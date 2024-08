La diputada Vallugera, los cachorros de ERC y la ANC: los 'duros' que amenazan el pacto con Illa

La dirección de Esquerra Republicana de Cataluña necesita a sus bases. Si una mayoría de los 8.700 militantes inscritos en el partido no respalda el acuerdo con el PSC firmado por la secretaria general del ERC, Marta Rovira, el pacto quedará en papel mojado. Ni "concierto económico solidario" ni investidura de Salvador Illa, todo en manos del pueblo llano.

Tras semanas de negociación, Rovira aceptó facilitar la llegada del candidato del PSC al Palau de la Generalitat, a cambio de un compromiso en materia fiscal que en la práctica implica una especie de concierto económico para Cataluña.

No era el escenario ideal para Rovira, partidaria de seguir la senda independentista, por lo que la dirección decidió someterlo a referéndum interno para darle un aire de mayor legitimidad.

Se vota de forma telemática desde las 10 hasta las 19 horas de este viernes. Y también las sedes del partido abrirán sus puertas por si existen problemas técnicos.

En las horas previas a la cita decisiva, una multitud de cargos de ERC salieron a defender públicamente el voto a favor. Una decisión que podría interpretarse como un cierre de filas con los órganos internos o bien como un intento de pelear por todos los votos. Porque hay discrepancias.

La primera en manifestarse abiertamente en contra fue Pilar Vallugera, uno de los siete diputados con los que cuenta ERC en el Congreso. Este lunes, antes incluso de que se conociera el contenido del preacuerdo con el PSC, Vallugera tuiteó un rotundo "no".

La diputada Pilar Vallugera en el Congreso. Europa Press

Su postura abre también una grieta en el grupo parlamentario, ya que ningún otro cargo se ha expresado en estos términos. Después Vallugera ha contribuido a impulsar el movimiento noambelmeuvot (no con mi voto), al que se han sumado otros cargos del partido del sector independentista más duro.

Se trata, es cierto, de políticos de segunda fila. Entre ellos están el exalcalde de Tarragona Pau Ricomà, el exconseller Alfred Bosch, el portavoz en Sabadell, Gabriel Fernàndez, o exdiputados como Jordi Orobitg y Carles Castillo.

La ANC

Pero dentro de los críticos hay una importante entidad, que no está vinculada a ERC, aunque sí podría tener influencia sobre sus bases: la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Esta organización ya no es lo que era: ni tiene la capacidad movilizadora que tenía durante el momento álgido del procés ni nadie la considera ya un órgano independiente.

En los últimos tiempos se ha escorado de forma clara hacia los postulados de Junts y de su líder, Carles Puigdemont. Si bien, es precisamente esa influencia del entorno de Puigdemont, interesado en torpedear la investidura de Illa, la que maniobra para tratar de orientar hacia el 'no' a los militantes de ERC.

El líder de la ANC, el cantautor Lluís Llach, amigo personal de Puigdemont, dijo esta semana que "votar a favor de este acuerdo es enviar vuestro partido centenario a la papelera del independentismo". "Por Cataluña, ¡no!", expresó en la red social X.

Lluís Llach, al frente de una manifestación independentista convocada por la ANC. Europa Press

De esta manera, los sectores más independentistas tratan de ahondar en la brecha interna que existe en ERC. Las dos almas del partido, la secesionista y la de izquierdas, se encuentran muy divididas.

La tensión es evidente, acrecentada por los malos resultados de las últimas citas electorales y los conflictos internos que ha vivido el partido recientemente.

El último ha sido el de la crisis de los carteles -desde un sector ERC se organizó una campaña de difamación contra Ernest Maragall, excandidato del partido a la Alcaldía de Barcelona- que terminó hace unos días con Maragall rompiendo el carné del partido.

Una parte significativa de la militancia está descontenta con estas guerras intestinas, por lo que muchos podrían optar por un voto de castigo a las órdenes marcadas desde la dirección.

Las juventudes

Ese es el ambiente que se respira entre Jovent Republicà, la organización juvenil vinculada a ERC, que cuenta con una diputada en el Parlamento de Cataluña: Mar Besses. Este movimiento no sólo está en contra del pacto con el PSC, sino que su diputada incluso se podría plantear votar en contra en el Parlamento aunque el acuerdo salga aprobado por las bases.

Esa posibilidad dejaría herida de muerte a la dirección de ERC y arruinaría también la investidura de Salvador Illa. La suma entre PSC, Esquerra y Comuns -que ya han mostrado su apoyo- daría 68 votos a favor en una segunda votación de investidura, por 67 en contra del resto de las fuerzas políticas. De esta forma, la posición de un único diputado sería determinante.

La diputada catalana Mar Besses. Jovent Republicà

Las juventudes republicanas no quieren investir a un candidato socialista y, por tanto, pueden arrastrar a los militantes más jóvenes a votar en contra. Pero lo que reclaman es que haya avances en la aceptación de un referéndum de autodeterminación y se plantean convocar un consejo interno para decidir el sentido del voto en el Parlament.

El voto de una organización minoritaria resulta clave, por lo que su actitud se podría interpretar también como un mecanismo de presión para que se vean reconocidas sus demandas. La secretaria general, Marta Rovira, ha admitido que ya se ha reunido con ellos en los últimos días.

La incógnita Junqueras

Otra corriente crítica de ERC, el Colectivo Primero de Octubre, también ha pedido a sus militantes que voten ‘no’ en la consulta de este viernes. "No podemos hacer presidente al candidato más españolista que ha optado al puesto, no podemos investir al partidario de un 155 permanente, no podemos regalar la Generalitat a quienes nos quieren en prisión", claman en un comunicado.

La mayoría de los actores implicados ya han tomado partido, a la espera de lo que digan las bases, aunque uno de los principales líderes de ERC, Oriol Junqueras, ha adoptado una posición enigmáticamente equidistante.

"Todo el respeto por el trabajo hecho por el equipo negociador encabezado por Marta Rovira y por el contenido del preacuerdo", tuiteó este miércoles Junqueras, quien también dijo que entendía "las dudas expresadas por muchos compañeros por el cumplimiento del acuerdo con el PSC".

En los últimos años Junqueras ha encabezado la corriente de quienes han buscado pactar con el PSOE, como el diputado Gabriel Rufián, que sí ha pedido el voto a favor en esta consulta.

Sin embargo, en esta negociación Junqueras ha sido relegado completamente en detrimento de Marta Rovira. El enfrentamiento interno entre las facciones que lideran ambos líderes podría explicar la ambigüedad de éste.

La decisión, en cualquier caso, queda en manos de los militantes. A ellos se encomienda Salvador Illa y la cuestionada cúpula de los republicanos.