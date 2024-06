Carlos Velázquez cumple un año como el alcalde de los "hechos reales" en Toledo: 12 meses en 12 frases

Ha pasado un año desde que el 17 de junio de 2023 el 'popular' Carlos Velázquez tomase posesión como alcalde de Toledo. Gracias al apoyo de Vox, que forma parte del equipo de Gobierno, el PP recuperó la Alcaldía de la capital de Castilla-La Mancha después de 16 años de regidores socialistas, con Emiliano García-Page entre 2007 y 2015 y Milagros Tolón entre 2015 y 2023.

Con motivo de su primer aniversario al frente del Consistorio toledano, Velázquez ha comparecido junto al resto de concejales con responsabilidades ejecutivas para hacer balance ante los medios de comunicación en el patio del Ayuntamiento.

Una extensa comparecencia con preguntas que ha dejado muchos titulares e importantes anuncios que se van a ir concretando a lo largo de los próximos meses en Toledo. A modo de resumen, estas son las 12 frases más interesantes que ha pronunciado el alcalde toledano el día en el que ha cumplido 12 meses en el cargo:

1. Hechos reales

"Hemos sacado a Toledo de la parálisis. Ha sido un año de hechos constatables y reales, que nos acercan a los ciudadanos. Cuando nos equivoquemos rectificaremos y seguiremos adelante con la mejor de las voluntades para conseguir una ciudad mejor, un Toledo que sea el mejor lugar de España y de Europa para trabajar y para vivir", ha asegurado Velázquez.

Para el alcalde, "hoy Toledo está mejor" que hace 12 meses, aunque ha advertido: "No nos conformamos. Queremos que esté mucho mejor de lo que está. Para eso trabajamos".

2. Un Gobierno bicolor, pero "estable"

Preguntado sobre el estado de salud del Gobierno bipartito que lidera, formado por el PP y Vox, Velázquez lo ha calificado como "muy positivo". "Tenemos la responsabilidad de dar a los toledanos un cambio, y solo se puede conseguir con durabilidad, solidez, estabilidad y gobernabilidad", ha defendido.

En la misma línea, la vicealcaldesa Inés Cañizares ha recordado que, tanto los ediles de su partido con los del PP, seguirán utilizando como herramientas de trabajo la "generosidad y el diálogo para que este equipo de Gobierno funcione". "Al margen de las discrepancias, lo importante es que hemos conseguido sacar al 'sanchismo' del Ayuntamiento y de la ciudad de Toledo", ha señalado respecto al pacto que impidió a la socialista Milagros Tolón continuar como alcaldesa pese a que el PSOE fue el partido más votado en la ciudad en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo de 2023.

3. Colaboración institucional

Velázquez ha dibujado a Toledo como "un ejemplo de colaboración institucional en beneficio de los ciudadanos", poniendo en valor el entendimiento que ha conseguido el Ayuntamiento con instituciones como la Diputación de Toledo y otras de distinto signo político como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE.

Así, sin ir más lejos, ha recordado que la pasada semana anunció junto al presidente regional, Emiliano García-Page, la ampliación del polígono industrial de Toledo, cuyas obras ha esperado que puedan comenzar "durante el próximo año 2025".

4. La calle más esperada

Sobre la calle que construirá el Ayuntamiento de Toledo para conectar de forma directa los barrios de Santa María de Benquerencia (Polígono) y Azucaica, el alcalde ha anunciado que el pasado jueves se presentó en la Consejería de Fomento el borrador del Plan Especial de Infraestructuras, un trámite que avanza en la dirección de poder "agilizar lo más posible la construcción de vial tan importante" y que va a marcar "un antes y un después" en la movilidad de la capital.

"Estamos dando pasos definitivos para que sea una realidad lo antes posible", ha añadido Velázquez, que ha confiado en que "en cuatro meses estén todos los informes" -que ahora tiene que pivotar Fomento- gracias al "documento ambiental estratégico" que también incluye dicho Plan.

Carlos Velázquez muestra los documentos entregados a la Consejería de Fomento. Javier Longobardo

Para iniciar las obras es requidito imprescindible contar con el visto bueno de tres organismos dependientes de la Junta de Comunidades (Medioambiente, Cultura y Patrimonio) y también de ADIF y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), al tener que superar esta calle tanto la vía del tren Madrid-Toledo como el cauce del río Tajo.

5. Tasa turística y bolseo

"Estamos primando el turismo de calidad frente al turismo de masas", ha asegurado Velázquez, que ha detallado que será "en septiembre u octubre", momento en el que entrarán en vigor también el resto de ordenanzas fiscales, cuando se concrete a cuánto asciende la tasa que se va a aplicar a las turoperadoras que traen a Toledo grandes grupos de visitantes para que recorran la ciudad en pocas horas.

"Tenemos que compensar la balanza y hacer que ese turismo también deje algo bueno en la ciudad, algo bueno para sus vecinos, especialmente para quien mas lo sufren", ha argumentado.

Referente al Casco Histórico, el alcalde también ha anunciado que en breve comenzará la sexta fase para la eliminación del bolseo, que está siendo sustituido paulatinamente por pequeños contenedores adaptados a las características del barrio. "Vamos a poder decir en poco tiempo que lo hemos eliminado en más de 100 calles", ha confirmado.

6. Viviendas en la zona de contacto

Carlos Velázquez ha anunciado que la pasada semana obtuvo el compromiso por parte de la SEPES, la Entidad Pública Empresarial de Suelo, de cambiar de uso algunas de las parcelas que tiene en la 'zona de contacto', entre los barrios de Santa María de Benquerencia y Santa Bárbara, lo que permitirá levantar viviendas "junto a los centros comerciales Luz del Tajo y Fusión".

El nuevo convenio se firmará antes de que acabe el año, ha desvelado Velázquez, que también se ha felicitado por haber reactivado la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) para que vuelva a ser "una herramienta para facilitar vivienda a los jóvenes". Antes de que finalice 2024, presentará el proyecto de la nueva promoción en el barrio de Santa Bárbara.

7. Mejoras urbanas

Entre las mejoras urbanas que ha anunciado el regidor toledano para los próximos meses, ha destacado una actuación en Santa Teresa sobre la que ha dicho que no hay precedentes desde los años 80 en el barrio. "Se van a recuperar los acerados y pavimentaciones en las calles Panamá, Méjico, Colombia y Uruguay", ha detallado.

Además, se hará de Santa Teresa "el barrio universitario que siempre ha debido ser" dotando al Camino del Molinero, que conecta con el campus de la Fábrica de Armas, con aceras y un carril bici que permitirán la movilidad a peatones y ciclistas en condiciones de comodidad y seguridad.

Igualmente, también se mejorará con acerado para los peatones e iluminación el Camino de Albarreal, entre Vistahermosa y La Legua.

8. Medioambiente y río Tajo

Velázquez ha señalado que, durante su primer año como alcalde, se ha puesto al río Tajo "como centro de las políticas medioambientales" y se ha avanzado en el "Plan de vertidos cero". De los 26 puntos contaminantes que se encontró al tomar el bastón de mando ya quedan 23 y pronto serán 21, puesto que la depuradora del Polígono va a acometer "mejoras muy importantes" por valor de cuatro millones de euros y el de Sabatini está "muy cerca" de poder ser clausurado en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

El alcalde también ha recordado que "se han plantado mil arboles este año" en la ciudad y que, aunque a alguien le puedan parecer pocos, son muchos en comparación con etapas anteriores, en las que no se plantaba ninguno.

9. Capital Europea de la Cultura

Para Velázquez, tal y como ha asegurado, "no existe otro objetivo más ambicioso" que Toledo sea Capital Europea de la Cultura en 2031, un reto sobre el que ha dicho que cuenta con el "compromiso absoluto" de la Diputación de Toledo y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Antes de las vacaciones de agosto, ha avanzado, se celebrará una segunda reunión con "todos los agentes culturales" de la ciudad para seguir dando pasos en este sentido.

10. Toledo, Ciudad Europea del Deporte

Una vez desvelado que Toledo será Ciudad Europea del Deporte en 2025, el alcalde ha manifestado su compromiso de seguir mejorando las instalaciones deportivas y construyendo otras nuevas, entre ellas un gran pabellón multiusos. Para su construcción ya se está gestionando la consecución de financiación europea, aunque su posible ubicación sigue sin ser desvelada.

11. Policía Local y Bomberos

Sobre la relación con los servicios de emergencias y seguridad de la ciudad, Velázquez ha indicado que "se ha pasado de las palabras y de las promesas a los hechos concretos". Después de "desbloquear" la situación y cerrar un convenio de mejora sobre sus retribuciones con los agentes de la Policía Local (Cañizares ha asegurado que la exalcaldesa Tolón firmó con ellos un "acuerdo ilegal a pocos días de las elecciones"), el alcalde ha insistido en que se está ahora "trabajando para iniciar el procedimiento para garantizar el C1 a los bomberos, como nos habíamos comprometido".

Asimismo, este mismo año se sacará a licitación el proyecto del nuevo cuartel de Policía Local, porque también "es compromiso" y porque "hace falta". Estará en la calle Dinamarca, donde se iba a levantar la Casa de la Juventud que quedó a medio construir.

12. La principal espina

Cuestionado sobre la principal espina que se le ha quedado clavada al alcalde durante su primer año de mandato, Carlos Velázquez ha reconocido que es no haber podido avanzar en la construcción de un nuevo cuartel para la Guardia Civil en Toledo, aunque ha recordado que no es competencia municipal.

Fotografía de grupo del equipo de Gobierno toledano. Javier Longobardo

Para el alcalde "nadie puede entender" la situación. Ha recordado que si el Gobierno de España no da "pasos adelante" antes del 31 de julio, el Ayuntamiento pedirá la reversión de los terrenos cedidos a tal fin en la Peraleda. "Allí ha desaparecido el cartel y el Ayuntamiento no lo ha quitado. Son 37.000 metros cuadrados de la ciudad que están embargados para no sabemos qué, porque parece que no va a haber cuartel en esta zona de Toledo", ha lamentado.

Durante su intervención, Cañizares ha acusado a la exalcaldesa toledana y actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, de haber puesto "palos en las ruedas" y ha criticado que la dirigente socialista haya gobernado "de forma electoralista y de espaldas a los ciudadanos". "En tan solo un año ha conseguido solucionar muchos de los regalitos envenenados que nos dejó la anterior alcaldesa", ha añadido.