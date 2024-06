Microsoft da marcha atrás: la “pesadilla para la privacidad” de Windows 11 ya no se activará por defecto

Después de la sorpresa inicial de apps como ChatGPT o Dall-E, la IA generativa está perdiendo adeptos y ganando críticos. La reciente polémica de Adobe y el supuesto uso de IA es un buen ejemplo de cómo ha cambiado la opinión pública sobre esta tecnología.

Otra función basada en IA que ha levantado polémica es Recall, que va a registrar todo lo que hacemos en Windows 11, incluyendo fotos y datos privados. Recall funciona como una ‘máquina del tiempo’, haciendo una captura de la pantalla cada 3 segundos, que es analizada por la IA para encontrar información que podamos necesitar, como las apps que teníamos abiertas o lo que estábamos diciendo en un chat de WhatsApp.

La IA de Copilot usará esa información para ofrecernos todo tipo de ayuda, desde recordarnos el mensaje que enviamos, a volver a la página web que necesitamos, e incluso volver a abrir los mismos programas. Los ordenadores Copilot+ PC iban a venir con Recall activado por defecto, para que nos ayude desde el primer día.

Sin embargo, desde el principio esta función recibió muchas críticas de expertos en privacidad y ciberseguridad, que afirmaron que Recall podría ser usada para robar contraseñas y obtener todo tipo de información sensible de chats y correos. Muchos usuarios han usado las redes sociales para mostrar su preocupación de que su ordenador iba a espiar todo lo que hacían.

Hoy, Microsoft ha respondido a estas preocupaciones con una actualización que cambia algunos aspectos de Recall. El mayor cambio es que Recall ahora no se activará por defecto, una de las mayores críticas que recibió la función. La configuración de Copilot+ PC, que se activa cuando instalamos la actualización o cuando iniciamos el ordenador por primera vez, ahora ofrecerá la opción de activar o desactivar Recall según prefiramos. Microsoft ha prometido que, si no lo activamos de manera proactiva, no se activará por sí solo.

La nueva pantalla de configuración de Windows 11 que permite desactivar Recall Microsoft El Androide Libre

Otro cambio importante es que Recall sólo se podrá usar si tenemos Windows Hello activado. Por lo tanto, el ordenador necesitará comprobar que realmente somos nosotros antes de empezar a registrar lo que hacemos, ya sea con una contraseña o con reconocimiento facial si tenemos una webcam compatible; además, también se nos pedirá esta identificación para poder usar Recall y ver lo que hemos hecho en el pasado.

Por último, Microsoft ha anunciado capas de protección de datos adicionales, incluyendo el cifrado continuo de las capturas de Recall. A partir de ahora, estas capturas permanecerán cifradas y sólo se descifrarán en el momento en el que nos autentiquemos con Windows Hello. De la misma manera, la base de datos también será cifrada.

La autenticación con Windows Hello será obligatoria para usar Recall en Windows 11 Microsoft El Androide Libre

Recall es la novedad más importante de la próxima actualización de Windows 11, y el pilar del concepto Copilot+ PC. Los ordenadores que reciban ese distintivo serán capaces de ejecutar funciones de IA avanzadas de manera local, gracias al uso de nuevos procesadores con NPU; Qualcomm será la primera, pero Intel y AMD ya han presentado chips compatibles con Copilot+ PC. Un detalle importante es que Recall sólo está diseñada para sistemas Copilot+ PC, por lo que los ordenadores actuales no podrán activarlo, al menos no de manera oficial.