El 'dos' de Interior admite "múltiples contactos" con Koldo y que pudo ser él su enlace para las macarillas

Comparecía Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad, número 2 del ministro Marlaska, en la comisión de investigación del Senado pocas horas después de que este periódico revelara que fue él, Pérez, quien facilitó el contacto de Koldo García que desembocó en que la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, fuera la adjudicataria de un contrato de 3,5 millones de euros.

"Estamos tratando de saber quién introdujo a Koldo en Interior", ha dicho el senador del PP, Fernando Martínez-Maíllo, blandiendo la información de EL ESPAÑOL impresa en un folio.

La relación con Koldo de Rafael Pérez ha centrado la comparecencia y ha dado lugar a momentos hilarantes. Porque ha llegado a negar, a afirmar y a decir que "no lo recuerda" preguntado por esta cuestión. Finalmente, ante la insistencia de la oposición, ha admitido: "No puedo negar que contactara con Koldo para buscar mascarillas. No quiero faltar a mi obligación de decir la verdad".

A partir de ahí, ante la estupefacción de los senadores populares presentes, Rafael Pérez ha ido modulando su respuesta, en ocasiones más cercana al "sí" y en ocasiones más cercana al "no".

"¡Pero, entonces, sí o no! ¡Sí o no!", repetía desesperado el senador del PP encargado de interrogarle.

Esta mañana, EL ESPAÑOL detallaba que fue Rafael Pérez quien facilitó el contacto de Koldo para la compra de mascarillas y quien introdujo a la trama en el Ministerio del Interior.

Además, la crónica de este diario detallaba que, a cambio de esos contactos, Koldo hizo un favor personal a Pérez: el traslado del cuñado de éste –un empleado de AENA, dependiente del ministerio de Ábalos– desde Sevilla a Madrid.

"Eso no es cierto", ha respondido Pérez. "Entonces, supongo, se querellará contra EL ESPAÑOL", le ha repreguntado el senador del PP. "Si me tuviera que querellar contra cada pseudomedio que ha sacado noticias falsas sobre mí, estaría un día sí y otro también en los juzgados".

Rafael Pérez, que es juez, ha comparecido titubeante, consciente en todo momento de su obligación de decir la verdad, tal y como exige el Código Penal para este tipo de comisiones de investigación. De ahí que intentara alejarse de Koldo... pero sin poder negar lo evidente, entre esos aspectos el publicado esta mañana por este diario.

"Han pasado cuatro años (...) Quizás fui yo quien pasó el contacto. No lo recuerdo, pero le diría que no", ha contestado Pérez. Una respuesta distinta, por ejemplo, a esta de segundos después: "Contacté con todo el que pude para buscar material".

En clave más amplia, Rafael Pérez ha reconocido "múltiples contactos" con Koldo García, el asesor de Ábalos. Su relación con él venía de cuando el hoy número 2 de Interior era jefe de gabinete del ministro Marlaska.

"Usted es juez. Si estuviera al otro lado, viendo lo que estoy viendo yo, pensaría de usted... Tiene una pinta de culpable que no puede con ella", le ha espetado Martínez-Maíllo, el interrogador del PP.

Y seguía el intercambio de golpes.

–No tengo ningún miedo a haber mentido en esa comisión.

–Normal, porque ha respondido usted a las preguntas diciendo que sí, que no, y que no lo sabe.

Rafael Pérez también ha admitido que Koldo García visitó la secretaría de Estado de Seguridad; incluso que el asesor de Ábalos pudo estar en su despacho, "aunque no en una reunión formal tratando temas".

La única respuesta taxativa de Pérez ha tenido que ver con Aldama: "No le conozco, nunca le he visto".

El número 2 de Interior ha pedido tiempo para que las investigaciones judiciales sigan su curso, pero ha reconocido que existe un comandante de la Guardia Civil vinculado a la trama.

En cuanto al caso Delcy Rodríguez, el subordinado de Marlaska ha explicado que se enteró por Koldo de la visita de la vicepresidenta venezolana y que, acto seguido, avisó al ministro.

Después, ha reiterado que no sabe cómo Aldama, siendo un ciudadano de a pie, pudo entrar en las zonas restringidas del aeropuerto de Barajas junto a Koldo y Ábalos. Ni lo sabe –ha dicho– ni lo ha investigado.