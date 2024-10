Jorge Javier no olvida y apunta directamente a Àngels Barceló por su Premio Ondas: "Me ofrezco voluntario"

En la tarde del miércoles se dieron a conocer los ganadores de los Premios Ondas. Para quién no los conozca son unos galardones que se entregan a diferentes profesionales de radio, televisión, publicidad en radio y música. Son concedidos anualmente por Ràdio Barcelona, emisora de la cadena SER.

En la edición de 2024, la 71.ª, los flamantes ganadores han sido múltiples. Por ejemplo en televisión, La Revuelta de David Broncano se ha llevado el reconocimiento al mejor programa de entretenimiento o el caso de éxito de las presentadoras Isabel Jiménez y Marta Reyero y las series La Mesías y Rapa.

En el caso de la radio, el mejor programa ha sido Ficción sonora de RNE y la mejor programación especial para El Mar. El Mur de 3Cat junto a El asesinato de Kennedy, 60 años después de Onda Cero. Pero una de las grandes protagonistas de estos Ondas 2024 ha sido Àngels Barceló que se ha alzado con Premio Ondas a la mejor labor profesional.

De esta manera, la lectura barcelonesa que dirige desde 2019 el programa Hoy por hoy, en la cadena SER ha sido elegida para poner en valor su larga trayectoria profesional en la radio y en los medios de comunicación.

Hasta aquí todo normal y todo son alegrías para Barceló. Pero hay una persona, en cuestión un compañero de profesión, que ha recibido la noticia del premio de la locutora catalana de una manera distinta al resto de los demás profesionales.

Barceló, galardonada

Para explicar lo sucedido tenemos que echar la vista atrás y remontarnos a octubre de 2009. Fecha en la cual, Jorge Javier Vázquez recibió el Premio Ondas al mejor presentador de televisión por "renovar renovar con brillantez y sentido del humor el rol del presentador en un género controvertido".

La elección de Jorge Javier no estuvo exenta de polémica y algunos profesionales no dudaron en criticar duramente, con palabras y acciones, que el presentador de Sálvame fuese el elegido.

El asunto fue tal que los elegidos para entregarle el galardón al presentador catalán se negaron a hacerlo. De esta manera, los locutores de radio Carles Francino y Àngels Barceló hicieron caso omiso a la organización de los Ondas y no entregaron el galardón a Jorge Javier Vázquez.

Ahora, justo después de conocerse de que Barceló es la galardonada con el Ondas a mejor labor profesional, Jorge Javier ha querido cobrarse su particular venganza. Durante este jueves, el presentador de El diario de Jorge y Gran Hermano ha publicado un tuit donde ha dejado claro que no olvida el polémico gesto que realizó Barceló, allá por 2009. Es decir, hace 15 años. Casi nada

En el caso altamente improbable de que nadie quiera entregarle el @Premios_Ondas a @AngelsBarcelo, me ofrezco voluntario. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) October 24, 2024

Desde su perfil oficial en X, antiguo Twitter, Jorge Javier publicaba: "En el caso altamente improbable de que nadie quiera entregarle el Premio Ondas a Àngels Barceló, me ofrezco voluntario". El presentador también mencionó a la locutora de radio en el tuit, por lo tanto, es seguro que Barceló es conocedora de esta pulla que le ha dedicado.

Por su parte, Carles Francino también dedicó unas palabras hacia Jorge Javier, cuando se le entregó el Ondas en 2009: "No tengo nada en contra de él. Ese tipo de televisión, a mí, ¡a mí personalmente!, me parece repugnante, pero ni hago campaña para que la gente no lo vea, ni nada; si me preguntan, respondo".