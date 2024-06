La Guardia Civil se inclina por ubicar el cuartel y la Jefatura de Zona en dos lugares distintos de Toledo

La Guardia Civil maneja un nuevo plan para reorganizar sus instalaciones en Toledo tras las limitaciones urbanísticas que presenta la parcela de 37.000 metros cuadrados cedida la pasada legislatura por el Ayuntamiento, siendo alcaldesa Milagros Tolón, a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado (GIESE), organismo autónomo adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad.

El riesgo de inundabilidad de los terrenos escogidos en la Peraleda, así como las afecciones al cono visual del Casco Histórico generadas por el diseño de una edificación de cinco plantas para albergar 182 viviendas destinadas al personal del cuartel, hacen prácticamente inviable el proyecto en los terrenos cedidos, a no ser que se adoptaran una serie excepcionalidades de carácter urbanístico de difícil encaje y que comprometen la concesión de licencia de obra por parte del Consistorio.

Ocho meses después de la alerta que levantó el redactor del anteproyecto del complejo de la Peraleda, que provocó que los mandos regionales de la Guardia Civil mantuvieran reuniones con el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades para buscar emplazamientos alternativos, el Instituto Armado trabaja en un nuevo escenario.

Este pasa por ubicar la comandancia y el subsector de tráfico, las instalaciones más operativas, en una zona bien comunicada de la ciudad. Por su parte, la sede de la Jefatura de la Zona II de la Guardia Civil, de carácter más institucional, quedaría en otro emplazamiento de la capital regional. Una de las ubicaciones que se han barajado, según ha podido saber EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, ha sido el edificio que alberga la subdelegación del Gobierno, aunque finalmente se ha desechado.

Si finalmente la Guardia Civil opta por separar ambas instalaciones ya no necesitará la totalidad de los 37.000 metros cuadrados cedidos en la Peraleda. Tal vez eso explique por qué se ha retirado el cartel que la Secretaría de Estado de Seguridad colocó en esa parcela el 1 de marzo de 2023, un acto al que asistieron la por entonces directora general de la Guardia Civil, María Gámez; la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón; el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, y el general jefe de la Segunda Zona de la Guardia Civil, Francisco Javier Cortés, entre otros.

El Polígono, descartado

Sin embargo, que no necesite tanta superficie en la Peraleda no quiere decir que renuncie a instalarse en los terrenos del ferial dado su buena conexión con las principales autovías. De hecho, sigue siendo su emplazamiento preferido.

Eso sí, lo que ya parece haber descartado por temas de movilidad, como ya lo hiciera cuando Milagros Tolón era alcaldesa de Toledo, son las dos parcelas ofertadas el pasado mes de noviembre por el Ayuntamiento de Toledo y la Junta de Comunidades en el Polígono. Y tampoco ve viable la Zona de Contacto por su orografía.

Siempre en Toledo capital

Lo que también está decidido es que tanto la Comandancia como la Jefatura de Zona se quedarán en la capital regional. Al equipo municipal del Gobierno les entró la duda el pasado Pleno tras la transaccional que presentaron los socialistas a una moción del PP en la que se pedía al Ministerio del Interior la reversión de los terrenos de la Peraleda. A los populares la redacción les sonaba a ultimátum.

"Están diciendo que si no se hace lo que ustedes dicen el cuartel puede no estar en Toledo. Si es así tendrán que explicar a los toledanos quién y cómo está detrás de que el cuartel no se quede en Toledo", subrayó el portavoz municipal del PP, José Manuel Velasco durante su intervención.

.@milagrostolon insiste en que la Guardia Civil dará a conocer "pronto" su criterio para la ubicación del cuartel en #Toledo pic.twitter.com/VpTnPCGV9O — Europa Press C-LM (@EPCLM) June 4, 2024

La respuesta llegó al día siguiente de boca de Milagros Tolón, a la que el PP acusa de "emponzoñar" toda la operación. "En mi época de delegada he trabajado mucho para que estos 60 millones sigan estando en la ciudad de Toledo. La inversión está garantizada porque de eso me he ocupado la delegada del Gobierno", aseguraba.

Sea cual sea la decisión que finalmente se tome, lo cierto es que el propio director general de la Benemérita, Leonardo Marcos, apostaba en Toledo el pasado mes de abril por una decisión inminente y una solución rápida que sitúe la nueva dotación de Seguridad Ciudadana en una ubicación que facilite su operatividad.

Asimismo, se comprometió a presentar cuanto antes una programación más detallada que recogiera los plazos para su construcción y agradeció las diferentes propuestas de ubicación recibidas.