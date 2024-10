¿Cuánto dinero han recibido Carolina Marín y Joan Manuel Serrat por su Premio Princesa de Asturias 2024?

Durante la tarde de este viernes, 25 de octubre, ha tenido lugar la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2024. Esta edición es la sexta de Leonor de Borbón, aunque se distingue de las demás por ser la primera en la que participa siendo mayor de edad.

En cuanto a los galardonados durante el evento en el Teatro Campoamor de Oviedo, encontramos nombres tan conocidos como el de la olímpica Carolina Marín (Deportes), Joan Manuel Serrat (Artes) o Marjane Satrapi (Comunicación y Humanidades), la autora de cómics iraní que ha reflejado la historia de su país mediante su obra.

Además de una insignia de conmemoración, un diploma acreditativo y una escultura de Joan Miró, que conforma el símbolo oficial de los premios, los premiados recibirán una suma monetaria de 50.000 euros. Además, la propia Fundación Princesa de Asturias hace hincapié en que "la cantidad se dividirá a partes iguales cuando el premio sea compartido".

Carolina Marín recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024 Xuan Cueto Europa Press

Precisamente, en la categoría de Investigación Científica y Técnica, el importe del premio deberá repartirse entre los cinco premiados: Daniel J.Drucker, Jeffrey M. Friedman, Joel F. Habener, Jens Juul Host y Svetlana Mosjov.

Sin embargo, existen excepciones. En el artículo 4 del reglamento de esta ceremonia se especifica que "los premiados que no asistan a recoger el galardón de la ceremonia de entrega solo recibirán el diploma acreditativo". Por tanto, en caso de no poder estar presente en el evento, no recibirían dicha cantidad ni la escultura.

Por otro lado, también se deja claro que cuando aceptan el premio "se comprometen a participar en las actividades y actos organizados por la Fundación en los días inmediatamente anteriores y posteriores al de la celebración de la ceremonia de entrega".

Precisamente, con anterioridad a la gala, la familia real recibió esta mañana en audiencia los galardonados, así como a los presidentes de los jurados y a los miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias.

Además, también han sido anfitriones de los ganadores de los Premios Fin de Grado 2023 de la Universidad de Oviedo, al Hijo Predilecto 2024, Hijos Adoptivos 2024 y de las Medallas de Asturias 2024.

En cuanto al acto de este viernes, ha sido presidido por los reyes, así como por la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Finalmente, además de ser la primera edición con Leonor de Borbón como mayor de edad, también ha sido el décimo año que cumple como presidenta de honor de la Fundación.

Todos los premiados

La lista de ganadores que han protagonizado la entrega de premios de hoy está llena de personajes ilustres, que han aportado su granito de arena en áreas tan importantes como la ciencia, la cultura o la cooperación internacional.

Los protagonistas de este viernes han sido Joan Manuel Serrat (Deportes), Marjane Satrapi (Comunicación y Humanidades), Carolina Marín (Deportes), Michael Ignatieff (Ciencias Sociales), Ana Blandiana (Letras), Magnum Photos (Concordia), la Organización de Estados Iberoamericanos para Educación, la Ciencia y la Cultura (Cooperación Internacional) y Daniel J. Drucker, Jeffrey M. Friedman, Joel F. Habener, Jens Juul Holst y Svetlana Mojsov (Investigación científica).