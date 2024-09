La estafa de las tasas de la matrícula de la Universidad: "Si no liquida su deuda pasará al departamento de litigios"

Centenares de estudiantes universitarios de distintas ciudades de España están recibiendo correos electrónicos en los que se les insta a pagar tasas supuestamente no abonadas.

El remitente suele hacerlo desde una dirección de correo extraña, pero con un formato y una apariencia seria e institucional. En el documento se requiere al alumno que pague lo que debe de su matriculación. En realidad se trata de engaño sobre el que las autoridades ya están investigando.

"A pesar de nuestro recordatorio, todavía observamos un retraso en el pago de las tasas de la matrícula por un importe de 850 euros", dice uno de los correos al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Y continúa: "Si su deuda no se liquida antes del 27 de septiembre tendremos que enviar su expediente a nuestro departamento de litigios".

A continuación se facilita una cuenta bancaria en la que se debe realizar el pago. "Una vez regularizada tu situación, recibirás tu resultado dentro de los 2 o 3 días posteriores a la recepción de tu pago. Por lo tanto, no será necesario volver a contactar con nosotros", añade el correo. Y concluye: "Esperando una solución rápida, le enviamos nuestras distinguidas consideraciones".

Aunque el documento está escrito de forma correcta, llama la atención el hecho de que combina el tuteo con el tratamiento de usted.

Se trata de una nueva modalidad de estafa de la que ya están alertando las propias universidades afectadas. Se han detectado casos en la Universidad de Valencia y en la Universidad Autónoma de Madrid, y el asunto ya está siendo investigado por los especialistas de Policía Nacional y Guardia Civil.

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha emitido un comunicado urgente alertando a su comunidad sobre el fraude. Estos mensajes, que aparentan ser oficiales, solicitan pagos a nombre de la universidad, generando confusión entre estudiantes y personal académico.

"Estos mensajes pueden parecer oficiales, pero son completamente falsos", ha señalado la UAM en su comunicado, pidiendo a todos los estudiantes y trabajadores que extremen las precauciones.

Ante esta situación, la universidad ha proporcionado una serie de pautas para evitar que sus miembros sean víctimas del engaño: en primer lugar, no responder a ningún mensaje que solicite pagos. Luego, no proporcionar datos personales o financieros. No pinchar en enlaces sospechosos que acompañen dichos mensajes en los correos electrónicos. Por último, la UAM insiste en que, ante cualquier duda, los alumnos se pongan en contacto con la administración de sus centros.

Ciberseguridad

El Ministerio del Interior está incrementando en los últimos tiempos los esfuerzos en la lucha contra la ciberdelincuencia, la tipología delictiva que más está creciendo en España en los últimos 10 años.

La Policía Nacional y la Guardia Civil están al tanto de estos casos de ciberdelincuencia. Además de investigarlos en sus distintas unidades especializadas, suelen concienciar e informar a través de las redes sociales para que nadie caiga en ese u otros engaños similares.

En caso de recibir una comunicación de este tipo, los especialistas de Interior recomiendan no realizar ninguna entrega de dinero y denunciarlo.

La ciberseguridad, las estafas a través del teléfono móvil y la ciberdelincuencia son algunas de las mayores preocupaciones en los últimos años para la Seguridad Nacional.

Según el balance de criminalidad del año 2023 publicado por el Ministerio del Interior, en 8 años este tipo de estafas han aumentado un 508%, dado que en 2016 apenas se registraron 70.178 y en la actualidad se producen 470.388 ciberdelitos de las casi 2,5 millones de infracciones penales que hay en todo el país al año.