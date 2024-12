Los dos rivales de Espadas en el PSOE andaluz hacen méritos: pactan a sus espaldas la moción de Jaén y de Cádiz contra el PP

El PSOE ha dado dos golpes de efecto en los últimos días en Andalucía: una moción de censura contra el PP en Jaén que les dará la Alcaldía de la ciudad en enero y una negociación con el mismo fin en la Diputación de Cádiz.

Sin embargo, en ninguna de las dos maniobras ha estado en el centro de operaciones Juan Espadas, secretario general de los socialistas andaluces, aseguran fuentes del partido. En el caso de Cádiz, el líder socialista reconocía este mismo martes que no conocía el contenido del acuerdo.

"Yo estaba al tanto de las negociaciones que se están produciendo, pero no del contenido de las mismas, porque este tipo de negociaciones corresponden fundamentalmente al Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jaén y a su portavoz, Julio Millán", explicó Espadas este martes. Pero en las conversaciones había más nombres de Madrid.

Sobre la moción de censura de Jaén, detrás de las negociaciones han estado, sobre todo, dos figuras destacadas del PSOE. Se trata de María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Juanfran Serrano, diputado andaluz y mano derecha del secretario de Organización, Santos Cerdán.

Lo curioso es que ambos suenan como posibles reemplazos de Espadas al frente del PSOE de Andalucía. De hecho, se especula con que uno llegue a ser secretario general -Serrano- y la otra, candidata a la Junta -Montero-, cuestión que se antoja complicada porque lo habitual es que la misma persona tenga los dos cargos. Complejo, que no imposible.

Boix y Montero

¿Y qué pasa en Cádiz? Allí el PSOE negocia una moción de censura para hacerse con la Diputación, ahora en manos del PP con el apoyo del partido local La Línea 100x100. A los mandos de esta operación -incipiente, no hay acuerdo cerrado- está, una vez más, María Jesús Montero. Y, además, Juan Carlos Ruiz Boix, secretario general de los socialistas gaditanos.

¿Quién es Boix? Se trata del líder del PSOE de Cádiz y, además, uno de los críticos con la gestión de Espadas. Antes del Congreso Federal en Sevilla, ya señaló que quería cambio en la dirección andaluza del partido.

Esas declaraciones le costaron el vacío por parte de la dirección socialista andaluza. No le invitaron a una cena de confraternización -"solo se invitó a amigos y él no lo es", señaló un alto cargo del PSOE entonces- e intentaron que no estuvieran en los órganos de dirección federal.

No lo lograron porque Sánchez acabó metiéndole, cierto es que fuera del congreso ya y enmendando lo que se tachó de "error" desde la dirección del partido.

Espadas, Montero y Cerdán, en el Congreso Federal del PSOE en Sevilla. EP Sevilla

Así pues, Espadas, a días del Comité Director -se reúne este jueves en Jaén, también cargado de polémica por la hora y el lugar-, tiene a dos de los nombres que más suenan para sustituirle haciendo méritos a sus espaldas.

El caso de María Jesús Montero es especialmente relevante puesto que históricos dirigentes del PSOE andaluz y alcaldes con varios mandatos al frente de sus consistorios señalan que, si fuera ella la candidata, no pensarían abandonar a Espadas y apoyarla.

La cuestión es que hay quien en el PSOE de Andalucía ya sugiere que Montero podría ser candidata. ¿Cómo? Usando la misma estrategia que ya se usó en Cataluña: mandar a un ministro bien placeado y con buena acogida en el último momento.

La estrategia -más aun cuando en Andalucía se ve a Montero como el mirlo blanco que puede derrotar a Juanma Moreno y su incontestable mayoría absoluta- tiene la ventaja de que no hay desgaste del candidato, que se faja en anuncios interesantes para la comunidad si mojarse en el cuerpo a cuerpo con el PP.

Semanas complicadas

Pero esto es, por ahora, política ficción. La cuestión es que el PSOE andaluz -y Espadas, sobre todo- afronta unas semanas complicadas. Ahora se abren los plazos de presentación de candidatos y, después, recogida de avales si hay más de un candidato.

En una esquina del cuadrilátero, Espadas. En la otra, tres y nadie. Es decir: están los críticos de toda la vida -Luis Ángel Hierro, entre otros-, los susanistas -seguidores de Susana Díaz que se han reactivado- y los críticos de nuevo cuño -Boix, por ejemplo-. Tres. Pero, por ahora, no han designado candidato que les aglutine. Tres y nadie.

Es una cuestión de la que se quejan los 'oficialistas' de Espadas. Están dando 'puñetazos' al aire porque no hay rival. Personas de la máxima confianza del líder del PSOE andaluz explicaban este martes que querían que quien fuese diese el paso.

"Durante el Congreso Federal dijeron que saldría el candidato de los críticos; luego se dijo que el siguiente lunes; después, que tras el Comité Director; y ya hay quien dice que más tarde", ironizaba un alto cargo del PSOE andaluz cercano a Espadas.