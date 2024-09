Carlos Mazón: "Cataluña va a conseguir una independencia de facto con el concierto fiscal"

Carlos Mazón concede a EL ESPAÑOL su primera entrevista de un curso político que ha comenzado frenético. La agenda la marca el concierto fiscal que Moncloa ha negociado con Cataluña y la reforma del sistema de financiación autonómica con el que Pedro Sánchez pretende diluir su concesión unilateral.

El presidente de la Generalitat valenciana, contundente, considera que "Cataluña va a conseguir una independencia, de facto, con el concierto fiscal". "La independencia fiscal es la última consecuencia, pero la primera en el objetivo de cualquier movimiento separatista que haya en cualquier Estado del mundo", asevera.

Ante la posible reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde hace una década, en la que la valenciana ha sido la autonomía más perjudicada en financiación efectiva por habitante, Mazón ya ha logrado un objetivo: que todo el PP reclame aprobar, primero, un fondo de nivelación que abone a corto plazo la cantidad que recibe de menos su autonomía.

Sobre la propuesta consensuada del PP a la que aspira Alberto Núñez Feijóo, Mazón anticipa que habrá fricciones, pero cree que el acuerdo es posible. "Cuando llegue el momento de hablar de la financiación, ya le adelanto que tendremos roces con el resto de comunidades del PP, y tendremos que ceder todos", afirma.

El curso que ahora comienza puede ser el de la "financiación singular" para Cataluña. ¿Qué está en juego con esta concesión de Sánchez a ERC a cambio de la presidencia de Salvador Illa?

La igualdad, la solidaridad... La España que conocemos, en esencia y en base, y la independencia real de Cataluña. ¿Para qué quiere alguien la independencia? ¿Para cambiar los colores de una bandera? ¿Para cambiar el color del uniforme de unos cuerpos de seguridad? ¿Para cambiar un letrero? ¿O para quedarse con sus impuestos? El concierto sería para Cataluña conseguir la independencia de facto, porque controlar los impuestos es el último fin de cualquier independencia, de cualquier separación.

Con la deuda de la Seguridad Social no nos quedamos. Esa, que nos la paguen. Con las deudas que también ha generado el propio Estado autonómico catalán, esa que nos la paguen. Sólo se quieren quedar con lo bueno. Pues imagínese usted si todos somos igual de irresponsables... Pues se acabaría España, se acabaría la economía de escala, se acabaría trabajar como un gran país. Ahora bien, todas las inversiones del Estado, toda esa rentabilidad de las inversiones nacionales, eso que siga, ¿no?.

Es una locura. Es la gran insolidaridad. No es una sorpresa que lo plantee el separatismo ni el supremacismo catalán. No lo es. Sorpresa ninguna. La gran sorpresa es el Partido Socialista. Hasta la fecha había jugado irresponsablemente. Pero ha dejado de jugar irresponsablemente para pasar a la acción irresponsablemente.

¿Qué le parece la oposición interna a Sánchez manifestada este sábado en el Comité Federal del PSOE?

El Partido Socialista, salvo en el caso del que depende de la Moncloa y en el valenciano, salvo en esos dos casos, está reaccionando en contra. La gran sorpresa es que la dirección del Partido Socialista, por primera vez en su historia, ha dicho, y está defendiendo públicamente, que quien más tiene, tiene que poner menos.

Es la ruptura de la progresividad, es la ruptura de la igualdad, es la ruptura de la solidaridad. Estamos ante un curso en el que por primera vez en la historia del Partido Socialista se quiere romper la solidaridad en España. Desde el punto de vista conceptual y de valores es gravísimo.

También es muy grave no saber la realidad exacta todavía, porque nadie tiene el detalle. Nadie ha visto una propuesta concreta. Incluso el propio Gobierno lo llama de una manera y la contraria, todo por el cálculo del día.

A la gran sorpresa histórica, a la gran irresponsabilidad histórica del Partido Socialista, lo que se une es la necesidad de salvar al marido de Begoña, de un follón de credibilidad y de honestidad que tiene en estos momentos.

¿Por qué lo considera una independencia de facto?

La llamo así, igual que la llamé golpe de Estado fiscal, porque es un golpe al Estado como lo conocemos. La independencia fiscal es la última consecuencia, pero la primera en objetivo de cualquier movimiento separatista que haya en cualquier Estado del mundo. Cartagena llegó a tener ejército y moneda propia cuando el famoso cantón de Cartagena. Esto es lo que buscan los pueblos con la independencia, separarse de todo. Por eso lo llaman golpe de Estado, porque es un golpe y además es mortal.

Carlos Mazón. Iván Villarejo

Los independentistas ya habían logrado los indultos y la amnistía. Como el concierto fiscal, fueron cesiones negadas previamente por el PSOE. La gran aspiración que resta es la del referéndum ¿Teme que llegue también?

Tengo ese temor porque todo lo que se ha venido negando ha venido ocurriendo. Es increíble. Oye, el 100% de las amenazas sobre las que nos decían que éramos unos alarmistas. El 100% de los avisos que algunos hemos venido haciendo siempre.

Un día pareció que igual se abarataba la malversación... y ha acabado la malversación en agua de borrajas. En España se puede malversar y sale casi gratis. Es que se habló de la amnistía, se habló de los indultos, y se nos acusó de alarmismo. Y ocurrieron los indultos y se ha hecho la amnistía.

Y lo último es que tenemos a un señor del PSOE que se ha presentado a su investidura en la Generalitat catalana diciendo que llega la "financiación singular" de Cataluña. Y resulta que el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, nada menos que con una ministra del Gobierno de España al frente, Diana Morant, está a favor de que seamos aquí los secuaces de los separatistas.

Yo no he visto al señor Lambán defenderlo, más bien al contrario. Yo no he visto a ningún socialista extremeño defenderlo, más bien al contrario. Yo no he visto a Page defenderlo, más bien al contrario. Me gustaría tener a ese PSOE en la Comunitat Valenciana.

Ya ve usted que hay socialistas, tanto en el Gobierno como en la oposición, que se están rebelando, con lo difícil que es rebelarse en este PSOE del terror orgánico que gestiona Sánchez, como todos ellos te confiesan en privado. Sin embargo, el socialismo valenciano es la gran decepción.

La Generalitat ha anunciado un recurso contra el futuro concierto y otras autonomías han hecho lo propio. ¿Se producirán de manera individualizada o el PP finalmente hará una ofensiva judicial conjunta?

Vamos a ver qué se plantea o qué no, porque el Partido Socialista es experto en liarnos a todos. No conocemos un texto, no conocemos un título, no conocemos porcentajes, no conocemos nada. Estamos en el terreno de las declaraciones. No hay Conferencia de Presidentes, no hay Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre esta cuestión.

Lo que sí que le puedo decir, en genérico y en concreto, es que todos los argumentos legales que tengamos, todas y cada una de las herramientas y recursos legales que tengamos para parar el fin de la solidaridad en España, los vamos a exprimir. Y estoy muy convencido de que con gran apoyo, no solamente de la mayoría del pueblo valenciano, sino también, y muy especialmente, de los votantes socialistas valencianos.

Sí tenemos muy avanzado, por otra parte, el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, validado por unanimidad por parte del Consejo Jurídico Consultivo valenciano. En los próximos días lo presentaremos.

Hay una cláusula en el Estatuto valenciano, la conocida como cláusula Camps, que fue ideada para poder adherirse a cualquier otro beneficio que lograra otra autonomía. ¿Contempla ejercerla?

Yo es que creo que se dan las circunstancias contrarias para desarrollar esa posibilidad. Esa cláusula está pensada para que la Comunidad Valenciana no esté por debajo, no esté en inferioridad. Es para evitar desigualdades, no para generarlas.

¿Como valora la promesa de Sánchez de reformar este curso el sistema de financiación?

Lo ha prometido tantas veces y le ha fallado tantas veces a los valencianos que se me acaban los adjetivos.

Isabel Díaz Ayuso ha pedido que los presidentes del PP no acudan a las reuniones bilaterales que Sánchez sí acepta ahora a celebrar. ¿Por qué discrepa usted?

Cuando alguien te debe 3.000 millones de euros de dependencia, 25 recortes al trasvase, las ayudas a la cerámica de Castellón o te debe el agua de l'Albufera, no hay nada mejor que que te llame. Yo acudiré y estaré encantado de mirarle a los ojos y recordarle todo lo que nos debe.

Feijóo está trabajando en una propuesta del Partido Popular, pactada por todos los presidentes autonómicos de la formación, para reformar el sistema de financiación autonómica ¿Ve posible el consenso?

Bueno, yo creo que conviene explicarlo. Estamos trabajando en una respuesta conjunta, no en una propuesta conjunta. Porque quien tiene que hacer la propuesta es el Gobierno de España. Quien está haciendo dejación de funciones es el Gobierno de España. Quien está prolongando un sistema de financiación claramente lesivo para todos los españoles en general y para los valencianos muy en particular es el Gobierno de España.

Ahora, cuando se producen agravios, abusos, privilegios y retos tan gravísimos como el que se está planteando en este momento con la financiación singular para Cataluña, lo que sí que va a haber es una respuesta conjunta frente a la injusticia que tiene que servir de base para acabar con los privilegios.

Carlos Mazón, en la sede de la Generalitat Valenciana en Alicante. Iván Villarejo

Si acabamos con los privilegios, tendremos que acabar también con los agravios. Y el agravio valenciano es un agravio que es bastante más evidente que el de los demás. Yo no quiero decir que unas comunidades estén bien financiadas y otras mal.

Yo repito y reitero que todas estamos mal financiadas, todas. Fíjese: incluida Cataluña, que le salió mal aquel tiro que se pegó en el pie porque jugó al corto plazo, como casi siempre, y, porque como casi siempre, son insaciables y siempre quieren más.

Pero dicho lo cual, para que todos mejoremos, necesitamos primero un fondo de nivelación. Que es, como su nombre indica, que nos podamos nivelar al resto de comunidades para lo que tenga que venir después. Esta idea es muy importante que la tengamos clara, y de momento es un gran éxito que todo el PP, de manera clara, haya respaldado esta reivindicación tan importante para la Comunitat Valenciana.

¿Cree que lograrán una postura conjunta sobre la financiación, un asunto tan complejo y con autonomías del PP con realidades tan distintas?

Yo se lo adelanto y ya se lo digo claro. Cuando llegue el momento de hablar de la financiación, ya le digo yo que tendremos roces con el resto de comunidades del Partido Popular. Y ya le adelanto yo, y lo sabemos, que el señor Mañueco hará hincapié en la despoblación, en el coste de los servicios y en la dispersión. Y nosotros haremos hincapié en la población pensando que es lo más importante, porque aquí se financian personas, no cosas.

Y sobre eso, luego habrá que compensar y tendremos que hacer un esfuerzo todos y tendremos que ceder todos, y estamos dispuestos a no levantarnos de una mesa sin que todos cedamos, pero en base a la realidad. Y hoy la realidad es que hay cuatro comunidades que están por debajo de la media, solo cuatro. Y hoy la realidad es que de esas cuatro, la que peor ha estado durante más tiempo es la valenciana. El acuerdo para solicitar todos el fondo de nivelación ya es un buen ejemplo de consenso.

El Partido Popular de toda España va a tener que hacer un esfuerzo también, lo digo también desde aquí con total transparencia y tranquilidad, en reconocer que hay un caso valenciano.

Cataluña quiere una singularidad para salirse, para tener un privilegio. Nosotros exigimos, ni siquiera pedimos, exigimos una singularidad para la Comunidad Valenciana para poder estar con los demás. No para separarnos de los demás, sino para poder estar con todos, para poder seguir construyendo España. ¿Cómo se puede construir España cuando 5,3 millones de españoles de la Comunidad Valenciana tienen que hacer más esfuerzo para su salud que los demás?

Feijóo ha hecho suya la reclamación del fondo de nivelación, pero deja de momento al margen la quita de la deuda que usted reclama, debido a que el 70% se atribuye a la infrafinanciación sufrida. ¿Será la deuda un escollo para el acuerdo entre las comunidades del PP?

Bueno, es que no sabemos qué va a plantear el Gobierno con respecto a la deuda. Hemos escuchado algunas frases sueltas, pero no sabemos nada. Hemos pedido aclaraciones y no se nos ha dicho nada.

Tenemos bastante acreditado que más del 70% de la deuda que tiene la Comunidad Valenciana es por esta mala financiación. Necesitamos una reconversión de nuestra deuda que reúna dos condiciones fundamentales: que reconozca nuestra infrafinanciación íntegra y que nos permita salir a financiarnos en los mercados.

Porque si no, la condonación de la deuda se puede convertir en el caramelo del niño bueno que se calla para blanquear el separatismo catalán. Esto es tanto como decirle a alguien que se está desangrando: "Toma una tirita y ya no llores más". Lo que necesitamos es una nueva financiación. Al juego del blanqueamiento no vamos a jugar, es pan para hoy y hambre para mañana. Por tanto, necesitamos primero un fondo de nivelación. Segundo, un nuevo sistema. Y luego vamos a abordar la deuda. Con todos, con la realidad de todos y cada uno, no de manera bilateral o jugando al privilegio.

Usted planteó un sistema de "financiación incentivada" en el que las autonomías tengan margen para bajar el IVA y quedarse la recaudación extra si logran con ello mayores ingresos ¿Ha compartido esta propuesta con Feijóo? ¿Le gustaría que formara parte del modelo del PP?

Yo lo que planteo es que uno de los elementos que debemos tener en cuenta es incentivar al que haga bien las cosas, incentivar al que no malgaste, incentivar al que sea serio con sus cuentas, incentivar al que prioriza los servicios sociales, incentivar al que elimina la grasa administrativa, incentivar al que baja la presión fiscal, sobre todo a los que más lo necesitan.

Yo sí creo que hay un debate técnico interesante a incorporar, cuando llegue el nuevo modelo de financiación, y es que una parte de esa financiación pueda venir en base a incentivos. Algo parecido a lo que se está haciendo con los fondos europeos. Cuando se reparten los fondos europeos hay un criterio base de reparto por territorio, pero luego, en función del grado de cumplimiento, para poder ejecutar esos fondos, a quien mejor los trabaja, a quien mejor los ejecuta, pues tiene un extra conforme va evolucionando la plurianualidad.

¿Por qué no incentivar a los que podemos generar riqueza y aportarla al bien común? Creo que es un debate, creo que es interesante y creo que merece la pena que lo discutamos entre todos. Es un debate muy incipiente, pero creo que conviene, como esto va a ir para mucho tiempo, ir incorporando elementos de incentivos para que no todo sea aquí la competición de a ver quién gasta más y de cualquier manera.

Otro gran asunto que está marcando la agenda a nivel nacional es la inmigración ilegal. ¿Cómo valora los mensajes que lanzó Pedro Sánchez en su gira africana?

Fue el dislate más absoluto, decir, una cosa y la contraria. Y en el asunto más grave desde el punto de vista social que tenemos en la Comunidad Valenciana, en España y en Europa. Es un dislate. Primero, que hay que deportar; luego, que no hay que deportar y luego, que sí hay que deportar.

Primero le pedimos a las comunidades autónomas que reciban, a las que ya hemos recibido y estamos al borde del colapso, nos llama inhumanos y nos llama insolidarios el mismo Gobierno que no nos da los recursos para poder atender a los menores, el mismo Gobierno que nos cuela menores en los repartos de mayores, sin preguntarles la edad ni verificar su edad antes de que llegue el reparto.

Carlos Mazón, durante la entrevista. Iván Villarejo

El error se convierte en pecado cuando de lo que estamos hablando es de un asunto social tan dramático. Y yo sé que puede resultar incómodo, duro, decir que habrá que poner límites y hacer una política seria, no solo a medio, sino para los próximos años, y hablarlo con Europa.

La primera reflexión que me niego a hacer es que este sea un asunto de 17 comunidades autónomas. Este es un asunto de 27 países de la Unión Europea, que es el primero que el Gobierno no ha abordado. No tener política migratoria y jugar a la demagogia de la frase del día es lo peor que se puede hacer.

Precisamente la recepción de menores migrantes no acompañados fue el argumento de Vox para romper el Gobierno autonómico. ¿Qué balance hace pasados los dos primeros meses? ¿Cree con la perspectiva de estos 60 días que fue un contratiempo o incluso una oportunidad para el PP para lo que resta de la legislatura?

Bueno, pues el tiempo lo dirá. Yo le tengo que decir que en este primer año que hemos trabajado estoy muy contento de la labor. Estamos a las puertas de un curso académico que para mí va a ser histórico, que nunca ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, que es poner en marcha la educación gratuita de cero a tres años. Estamos en el primer año en el que no se paga impuesto de la muerte (Sucesiones). Estamos en el primer año en el que nos hemos convertido en la comunidad con más desgravaciones fiscales para las rentas más bajas.

Hemos acabado con la policía lingüística y con el modelo de inmersión separatista supremacista catalán en la Comunidad Valenciana. Hemos reducido las listas de espera en la prioridad 1, que son las más urgentes, un 54%. Vamos a poner en marcha por primera vez la formación profesional fundamental con prácticas en empresas generalizadas desde el primer año, y hasta los autónomos van a poder ofrecerlas.

Todo esto lo hemos diseñado y lo hemos trabajado durante este año y yo estoy muy satisfecho del balance. A partir de ahí es Vox quien tiene que sacar sus reflexiones. Yo lo que voy a hacer es no pensar tanto en ecuaciones matemáticas electorales, sino en profundizar en el cambio y trabajar todos los días. Lo vamos a hacer con diálogo y con responsabilidad, también con Vox durante este tiempo, si me va a preguntar por los Presupuestos.

¿Contempla un escenario de prórroga de los Presupuestos de 2024 para 2025?

Estamos preparados para las dos cosas, porque es nuestra obligación, porque no tenemos mayoría absoluta. La responsabilidad es plantearse el escenario A y el B. Creo que vamos a hacer varias cosas distintas al Gobierno de España. En primer lugar, no vamos a rehuir nuestra responsabilidad de hacer los Presupuestos. Y vamos a dialogar con todos los grupos que se quieran sentar. Si alguno ni siquiera quiere sentarse, ahí tendrá que asumir su responsabilidad.

Ahora, estamos preparados para el caso B. Esta comunidad no se va a quedar sin capacidad de gobierno en ninguno de los casos.

Creo que Vox tiene una responsabilidad importante. Tiene 13 diputados en las Cortes Valencianas y puede ayudar mucho a que avancemos en libertad, a que avancemos en trabajo de impuestos, a que avancemos en defender la igualdad entre los españoles, a que sigamos reduciendo la grasa de la Administración, a que sigamos defendiendo el agua que merece nuestra tierra. Yo creo que a todo esto Vox puede seguir contribuyendo a la Comunidad Valenciana. Y espero que así sea, como también espero que Compromís y el PSOE estén a la altura de las circunstancias.

Con Compromís estamos ultimando una Ley de Accesibilidad Universal que me parece una propuesta muy interesante y que creo que hay que abordarla. Espero que en el PSOE, en algún momento, se den cuenta de que no pueden seguir bloqueando el desarrollo de nuestros órganos estatutarios, porque es un bloqueo unilateral ya del Partido Socialista. No tiene sentido que se sea capaz de negociar con el PP a nivel nacional el Consejo General de Poder Judicial y que aquí no seamos capaces de sentarnos para hablar de la Sindicatura de Cuentas.

Carlos Mazón. Iván Villarejo

Usted defendió con firmeza la ley de Concordia Valenciana aprobada el día que Vox rompió los acuerdos de gobierno, mientras otros presidentes de PP no hicieron lo mismo en otras Comunidades. ¿Se arrepiente de haber hecho suya esa ley impulsada por Vox?

No, no me arrepiento de que la violencia política y todas las víctimas de la violencia política tengan tratamiento en la Comunidad Valenciana. Además, básicamente lo que hice fue continuar, que no enmendar, la ley del Botànic, una ley que ya equiparaba a las víctimas de violencia política de la Transición con las del Franquismo. Nosotros lo que hicimos es que si hay una equiparación, pues que sea para todos.

A mí me llama mucho la atención cuando el PSPV o Compromís critican que hemos hecho una ley en la que se equiparan las víctimas del Franquismo con las de la Transición o las de la Democracia. Si ya lo hicieron ellos. Por eso comprendo que haya otras realidades de otras autonomías que tengan un prisma distinto, que otros responsables políticos puedan tener otro prisma distinto.

A mí no me parece bien que una víctima de ETA pueda ser víctima si fue en el 76, 77 o 78, y si eres víctima en el 79, ¿qué pasa, que ya no eres víctima de violencia política?

Lo que hacemos es respetar, mantener, consolidar todos y cada uno de los derechos adquiridos por las víctimas del Franquismo, desarrollarlos, consolidarlos y mantenerlos. Y ampliar una puerta que ya había abierto el Botànic. ¿Si Miguel Ángel Blanco hubiera sido de Castellón, lo hubiéramos dejado fuera de ser reconocido como víctima de violencia política según el criterio que maneja el PSPV? Yo no voy a pasar por esto.

¿Se puede hablar de un proceso de 'desinversión lingüística' con las políticas que está aplicando en Educación su conseller José Antonio Rovira?

Se puede y se debe hablar de un proceso de promoción del valenciano. Y se puede y se debe hablar de un proceso de eliminar la imposición catalanista-supremacista en el valenciano. Y es que una cosa que ya hemos visto en la práctica es que las políticas de inmersión lingüística anteriores no funcionan.

Es que se hablaba menos valenciano en el año 2023 que en el año 2015. Lo dicen todos los estudios que la propia consellería tenía y nunca enseñó. Los datos sociológicos que tenía la propia consellería dirigida por Compromís demostraban que esa política lingüística estaba haciendo que el valenciano retrocediera. El gran retroceso del valenciano ha sido con Compromís.

Por tanto, los que queremos el valenciano vía promoción y vía concordia nos merecemos una oportunidad. Entre otras cosas porque no hay un deterioro del valenciano, sino todo lo contrario. ¿Cuándo se ha planteado la expedición de certificados, los reconocimientos académicos al valenciano como estamos planteando nosotros? Nunca. Aprovecho para hacer un llamamiento a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana que viven en comarcas exentas, las denominadas castellanoparlantes, me refiero a la gente de Requena, de Utiel, de Torrevieja, de Orihuela.

Les convoco a que pidan la asignatura de valenciano, que sus hijos se examinen en la asignatura de valenciano, que va a haber promoción para ellos, que va a haber reconocimiento para ellos, que tiene premio estudiar valenciano. Lo que no tiene es castigo no hacerlo. Es exactamente al revés, estamos en la vía de la promoción, estamos en la vía del reconocimiento. ¿Se imagina usted que dentro de cuatro años vía promoción, vía fomento cultural, vía fomento teatral, vía fomento musical, se habla más valenciano?

Unos ya han fracasado en eso. Vamos a darles un poco de autonomía a las familias para que puedan decir, al menos, la base en la que quieren desarrollar no solamente la lengua materna, sino también la competitividad futura de los hijos. Porque no nos olvidemos que en la educación lo que estamos es preparando a los chavales para un durísimo mundo que hay ahí fuera.

El tema de la lengua ha sido fundamental en el primer año de la legislatura. ¿Qué otros retos afronta en Educación de ahora en adelante?

La gran revolución social de la Comunidad Valenciana para este curso es la educación gratuita de 0 a 3 años. Estamos hablando casi de 80.000 familias que van a tener la oportunidad de decidir, gratuitamente, dónde y de qué manera quieren hacer estimulación temprana para sus hijos. Es una herramienta para la conciliación, una herramienta para la corresponsabilidad, una herramienta también para la captación de directivos que puedan venir otras empresas sabiendo que van a tener facilidades para sus familias. Todo es positivo en la educación de 0 a 3.

Desde el punto de vista social es una gran revolución, pero incluso desde el punto de vista conceptual hay algo que no debemos de pasar por alto, que es que por fin la educación va a ser universal en la Comunidad Valenciana. A otros, durante años, se las ha llenado la boca con el término educación universal. ¡Oiga, si no es para todos, no es universal, no puede serlo!

Una herramienta para esa promoción del valenciano es À Punt, ¿qué pretende hacer la Generalitat Valenciana con la nueva ley de televisión aprobada? ¿Existe riesgo de que termine cerrando, como en otras etapas del PP, si no se alcanzan las audiencias previstas?

El riesgo de que À Punt estuviera o cerrada o colapsada es el que hemos corrido durante estos años con el Botànic. ¿Cuál es el reto de À Punt? Que se vea. Somos la tele autonómica que menos se ve de toda España. Una televisión pública que no conecta con la gente, que no es capaz de contar a la gente lo que pasa en su tierra, con la lengua que se habla en su tierra, con las tradiciones que pasan en su tierra… La gente no es capaz de sintonizar más que en un 1% o un 2% cuando llegan las fiestas de tu pueblo...

Lo que tiene que cambiar es la profesionalidad, la calidad, el enfoque comercial, la libertad, la sensación de una gestión para que se vea. El riesgo de que se cierre À Punt es cero.

Ahora, yo creo que estaba en una especie de cierre técnico cuando nadie la ve. Por tanto, de lo que se trata es de que se vea, de que un señor de Almoradí, Requena, Vila-real o Vinaroz conecte su televisión para ver qué pasa en su tierra. Y esto es lo que no ha ocurrido. Tenemos un camino potente por delante.

Teníamos dos opciones: o seguir como hasta ahora haciendo como que no pasara nada o luchar por que se vea. Es que hay teles autonómicas que están en 15%, 16% y 17%. Y À Punt no pasa del 2%. A mí me daría vergüenza si acabamos la legislatura con una tele que no conecta con su gente. Significaría que no estamos siendo capaces de promocionar nuestra tierra como toca.

Es muy grave, más allá de lo lingüístico, porque una tele propia es una gran herramienta para promocionar nuestra lengua, pero no para imponerla.

¿Cree que se está ejecutando un plan premeditado para acabar con el trasvase Tajo-Segura? ¿Es normal que Teresa Ribera siga de ministra tras presentarse al Parlamento Europeo?

A la primera, sí. A la segunda, no. Sí que hay un plan premeditado para acabar con el trasvase Tajo-Segura. No hay duda. Y nosotros vamos a seguir poniendo pie en pared como lo estamos haciendo. Por primera vez se recurre todo. Por primera vez se trabaja en una Mesa del Agua que hemos querido ofrecer para la Comunidad Valenciana, un modelo que le fue muy bien a la provincia de Alicante.

Fíjese, no hubiera habido trasvase Júcar-Vinalopó sin una Mesa Provincial del agua en Alicante. Yo estoy convencido de que fue clave por su capacidad normativa, su capacidad de autoridad moral, académica y científica, de ese modelo para conciliar las voluntades entre los regantes de Alicante y Valencia. Yo ahora la propongo para la Comunidad Valenciana.

Todas las universidades, regantes están a favor, salvo Compromís y el PSOE que llevan meses diciendo que lo están estudiando. Que no saben si van a nombrar representante o no. Y mi paciencia se está acabando. El señor Baldoví me engañó en mi despacho cuando me dijo que en 15 días me daría un sí o un no o un nombre. Han pasado cuatro meses y no tengo nada. Diana Morant, en mi despacho, me dijo que iba a estudiar el tema, y no tengo respuesta.

Carlos Mazón. Iván Villarejo

Así que este trimestre vamos a poner en marcha la Mesa del Agua en la Comunidad Valenciana con todos menos con el PSOE y con Compromís. Habrá sillas vacías esperando a que amablemente quieran venir a participar. Pero ya no vamos a esperar más tiempo a Compromís y al PSOE, porque no podemos esperar eternamente a tener una herramienta que creo que puede ser positiva.

En las próximas horas serán bienvenidos si me dan un nombre, pero lo vamos a poner en marcha con todo nuestro rigor. Por ejemplo, con el mejor plan de depuración de aguas que ha habido hasta la fecha en la Comunidad Valenciana. Vamos a seguir demostrando que seguimos aprovechando el agua con responsabilidad, porque si no, perderemos la autoridad moral para pedirla, que es lo que pasó con Cataluña.

Ya había problemas de abastecimiento en Barcelona y durante decenas de años no han hecho obras de depuración. Bueno, pues aquí, durante ocho años no ha habido un solo plan de inversiones de depuración de aguas en la Comunidad Valenciana. Ni uno solo. Nosotros hemos llegado y el primer año hemos hecho el plan de 60 millones para depurar.

"Estoy acongojado porque [Teresa Ribera] pueda llegar incluso a mandar, no lo que ya manda, sino más, en una comisaría europea de estos asuntos"

¿Y la ministra en Europa?

Me parece un dislate. La ministra está reprobada por las Cortes Valencianas en una reprobación que propuse yo. Porque no merece otro trato que la reprobación. Primero, por los 25 recortes al trasvase. Y en segundo lugar porque nos ha engañado. Yo he estado con la ministra y me engañó. Le pedí cuatro cosas. Me dijo que sí a las cuatro y me engañó en las cuatro. Se dice pronto.

Hablamos de un grupo de trabajo para las normas de explotación del Tajo-Segura y no hubo un grupo de trabajo. Hablamos de las obras rápidas y necesarias para el Júcar-Vinalopó, sobre todo con el embalse de San Diego, que es urgente, que si quieres arroz Catalina. Hablamos del caudal ecológico de la Albufera...

Es una detrás de otra y yo estoy acongojado porque esta señora pueda llegar incluso a mandar, no lo que ya manda, sino más, en una comisaría europea de estos asuntos.

¿En qué punto está actualmente su propuesta de un campus Interuniversitario de Medicina en Alicante?

En el que la Universidad de Alicante quiera. Estamos todos de acuerdo menos la UA, que no ha terminado de responder, y yo creo que no tiene nada que ver con el fallo sobre si se concedió bajo ley el grado de Medicina. Nosotros queremos, y yo sigo queriendo, que la Universidad de Alicante (UA) expida títulos de Medicina. Yo lo habría hecho bien y sin dudas jurídicas. La UA no se merece ese cuestionable proceso legal para autorizarlo, porque no lo necesita, porque tiene entidad suficiente como para haber hecho las cosas bien, en vez de, como mínimo, precipitadas.

Sea el fallo que sea, la posibilidad de un campus sanitario provincial sumando a todos los hospitales donde se puedan hacer prácticas en todos los hospitales públicos y privados, cosa que ahora la UA no ofrece; poder tener a los mejores profesores compartidos en equipos multidisciplinares, cosa que ahora mismo la UA no tiene... Lo que estamos ofreciendo es muchas más posibilidades a los estudiantes de Medicina de la UA de las que tienen ahora mismo.

Ocurra lo que ocurra la UA va a tener todos los derechos y todas las oportunidades para que podamos crear un campus de excelencia y referencia europea. Yo seguiré esperando a que la UA esté de acuerdo porque creo que es un debate en positivo que solo puede ganar. Y los nostálgicos de los 90, pues que dejen de aporrear la puerta que eso está muy superado.

Este verano hemos visto el drama de la falta de agua en poblaciones como Teulada-Moraira. Se reunió con los alcaldes para ver soluciones e incluso habló de desaladoras.

Yo entiendo que la desalación es una herramienta hídrica como otra cualquiera. Siempre he estado en contra del extremismo. Estoy tan en contra de utilizar los acuíferos de manera masiva, como estoy en contra de utilizar la desalación de manera masiva. Desalación puntual, sobre todo para abastecimiento humano, tiene su recorrido y estoy a favor de que estudiemos para ese abastecimiento humano de manera prioritaria.

Mientras no se desmadre, mientras no acabe siendo la antesala de una financiación irregular de un partido, que de eso va el caso Azud. Porque ese caso está fundamentado en la desalación masiva y supuestamente pudo traer una financiación ilegal para el PSOE.