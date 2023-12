Adiós a Android TV: LG amplía su extensa oferta gratuita de canales con tres nuevas experiencias

LG en septiembre anunció LG Channels 3.0 con la llegada de nuevos canales gratuitos con los que disfrutar de series, películas, documentales y programas de entretenimiento y animación para los más peques de la casa. Ahora ha anunciado la disponibilidad en sus Smart TV de una serie de experiencias vinculadas al entretenimiento, arte y bienestar.

La idea es que cualquier persona de cualquier edad en el hogar sea capaz de acercarse a unas aplicaciones gratuitas entre las que destaca Udemy, la plataforma por excelencia para el aprendizaje online. Incluye más de 200.000 cursos sobre 3.000 temas distintos para estar disponible en más de 75 idiomas.

LG ahora ofrece a Udemy de forma gratuita a través de sus Smart TV para incluso ofrecer recomendaciones de cursos personalizados con IA y así se puedan marcar los objetivos para un aprendizaje óptimo de cualquier materia. En total cuenta con 70.000 instructores que estarán disponibles ahora a través de la nueva experiencia de la marca coreana.

Udemy es la gran incorporación de LG El Androide libre

Para los más peques de la casa hay una nueva solución de aprendizaje: ABCmouse. Certificada por investigadores para niños de 2 a 8 años, ABCmouse ofrece miles de actividades de aprendizaje individualizado. Estas son todas las materias disponibles a través del juego:

Lectura y lenguaje.

Matemáticas.

Ciencias.

Salud.

Estudios sociales.

Arte y música.

No solamente se queda en esta nueva aplicación, sino que incluye a 'The Pinkfong Company', que presenta canciones e historias protagonizadas por Pinkfong y Baby Shark a través de la próxima app de la plataforma con 'Baby Shark World of Kids'. El objetivo es enseñar inglés, el cultivo de hábitos saludables, educación musical y una gran variedad de películas.

Los juegos son otra parte importante de este anuncio con la llegada de Volley, uno de los estudios dedicados a los juegos de inteligencia artificial por voz. Se incluyen ahora juegos tipo Jeopardy! (que cuenta en su haber con más de 20 millones de usuarios en todo el mundo).

Juegos para todas las edades con LG LG El Androide libre

Otro de sus juegos es Anipang Match, un puzle que integra el modelo 'Juega para ganar'. Se puede disfrutar del mismo desde la plataforma de juegos blockchain WEMIX PLAY disponible en las Smart TV de LG.

Si se cuenta con experiencias educativas y de juego, la tercera está dedicada al bienestar personal. Alo Moves es su gran incorporación que ofrece programas de yoga, fitness, mindfulness, self-care y nutrición dirigidos por expertos y clasificados según el nivel del usuario. Es decir, que uno se puede iniciar en el yoga o el fitness sin ningún problema.

Finalmente, Saatchi Art y Daily Art Story son dos aplicaciones centradas en el arte para que la Smart TV se convierta casi en una galería. Un conjunto de experiencias para dotar de un mayor valor a cualquiera de las Smart TV que tiene la compañía coreana en el mercado español.

