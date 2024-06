Castilla-La Mancha avisa de que solo aceptará un modelo autonómico que compense su déficit de financiación

Noticias relacionadas Page despliega toda su artillería frente al sanchismo en la semana de la nueva derrota electoral del PSOE

Un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendiera un modelo de financiación autonómica "singular" para Cataluña, el Ejecutivo de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha vuelve a la carga y exige un sistema "justo y solidario" entre las comunidades autónomas "desde la solidaridad y la equidad", tal como ha dicho este lunes el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero.

En sintonía con la rotunda oposición de Page a una financiación diferenciada que otorgue privilegios a la comunidad catalana, el vicepresidente castellano-manchego ha denunciado publicamente la infrafinanciación de Castilla-La Mancha desde el año 2015 y ha reivindicado "una financiación justa para recuperar lo que hemos perdido durante estos años".

José Manuel Caballero ha hecho referencia a un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), publicado este lunes en La Tribuna, en el que se pone de manifiesto que Castilla-La Mancha es la región que menos ha crecido en financiación autonómica en los últimos años, con un aumento del 0,7 por ciento del Producto Interior Bruto, la cifra más baja de todas las comunidades autónomas y la mitad de la media nacional del 1,3 por ciento.

Castilla-La Mancha, perjudicada

Madrid, Aragón, Extremadura y Cantabria son otras regiones con bajos incrementos de financiación, mientras Canarias se beneficia del mayor aumento, con un 3,1 por ciento, cuatro veces más que Castilla-La Mancha. Otro informe anterior de Fedea ya evidenció que el actual sistema de financiación autonómica perjudica a las comunidades de Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana, exigiendo un fondo de compensación de 3.000 millones de euros que el Gobierno de Page lleva meses reclamando.

“Necesitamos una financiación justa para recuperar lo que hemos perdido durante estos años. El Gobierno de España tiene que afrontar la financiación autonómica desde la solidaridad y la equidad", ha dicho el vicepresidente Caballero, dejando claro que "no vamos a aceptar ningún modelo que no compense este déficit de financiación de Castilla-La Mancha", en referencia a la pretendida "singularidad" catalana.

En este sentido, Caballero ha pedido al Gobierno de Sánchez "una financiación que tiene que tener como criterios prioritarios aquellos relacionados con el coste de la prestación de servicios, de los servicios educativos, sanitarios y sociales”. El vicepresidente reclama que la nueva financiación tenga en cuenta el coste real de la prestación de los servicios y la idiosincrasia del territorio.

Compensar el déficit

El vicepresidente segundo de la Junta recuerda que Castilla-La Mancha es una autonomía caracterizada por la dispersión, con 80.000 metros cuadrados, y por una población envejecida con 2,1 millones de habitantes, características que suponen un coste mayor de los servicios que en otras comunidades con mayor población y menos territorio.

“Cualquier plan tiene que tener muy claro estos conceptos. No vamos a aceptar ningún modelo que no tenga esto en cuenta y que no compense el déficit de financiación", ha reiterado Caballero, alineándose así con las tesis de Page.

El propio presidente de Castilla-La Mancha dejó claro la pasada semana su frontal rechazo al modelo propuesto por Pedro Sánchez, en el que se quiere incluir un sistema de financiación especial para Cataluña, algo que Page considera una "ofensa" y un "lamentable privilegio", tal como viene informando EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM.