Felipe González: "¿El Gobierno Frankenstein es progresista? Sí, sobre todo Puigdemont, que es el que más progresa"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha lanzado varios dardos al actual morador de la Moncloa, Pedro Sánchez. "Dicen que el Gobierno Frankestein es progresista. Sobre todo Puigdemont, que es el que más progresa", ha indicado, en referencia al Ejecutivo nacional y sus negociaciones con el líder independentista.

En una conferencia en su Sevilla natal, en el foro Guadaliuris, González se ha hecho referencia también a las negociaciones del Gobierno de Sánchez con el líder de Junts en Bélgica: "Yo no habría negociado con Puigdemont en Waterloo. No es un problema político, sino de dignidad", ha afeado el expresidente.

Ante una sala abarrotada, González ha criticado, también, la estrategia de negociación de Presupuestos de Pedro Sánchez: "Dicen que el decreto ómnibus nos lleva a la negociación de las cuentas. Qué cuentas. No se puede negociar un presupuesto viendo qué te pide cada uno para luego ajustar lo que ingresas y gastas", ha razonado.

Entre el público que ha llenado la sala, además del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha acudido una nutrida representación de representantes y políticos del PP. Han estado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el exalcalde y ahora eurodiputado, Juan Ignacio Zoido, o el consejero de Justicia, José Antonio Nieto.

También ha habido compañeros del PSOE: el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, el expresidente de la Junta, Manuel Chaves o el presidente de la Diputación, Javier Fernández de los Ríos.

La Constitución

El expresidente del Gobierno ha hecho una defensa a ultranza del papel de la Constitución como regla fundamental del Estado y de la necesidad de que los niños aprendan en el colegio sus principios y valores. "Es algo que nunca he conseguido", ha lamentado, con una copia del libro en la mano.

A ratos serio, a ratos de broma, González ha 'agradecido' al alcalde de Sevilla que no se la haya ocurrido ponerle una calle en la ciudad. "En este país hay dos cosas muy precarias: el empleo y las calles y los monumentos", ha comentado.

Además de esa defensa de la Carta Magna y los 'dardos' a Sánchez, González ha reivindicado que el cambio que se ha producido en España en las últimas cuatro décadas es "el más importante de los últimos cuatro siglos".

"Hablan del 'régimen del 78'. En el 78 hubo un pacto entre los españoles, un consenso para convivir en libertad y paz. ¿Y usted desprecia eso? ¿Prefiere ser nieto de la guerra que hijo de la democracia?", se ha preguntado.

Contra la "centrifugación"

González ha defendido "la descentralización" del Estado, pero ha criticado con dureza "la centrifugación". "Sin proyecto que nos cohesione, eso acaba mal. Fíjense las tonterías que veo de la España plurinacional. ¿Eso qué es? Que se autodeterminen. Yo también me quiero autodeterminar", ha bromeado.

En todo caso, la falta de proyecto común en España, ha señalado, le tiene "muy preocupado. Aterrado, aunque no se note". Y lo está, ha señalado, "por el Estado de derecho y por el estado de la izquierda".

Igual que ha cargado con algunas decisiones del Pedro Sánchez, también ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Aunque ha dicho "respetarlo", ha indicado que no puede decir que cesaría al fiscal general del Estado. "Eso no cabe en democracia, no se puede cesar al fiscal", ha defendido.

Sobre la cuestión de que no haya presupuestos, ha sido claro. "La Constitución dice que en los tres últimos meses de las anteriores cuentas hay que presentar el nuevo presupuesto. A mí me pasó que no pude hacerlo en mi último mandato. ¿Y qué hice? Disolví las Cortes y convoqué elecciones", ha señalado, marcando el camino a Sánchez.

"Antes el Presupuesto significaba algo"

"Pero claro, entonces el Presupuesto significaba algo. Lo dice la Constitución. Ahora la que no significa nada es la Constitución", ha ironizado.

El expresidente del Gobierno ha vuelto a cargar contra la dirección actual del PSOE cuando ha señalado que jamás se habría imaginado que su partido "despareciese como alternativa en el País Vasco y en otros muchos territorios".

"Yo he estado muchas más veces de cuerdo con Pedro Sánchez que Pedro Sánchez de acuerdo consigo mismo", ha indicado. "No me da tiempo a adaptarme al último cambio de Sánchez", ha afeado los vaivenes de discurso del presidente del Gobierno.

Sobre sus críticas a Sánchez, también ha hablado. "Dicen que estoy con el PP. Eso no es así. Si estuviera con el PP, ya habrían ganado", ha zanjado, una vez más medio en broma, medio en serio.