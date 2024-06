¿Photoshop está espiando y copiando todo lo que hacemos? Adobe, en medio de la polémica por sus términos.

La Inteligencia Artificial generativa ha provocado un terremoto en el mundo artístico, del que no todos los creadores saldrán bien parados. La posibilidad de sustituir a un artista con una IA que haga el mismo trabajo no ha sentado nada bien en la comunidad; como tampoco lo ha hecho que compañías como Adobe hayan lanzado apps con IA y nuevas funciones generativas en programas como Photoshop.

Ahora, los artistas y creadores de contenido se han levantado en armas contra Adobe, después de que unas publicaciones en la red social X sobre sus nuevos términos de servicio se hayan vuelto virales por, aparentemente, dar permiso a la compañía para espiar a los usuarios y copiar sus trabajos.

En concreto, los nuevos términos permiten que Adobe “acceda, vea o escuche el contenido tanto por métodos manuales como automatizados”, para cometidos como “revisión de contenido”. Sólo eso ya sería problemático, ya que Adobe se está otorgando el derecho de ver todo lo que hacemos con Photoshop y el resto de sus programas; además del problema de privacidad que comporta, muchos usuarios se preguntan si eso puede vulnerar sus NDA (contratos de confidencialidad) porque Adobe estaría viendo trabajos secretos (como logotipos e ilustraciones) realizados para otras compañías.

Más adelante en el texto, se encuentra la parte más polémica: se confirma el uso de aprendizaje automático para revisar el contenido creado por los usuarios “para mejorar nuestros servicios y software”. Inmediatamente, aparecieron acusaciones de que Adobe está entrenando su modelo de IA usando las creaciones de los usuarios de Photoshop y el resto de programas de la compañía, como Lightroom, Illustrator, Premiere Pro y After Effects.

Los usuarios están obligados a aceptar estos términos de servicio, un documento largo y con terminología legal, si quieren seguir usando los programas que están pagando con una suscripción. No aceptar los términos supone abandonar los programas que llevan años usando, incluyendo los trabajos realizados hasta ahora. Ante esto, se ha organizado una campaña en redes sociales para convencer a los usuarios a dar el salto a alternativas como Clip Studio Paint, Gimp, Krita, Inkscape, Blender o Affinity.

Firefly de Adobe se actualizó con funciones de IA. Usuarios acusan a la compañía de usar sus trabajos

Pero ¿son ciertas estas acusaciones? Hasta los mayores defensores de Adobe creen que la compañía ha hecho algo malo, aunque no al nivel de robar contenido a sus usuarios; en vez de eso, consideran que los nuevos términos de servicio están mal escritos y dan lugar a la malinterpretación. Para empezar, estos términos no son exactamente ‘nuevos’, sino que fueron publicados en febrero de 2024; es sólo que ha sido ahora que muchos usuarios han empezado a ver la ventana emergente que les obliga a aceptarlos para seguir usando los programas.

La defensa inicial se ha centrado en confirmar que no están espiando lo que los usuarios hacen en sus propios ordenadores; en vez de eso, la compañía afirma que la revisión de contenido se refiere sólo a lo que está almacenado en la nube de Adobe. Por lo tanto, si hemos decidido no hacer una copia del archivo en la nube, Adobe no debería haber podido ver nuestro proyecto; aunque es importante revisarlo, porque por defecto Adobe usará los 100 GB asociados con nuestra cuenta para almacenar nuestras creaciones. Un empleado de Adobe, Scott Belsky, ha explicado que “probablemente” estos términos son necesarios para funciones como la que permite buscar en documentos o actualizar componentes.

Normalmente, los términos de servicio son de esas cosas que no importa para la mayoría de los usuarios; pero en este caso, con el drama de la Inteligencia Artificial generativa, muchos usuarios los están analizando con lupa.