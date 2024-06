Windows 10 no ha muerto aún: Microsoft sorprende preparando nuevas funciones

Pese a que sigue siendo el sistema operativo para ordenadores más usado del mundo, pronto tendremos que decir adiós a Windows 10. Microsoft ha decidido acabar con el soporte del sistema el próximo 14 de octubre de 2025, fecha tras la cual ya no recibirá más actualizaciones de seguridad.

Aunque Windows 10 seguirá funcionando en todas las instalaciones tras esa fecha, su uso no será recomendable. Al no recibir actualizaciones de seguridad, los ‘bugs’ y fallos descubiertos tras esa fecha no serán arreglados y pueden dar problemas de estabilidad o incluso de seguridad si un ‘hacker’ los aprovecha.

Sabiendo todo esto, la última decisión de Microsoft no podría ser más extraña: la compañía ha decidido reanudar el desarrollo de nuevas funciones para Windows 10, en un movimiento que contradice todo lo que ha hecho hasta ahora. En concreto, Microsoft ha vuelto a abrir el canal Beta para Windows Insider, que permite que los usuarios que se apunten tengan acceso a nuevas funciones antes que nadie.

No está claro exactamente por qué Microsoft ha hecho esto, cuando queda menos de un año y medio para el fin de Windows 10. De hecho, la compañía cerró el canal beta en junio de 2021, cuando lanzó la última versión beta de Windows 10; desde entonces, sólo ha lanzado versiones previas a lanzamiento que han permitido probar las pocas novedades que ha desarrollado para Windows 10 desde entonces.

Microsoft mantiene cuatro canales para sus sistemas operativos, que permiten usar versiones no estables que reciben las nuevas funciones que posteriormente son lanzadas en las actualizaciones. El canal Canary es el más inestable, dirigido a usuarios técnicos, mientras que el canal Dev está dirigido a entusiastas. El canal Beta es para usuarios que quieren probar las nuevas funciones antes que nadie en un entorno relativamente estable, mientras que el canal Release Preview es una versión de Windows muy parecida a la que usa todo el mundo. Sólo Windows 11 permite cambiar a estos cuatro canales; hasta ahora, Windows 10 sólo tenía el canal Release Preview, pero eso cambia con la reapertura del canal Beta.

Es un misterio qué significa este cambio, ya que Microsoft no ha explicado exactamente cuáles son las “nuevas funciones” que está desarrollando. Es muy probable de que se trate de funciones que ya están presentes en Windows 11 y que van a ser lanzadas también en Windows 10. Por ejemplo, el año pasado Microsoft confirmó el lanzamiento de Copilot para Windows 10, que inicialmente era exclusivo de Windows 11.

En ningún caso deberíamos tomar esta noticia como que Microsoft se haya arrepentido y que no vaya a acabar con el soporte de Windows 10. La compañía ha dejado muy claro que no quiere repetir una situación como la de Windows XP, que siguió recibiendo actualizaciones muchos años después del fin de soporte original; prefiere que los usuarios den el salto a Windows 11, y el lanzamiento de algunas de sus funciones en Windows 10 puede servir para convencerlos.