Sánchez indigna a Page y monta una revuelta interna y la gente de Tolón anda mosqueada

Anda el patio muy revuelto con la intención de Pedro Sánchez de favorecer a Cataluña con una financiación privilegiada. No me extraña, vaya cara de hormigón armado. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lidera la revuelta interna en el PSOE contra el eufemismo de la “singularidad”, pero no está solo y los barones socialistas han salido en tromba uno detrás de otro. Por ejemplo, Javier Lambán, expresidente aragonés: “Me opongo radicalmente”, ha dicho en sintonía con Page, y ha lanzado esta advertencia en El Español: “Sería la ruptura definitiva de España en su cohesión”.

O sea, una chapuza egocéntrica y personalísima del sanchismo con la evidente y única finalidad de salvar al soldado Sánchez de las fauces del separatismo. Un día más con vida: no hay otro argumento de verdad. El nacionalismo xenófobo está hambriento de ruptura y desigualdad y el presidente de todos los españoles quiere apagar la gusa, el tío, arañando su ración a los demás. Con toda su cara y saltándose, una vez más, los límites de la decencia política. Tampoco nada sorprendente después de la amnistía y todo lo demás.

Porque vamos a ser claros: Ferraz y la Moncloa andan metidos en esta operación con la única intención de mantenerse en el poder con los votos independentistas. Y que les den a los demás. Page ha sido muy claro en esto cuando dijo el otro día que la financiación singular es una “ofensa” y un “lamentable privilegio” y que “sólo faltaría que paguemos entre todos la fiesta del independentismo”. O sea, comer aparte para comer más, que decía Pepe Bono en sus tiempos, ahora tan callado. A esto Sánchez lo llama “el reencuentro y la reconciliación” pero, obviamente, ni Begoña se lo cree. Una trola y una trampa: el poder y se ha acabado.

Así que Page, Lambán y una larga lista de barones que aparece este martes en El Español están muy cabreados con el líder de su partido y han advertido del destrozo electoral que esta movida separatista puede hacerle al PSOE en casi toda España. En palabras de Lambán: “El PSOE debe empezar a plantearse su supervivencia porque esto es un asunto troncal que quiebra sus expectativas electorales”. O dicho así por Page, mirando claramente a Sánchez: “Sería un precio demasiado caro por mantener un puesto”. O sea.

Por la acera del PP la rebelión también está montada, con Alberto Núñez Feijóo al frente y todos sus líderes territoriales en pie de guerra por la que se nos viene encima. El agravante, en el caso de Castilla-La Mancha, es que sería claramente una de las regiones más perjudicadas del modelo “singular” de Sánchez, tal como apunta el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente. Desde 2015 a esta parte, ojo al dato, Castilla-La Mancha es la comunidad que menos ha crecido en financiación autonómica, así como la mitad de la media nacional.

Y en estas vamos rodando por el ruedo nacional cuando nos encontramos en la prensa con el mosqueo que hay en la dirección del PSOE local de Toledo, que lidera la delegada sanchista Milagros Tolón, con el propio Page por llevarse bien con el alcalde popular de Toledo, Carlos Velázquez. Es decir, la química del Palacio de Fuensalida funciona con Velázquez pero no funcionó con Tolón y eso duele un poco en según qué barrios, como ha dejado claro la portavoz del grupo municipal socialista, Noelia de la Cruz, un poco bastante enfadada con Page por defender ahora la ampliación del polígono de Toledo y no cuando mandaba Tolón en la Alcaldía.

"¿Qué ha cambiado?", se pregunta De la Cruz, pero la respuesta es obvia: el alcalde. De fondo en este lío está la última clave que vamos conociendo: la intención de Sánchez de mover a Page la silla del liderazgo regional del PSOE en Castilla-La Mancha, con Tolón de alternativa o con quien sea. Que el tolonismo alimente esta rivalidad en las redes sociales es sumamente significativo. Un futurible a tener en cuenta y una batallita más. "Veremos", que diría la propia exalcaldesa.