El calor hace estragos en Andalucía: las clases pueden terminar antes y funcionarios teletrabajar

La subida de temperaturas en Andalucía comienza a hacer sus estragos. Ante esta situación, los colegios e institutos andaluces podrán terminar las clases antes de la hora oficial fijada en caso de que se den condiciones de altas temperaturas en las aulas.

Según recoge el Protocolo general de actuación en el ámbito educativo andaluz no universitario ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales, la decisión la tendrán que tomar los equipos educativos y podrá aplicarse en jornadas como la de estos días con avisos de calor en varias zonas de la comunidad.

Esta medida puesta en marcha el pasado año causó polémica, fue trending topic y noticia a nivel nacional, aunque la consejera de Educación, Patricia del Pozo, aseguró a este periódico cuando terminó el curso que ningún alumno había hecho uso de la misma.

Pero no sólo los alumnos tendrán este privilegio. También los juzgados andaluces dispondrán de un protocolo sobre climatización, elaborado por la Consejería de Justicia.

Este marcará las pautas de actuación ante episodios de temperaturas extremas, como la posibilidad de suspender el trabajo presencial cuando se excedan los 27 grados centígrados.

Es decir, cuando la temperatura en las dependencias judiciales donde se hagan trabajos sedentarios sea menor a 17 grados o supere los 27 grados podrán adoptarse medidas organizativas, siempre que se hubiera producido un fallo de los sistemas de ventilación o climatización.

Esta se pondrá inmediatamente en conocimiento de los servicios de mantenimiento del centro de trabajo para que, en un máximo de 24 horas, evalúen la avería y el tiempo estimado para resolverla.

Si no se puede reparar de forma inmediata, o no se puede disponer de sistemas portátiles de climatización para asegurar la temperatura adecuada según el protocolo, se trasladará la incidencia a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales o a los Servicios de Mantenimiento.

Todo ello con el fin de que estos hagan un seguimiento que determine en qué horario se excede de la horquilla de 27 a 17 grados en las instalaciones, lo que se comunicará a los delegados de prevención.

En caso de persistir la incidencia y mantenerse las temperaturas fuera de la horquilla fijada, la Secretaría General determinará, en el plazo máximo de 24 horas, la "suspensión del trabajo presencial", a partir de la hora en la que se espere que la temperatura ambiente exceda los límites del protocolo. Es decir, la ausencia en los puestos tiene que estar justificada con informe técnico.

Este documento pretende evitar situaciones de 'estrés térmico' en los trabajadores que prestan servicio en la administración de Justicia, tal y como informó el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en comisión parlamentaria.

Concretamente, para estos días está activo el aviso naranja por temperaturas máximas en la campiña de Córdoba y en el Valle del Guadalquivir, Sierra Morena y Condado en Jaén, y amarillo en comarcas de Sevilla, Jaén, Córdoba y Granada, y en todos estos puntos se puede aplicar ambos protocolos.

La salida anticipada de las aulas

Respecto al informe emitido para combatir el calor en las aulas, la norma cita que los centros docentes podrán flexibilizar el horario del alumnado con la finalidad de adaptarse a las circunstancias de altas temperaturas excepcionales, aunque esta flexibilización podrá implicar la salida anticipada del alumnado en los días en los que se active la alerta naranja o roja.

No obstante, dicha salida anticipada del alumnado no podrá realizarse antes de las 12 del mediodía y siempre tendrá que comunicarlo previamente y de manera adecuada a las familias. Estas tendrán que autorizar, en cualquier caso, la salida anticipada del alumnado menor de edad.

Además, debe personarse en el centro algún representante legal del alumno/a o persona autorizada expresamente por aquel, registrando por escrito la hora exacta del abandono del centro docente y firmando el preceptivo documento homologado por el centro. Es decir, si un padre o madre no puede recoger al menor al coincidirle con su jornada laboral, este permanecerá en el centro.

No obstante, en el caso de que se lleve a cabo la recogida de algunos menores, tal posibilidad no afectará nunca a la jornada lectiva, que se mantendrá sin alteración para aquellos alumnos no autorizados. Estos permanecerán en los centros educativos hasta que concluya el horario lectivo fijado desde el inicio del curso.

La norma no afecta a los docentes

El tiempo diario de la jornada escolar dedicado a los servicios complementarios tampoco se verá afectado manteniéndose el horario fijado desde el inicio del curso, además de que la norma no afecta a los docentes, que deben permanecer en el centro educativo hasta el final de su jornada laboral.

Los episodios de intenso calor que se vienen produciendo en los últimos días han provocado que al menos tres institutos de la provincia de Sevilla vean alteradas sus clases, al negarse los alumnos a entrar en las aulas, lo que se ha producido en Camas, Guillena y Almensilla, según informa EFE.

En el caso del IES Tartessos de Camas, el instituto cuenta con sistemas de refrigeración adiabática y placas solares fotovoltaicas, pero los sistemas de refrigeración no han llegado a ser activados, de modo que estos días sufren temperaturas en las aulas por encima de los 35 grados.

Por su parte, la portavoz de la plataforma 'Escuelas de Calor' que agrupa a familias y asociaciones de padres y madres de alumnos, Teresa Pablo, asegura que estas protestas están justificadas. "El calor sigue apretando y el alumnado de manera espontánea se rebela".

Se ha referido, además, a la Ley de Bioclimatización aprobada por la Junta en 2020, "que no se está aplicando", ya que "las aulas arden, son sofocantes y así no se puede dar clase".