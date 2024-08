Adiós a este programa de Windows: Microsoft confirma que lo va a abandonar y esto es lo que pasará si lo tienes

Estos son momentos importantes para el futuro de Windows. La llegada de los Copilot+ PC, ordenadores preparados para inteligencia artificial, ha venido de la mano de varios cambios en Windows 11 para aprovechar esta tecnología, como Copilot o el polémico Recall. Además, Microsoft está aprovechando para hacer 'limpieza' en su sistema operativo, eliminando programas y código que muy poca gente usa.

Algunos de estos programas ya tienen sustitutos más modernos y que Microsoft prefiere que usemos. Por ejemplo, hace poco, Microsoft confirmó el fin de las apps de Correo y Calendario, que serán sustituidas por la nueva app gratuita de Outlook (pese a las quejas de los usuarios). En otras ocasiones, no hay un sustituto que cumpla exactamente la misma función, como Wordpad, que será eliminado de Windows, obligándonos a pagar para usar Word.

La última app que se suma a la lista es de esas últimas, que no tienen sucesoras reales. Hablamos de Paint 3D, que será abandonada por Microsoft el próximo 4 de noviembre. Así lo ha confirmado la compañía en un mensaje que algunos usuarios ya están viendo cuando abren la app, por lo que parece que la decisión es final.

Paint 3D fue lanzada en el 2017 con mucha fanfarria como la sucesora de Microsoft Paint, como parte de una actualización de Windows 10 dirigida a creadores de contenido. Mientras que el Paint clásico era el 'pasado', Paint 3D representaba el 'futuro', porque permitía trabajar con formas tridimensionales de manera tan sencilla como Paint permitía crear imágenes 2D.

En su día, se pensó que Paint 3D iba a ser una revolución, especialmente en el contexto de la realidad virtual y realidad mixta que Microsoft estaba potenciando con las gafas HoloLens. La idea era que cualquiera pudiese crear contenido en 3D que podía ser visto con esas gafas; en la práctica, era una curiosidad que la mayoría de la gente sólo probó una vez y no volvió a abrir.

Paint 3D en Windows 11 El Androide Libre

Aunque Microsoft no lo ha confirmado oficialmente, es obvio que Paint 3D no se usa lo suficiente como para justificar su mantenimiento. Por eso, Paint 3D será abandonado el 4 de noviembre de 2024 y no se continuará el soporte. Eso significa que la app ya no recibirá más actualizaciones, ni con nuevas funciones ni con parches de seguridad.

Además, a partir de esa fecha la app dejará de estar disponible para descargar en la Microsoft Store, por lo que nuevos usuarios no podrán empezar a usarla. Esto se suma a una decisión anterior de no incluir Paint 3D en las nuevas instalaciones de Windows 11 y a la eliminación de la plataforma de realidad mixta de Windows.

La buena noticia es que Paint 3D debería seguir funcionando sin problemas como hasta ahora; a diferencia de otros programas, Microsoft no borrará el programa de las instalaciones de Windows que ya la tienen. Sin embargo, es posible que, con el tiempo, la app deje de funcionar correctamente; por ejemplo, si Windows 11 recibe una actualización que cambia una parte que el programa necesita. Y si se encuentra un 'bug' en Paint 3D, Microsoft no lo solucionará. Podemos seguir usando Paint 3D, siempre y cuando tengamos todo esto en cuenta.

La ironía del asunto es que Microsoft Paint ha vuelto a la vida recientemente. El programa que fue considerado 'obsoleto' y que iba a ser sustituido por Paint 3D ha recibido muchas actualizaciones durante el último año; con novedades como una ayuda para dibujar y funciones más propias de Photoshop como las capas.