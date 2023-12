Adiós a la que fue la función estrella de Windows: Microsoft confirma que la va a eliminar de tu ordenador

Cuando Windows 10 fue anunciado, Microsoft lo presentó como su último sistema operativo para PC. Fue toda una declaración de intenciones en un momento en el que los ordenadores pasaban por un mal momento en ventas; enviaba el mensaje de que Microsoft iba a prepararse para el futuro y los nuevos formatos móviles y portátiles, por ejemplo, con Windows 10 Mobile. Entre esos nuevos formatos estaban la realidad virtual y la realidad aumentada, o ‘realidad mixta’ como prefería llamarla Microsoft, y Windows 10 estaba preparado para ello.

Desde entonces, las cosas han cambiado; las ventas de ordenadores se han recuperado, y los nuevos formatos no han despegado como se esperaba. Y no sólo Windows 11 fue lanzado pocos años después, en el 2024 se espera el lanzamiento de Windows 12. Poco queda ya de aquella visión que Microsoft tenía para su futuro, y hoy, acaba de deshacerse de otra parte importante.

Sin ninguna fanfarria, Microsoft ha marcado Windows Mixed Reality como ‘obsoleta’ en la lista de funciones de Windows; como resultado, no recibirá más actualizaciones ni será instalada por defecto en las nuevas instalaciones de Windows. A efectos prácticos, ha sido abandonada por Microsoft, aunque los usuarios y desarrolladores pueden seguir usándola como hasta ahora. Para la mayoría de los usuarios, eso se traducirá en un sistema un poco más ligero, ya que se eliminará la app Mixed Reality Portal con una futura actualización de Windows, y la app Windows Mixed Reality dejará de estar disponible para los usuarios de Steam VR.

Mixed Reality Portal es la app de realidad mixta de Windows Microsoft

Windows Mixed Reality es la plataforma de realidad mixta de Microsoft, con la que la compañía quería subirse al carro de estas nuevas tecnologías. El resultado más conocido de esta apuesta son las Hololens, las gafas basadas en Windows que permiten usar un entorno tridimensional en casa o en la oficina con acceso a apps y programas especiales o adaptados. A diferencia de la realidad virtual, la realidad mixta no nos ‘transporta’ a un mundo virtual, sino que ’mejora’ nuestro entorno con añadidos en tres dimensiones.

El fin de Windows Mixed Reality no significa necesariamente que las Hololens hayan sido un fracaso; han encontrado un nicho muy importante en muchas empresas y servicios, como el diseño en 3D o el servicio técnico, y de hecho, el soporte de Hololens continúa sin problemas y Microsoft no ha indicado que las vaya a abandonar. Pero esta tecnología no ha conseguido atraer al consumidor medio, así que tiene sentido eliminarla de Windows para dedicar sus recursos a otras partes del sistema.

Microsoft Hololens 2

Lo irónico es que Microsoft va a abandonar la realidad mixta para consumidores casi al mismo tiempo que su gran rival la adopta. Las Apple Vision Pro serán lanzadas en el 2024 y pueden ser una revolución en la adopción de realidad mixta o aumentada, como lo fue el iPhone en su día para los smartphones; o al menos, esa es la esperanza de Apple. Si lo consigue, puede que el anuncio de hoy de Microsoft pase a la historia como una de las peores decisiones de la compañía.

