions y la Premier League, famosos torneos de tenis, dos partidos de la ACB cada jornada, la Euroliga o lo más importante de la NBA. Con Movistar+ podrás estar al día en las grandes competiciones deportivas, que ahora están más accesibles que nunca.

Los deportes están divididos por secciones, que van desde fútbol hasta ciclismo, pasando por pádel, rugby o atletismo. Pero tal es la variedad que, para que el usuario no se pierda, podrá ver un calendario deportivo para estar al tanto de los diferentes encuentros de la jornada, así como de las horas de emisión.

Movistar Plus+ es una de las plataformas de streaming más completas que existen en la actualidad en cuanto a documentales, series y películas se refiere. Pero además de eso, es una plataforma que ofrece contenidos deportivos de calidad, música y podcasts. ¡Sin tener que pagar más de lo habitual!