El Editor Mágico de Google Fotos, ahora gratis en España: ya está llegando primero a los móviles Pixel y Samsung

Una de las mejores herramientas de edición de fotografía ahora está disponible para todo el mundo. Hablamos del Editor Mágico de Google Fotos, el sucesor del Borrador Mágico que tanto éxito tuvo en su día y que fue copiado hasta la saciedad por todos los fabricantes en sus apps de fotografía.

Pero Google sigue siendo la pionera en el campo de la edición de fotos con IA, y lo demostró con el lanzamiento del Editor Mágico, que inicialmente estaba disponible de manera exclusiva para los Pixel 8 y Pixel 8 Pro. Sólo si tenías uno de esos móviles podías acceder a las funciones exclusivas del nuevo editor, pero eso ha cambiado hoy.

Tal y como anunció Google el pasado mes de abril, el Editor Mágico de Google Fotos ahora está disponible completamente gratis para todos los usuarios; el lanzamiento se está realizando de manera progresiva en los móviles Android, y los Pixel y los Samsung son los primeros que están recibiendo la función. En las pruebas realizadas por EL ESPAÑOL – El Androide Libre, se ha comprobado que los usuarios en España ya pueden recibir el Editor Mágico en móviles Pixel y Samsung que no son actuales, como el Pixel 6.

Originalmente, para usar el Editor Mágico era obligatorio tener una suscripción a Google One; eso ya no es necesario, y la función está disponible de manera gratuita para todos los usuarios de Google Fotos. Sin embargo, Google ha impuesto limitaciones para los usuarios gratuitos, que sólo podrán guardar 10 fotos editadas con el Editor Mágico cada mes. Los usuarios de Pixel siguen teniendo ediciones ilimitadas. Si hemos llegado al límite, tenemos la opción de suscribirnos a Google One para conseguir las ediciones limitadas.

El Editor Mágico aparece como un nuevo botón de colores en la esquina inferior izquierda; la primera vez que lo pulsamos es posible que aparezca un mensaje que nos pide descargar los archivos necesarios para usar la función. Una vez que ha terminado, podremos abrir el Editor Mágico en nuestras fotos y acceder a sus funciones.

Botón de Editor Mágico en Google Fotos El Androide Libre

Además de poder borrar elementos de nuestras fotos, el Editor Mágico ofrece acceso a funciones que no eran posibles con el Borrador Mágico, como la posibilidad de mover elementos (como personas u objetos) de una foto; también podemos cambiar su tamaño, como hacerlas más grandes o pequeñas. El Editor también es capaz de detectar el fondo de las fotos y cambiarlo por diferentes tipos de cielo, por ejemplo.

Junto con el Editor Mágico, las funciones de retoque de fotos de Google Fotos también están disponibles para todos los usuarios, como el enfoque automático, la luz de retrato, el efecto HDR o el resalte de los colores.