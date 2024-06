PcComponentes rebaja a 295€ (antes 399€) el aire acondicionado portátil que te va a salvar el verano

El calor llama a la puerta, así que necesitas prepararte si no quieres pasar un verano abrasador en casa. Si no quieres meterte en la instalación de un aire de split, la mejor solución es tener un buen aire acondicionado portátil que sea fácil de mover, potente, consuma poco y además no haga ruido. ¿Una combinación imposible? Con la marca Olimpia no. El referente en refrigeración tiene un aire portátil que cumple todo eso y, además, está en oferta a un precio increíble.

Y es que PCComponentes ha lanzado una oferta especial con la que te puedes llevar el Aire Acondicionado Portátil Olimpia Splendid Dolceclima con un descuento del 26%. Una promoción con la que, en lugar de pagar los casi 400 € que cuesta, te puedes hacer con él por solo 295 €. Una rebaja con la que no solo ahorras más de 100 €, también te ahorras un verano repleto de calor. ¿Quieres ver todo lo que puede ofrecer? Pues sigue leyendo.

