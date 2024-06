Sánchez apoya la financiación singular para Cataluña que Page cree "una ofensa y un lamentable privilegio"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este domingo que "es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como Cataluña".

Sánchez cree que es "factible" poner en marcha este sistema diferenciado solo para Cataluña frente al resto de comunidades autónomas en España, algo a lo que se oponen rotundamente varios barones autonómicos del PSOE, entre ellos el castellano-manchego Emiliano García-Page, que lo considera una "ofensa" y un "lamentable privilegio".

En un discurso pronunciado el pasado viernes en Guadalajara, Page arremetió de forma muy contundente contra la financiación singular para Cataluña y dijo que "esto es una ofensa, sólo faltaría que la fiesta independentista la terminemos pagando entre todos".

"Singulares somos todos"

Declaraciones que, sin embargo no han impedido que Sánchez apoye el modelo que defiende el separatismo catalán y que tanto ha molestado al presidente de Castilla-La Mancha. "Singulares somos todos. Que no nos engañen, que tontos no somos", dijo un Page que se mostró "fracamente preocupado y muy disgustado" ante esta posibilidad defendida también por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En una entrevista concedida al diario La Vanguardia, Pedro Sánchez ha dicho, además, que "la estabilización de la situación política en Cataluña no hubiera sido posible sin el protagonismo de ERC".

"Eso hay que reconocerlo", añade. "Sin su liderazgo y su compromiso no habría indultos ni amnistía. Y quiero añadir que partidos grandes, con raíces, como ERC, con más de 90 años de historia, y el PSC deben entenderse", asegura Sánchez.

El futuro de Cataluña

"El futuro de Cataluña y en buena medida de España va a depender de que se consolide esa relación estratégica entre el PSC y ERC" afirma el presidente del Gobierno.

En su opinión "en Cataluña hay un sentir muy importante de la ciudadanía de frenar un gobierno de coalición de PP y Vox y de que hay que darle cuatro años al gobierno de coalición progresista. Sería un enorme error que Junts apoyara una moción de censura con Abascal y con Feijóo".

Sobre las reuniones del PSOE con Junts y ERC con mediación internacional el presidente del Gobierno dice que "estamos en la fase de consolidación de un espacio de confianza y, por tanto, me permitirá ser discreto. Si llegamos a pactos, serán absolutamente transparentes, públicos y conocidos. Pero estamos en fase de consolidar una confianza entre partidos muy alejados".

Apoyo de Salvador Illa

Por su parte, el líder del PSC, Salvador Illa, ha defendido este sábado una financiación singular más "justa" para Cataluña, como incentivo para que ERC apoye su investidura como presidente de la Generalitat.

"Cataluña no puede ser la tercera en aportar recursos [al Estado] y la número 14 a la hora de recibirlos", ha razonado el dirigente socialista, "no es justo, no pedimos ningún privilegio, es una cuestión de Justicia".

Illa ha pronunciado estas palabras en la asamblea de la federación del PSC del Bajo Llobregat, después de que varios barones socialistas, como Emiliano García-Page, hayan advertido de que no consentirán un trato "privilegiado" para Cataluña en el nuevo modelo de financiación autonómica.